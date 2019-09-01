Есть ли Бог?
17:03. 1 сентября 2019 Просмотров - 299 31 коммент. Опубликовал: brahman
Притча про мудреца и вопрошающих его людей о существовании Бога.
Рассказчик — Павел Емельянов.
Притча про мудреца и вопрошающих его людей о существовании Бога.
Рассказчик — Павел Емельянов.
Фон красивый, со смыслом. На вечные вопросы ответов нет.
Бог есть все наблюдаемое и нет в физическом мире. Научно – энерго-информационная составляющая, несущая в себе принцип существования, живого или нет. Именно принцип и правила, но не шаблоны. Они уникальны, вариативны, но в основе то же самое везде. И носителями Бога являются разумные существа. Неважно, какой у них будет уровень. Одни ощущают Его не осознанно, создавая божки, религии. Другие же, более высокого развития, ощущают его как физическое явление более высокого плана, и научно подтверждаемое. Когда ты открываешь себя Богу – он открывает тебе себя. Научно же – сознание меняется (принцип), физиология меняется (ритмы мозга и физиология тела), открывается новое, то, что ранее было незаметно и глупо оказывается нужным и важным, и наоборот. Выстраивается единая картина мира, его прошлого, настоящего и потенциалов будущего.
Разумно сначала определить, что есть Бог. А уж потом искать его.
Искать его нужно в себе. В человеке вполне механично стоит механизм защиты от «божественного» в потенциале использования потенциала знаний во вред. Они не даются тем, кто имеет в себе негатив. Как бы этот человек не окрашивал его потребность. Война и уничтожение противника – это в абсолюте негатив, хотя локально закономерная защита части своей цивилизации. В абсолюте воин нет. Хотя бы для цивилизации в целом. И если уж у людей есть потребность в экспоненциальном развитии на физическом плане – им ничего не остаётся кроме того, чтобы подняв свои знания на новый уровень нести жизнь на другие подходящие планеты. Все равно что ребёнок вырастая уходит от родителей и создаёт свой новый дом.
Определения Вы избежали, просто ткнули за спину большим пальцем левой руки на одну из полочек, там, мол, ищите. А что искать, как он выглядит, каковы его признаки? Негатив это тоже Бог, или уже дьявол, да, и не забудьте определение дьявола. Гулять, так гулять!
Дьявол, как известно из источников – лучший ученик Бога. Он решил выделить себя и сравниться с Богом, тем самым он пал вниз и стал тем, который либо даёт понимание Бога в осознании его, как антипода, либо «зачищает» тупиковую ветвь развития божественного. То есть в любом случае выполняет промысел в интересах Бога.
Не спорю, но определений нет как нет.
Как и выше – есть принцип. Принцип осознания, сути божественного в себе в пути развития – тоже принцип. То есть у каждого свой.
Основы? Добро, любовь. Светлые эмоции, светлые мысли, высокие частоты, поднятие частот мозга, просветление, осознание сути добра и зла в его механичности, принятие сути физического мира. Осознание важности всего. И как итог безусловная любовь к сути своего существования во всех проявлениях физического мира.
Наконец-то. Бог есть любовь(С). Самое главное сказано.
В тех “источниках” описывается конфликт зав.лаборатории и ведущего специалиста. Когда зав.лаборатории говорит, что пусть процесс идёт дольше, но спокойнее, на что ведущий специалист возражает, что если добавить катализатором понимания “Добра и зла” реакция бывает более интенсивной и процесс пойдёт намного быстрее. Так вот в итоге зав.лаборатории соглашается и назначает ведущего специалиста куратором проекта.
Через осознание своих негативных поступков мы получаем принцип ощущения добра, как антипода. Ну или следование негативу, как программе самоуничтожения сути следующего данным путём. Поэтому да, в сказанном есть смысл. Как бы это не звучало странно. Цивилизация может уничтожить себя в войне с ЯО, однако Земля останется, и через некоторое время будет готова для развития новой цивилизации.
=Дьявол, как известно из источников – лучший ученик Бога. =
Источники вещают для людей,для простоты понимания. Дабы каждый понял-и умный и дурак. Есть Бог-хороший,есть дьявол-плохой. А “два в одном” объяснять простому человеку ни к чему,это будет сложно для него и нити управления можно потерять эдак). Основной закон Вселенной-все должно быть в противодействии и борьбе. Только так Мир может существовать и развиваться.Свет-тьма,тепло-холод,добро-зло. Вспышки сверхновых,рождающие материю, и черные дыры ее пожирающие. Все это и есть Бог.
И это верно. Однако мы в нынешнем мире где то между. Не ангельски светлы и энергичны, но и не самоубиваемся в войне с ЯО. Жить все хотят, думают не все об этом.
Беда в том,что нас никто не спрашивает. Сегодня планетой и людьми управляют паразиты. Это другой биологический вид и они на планете давно. Пока мы им нужны,они нами пользуются. Станем им не нужны,-будет глобальная война и другая раса. Это на планете уже было,и не один раз.
Вы про тех, кто ищет душу?
Нет. На это они не способны. Это другие.Наши эмоции-их пища. Ничего личного. Мы ведь то же содержим пчел ради меда. Мед это вкусно и полезно.
Наши эмоции и наша пища. Если уметь контролировать их.
Немногие это могут. Иначе может быть нас здесь и не было. Любой крупный стадион построен в виде параболической антенны. Болельщики бурно выражают свои эмоции на стадионе. Куда эта вся энергия уходит? Куда-то вверх,усиленная строением самого сооружения в виде антенны. Часто во время спортивных соревнований над стадионами зависают НЛО. Как и во время войны. Человек в момент смерти выдает просто бурю эмоций. Мега выброс энергии.
Я соглашусь с существованием нашего БОГ*а
если кто – нибудь мне скажет – а кто ЕГО создал ?!
J UDOV
Он не наш или не наш. По большому счету это набор потенциалов. Вы – та часть Бога, которая может описать себя, окружающий мир, и при желании саму суть Бога через науку. Можно описать суть, но принцип позволяет суть любую, в возможности описать её для физического мира. Именно поэтому евреи говорят о нем как о том, кого нельзя назвать. Но на самом деле можно. Нельзя отделить его от физического мира, мир и есть проявление Бога. Принципов существования материи и правил построения её в сути, физические проявления. Им, евреям, перепало знание, они же его сокрыли для использования в своих интересах. Сейчас пришло время и эти знания сами появляются у тех, кто светлый. Иногда перед цивилизацией встанет глобальный вопрос выживания, и лишь самые светлые люди, вроде как духовные, начинают получать истинно научные знания, потребные для продолжения жизни. Так появлялись мифические Боги, спасавшие и учившие вновь остатки цивилизации лишь для того, чтобы передать знания и вновь дать шанс цивилизации развиться и наконец то переродиться из гусеницы в бабочку, способную останавливать то, что и ставит под угрозу существование цивилизации. Естественный принцип тяги к жизни. Даже другая планета может стать новым домом, но лишь при условии развития цивилизации на должный научный уровень. Вот так вот наука переплетается с сакральными истинами и духовностью в физической потребности развиваться, жить и нести жизнь туда, куда возможно.
Не ставлю “-”, но всё это – казуистика, по – русски – бла – бла – бла…
J UDOV
Мы и создали. И самое главное – просто замените слово бог на бабло – и вот ответы на вечные вопросы разрулены. Просто кто-то словом ошибся давным-давно
Да, интересный момент. Мир до грехопадения. Бог, который вездесущий и всезнающий, бог – который есть любовь.
Любознательный: Боже, а что это там за тем “забором”?
Бог: Там – ад, ты туда не ходи.
Любознательный: Боже, а что такое ад?
Бог: Это место где нет любви и нет меня.
Любознательный: Боже, а что есть такие места, где нет тебя?
Бог: Да, вон там за тем “забором”.
Любознательный: Боже, и ты его создал?
Бог: Да, между первым и седьмым днём.
Любознательный: Боже, а что там в в том аду?
Бог: Там специально обученный персонал на специальном оборудовании будет мучить, тех кто ослушается меня.
Любознательный: Боже, а что будут такие, кто ослушается тебя?
Бог: Да, будут. И в большом количестве.
Любознательный: Боже, и ты сам оборудовал то место?
Бог: Да, я. Всякими там вилами, сковародами, котлами, печами. В общем пришлось потрудиться.
Любознательный: Боже, а что ты сам обучал персонал?
Бог: Конечно, нас же здесь пока только двое.
Любознательный: Боже, а те за “забором”?
Бог: На них не обращай внимание, они – демоны.
Любознательный: Боже, а кто это такие или это что?
Бог: Ну? Это такие злые, которые приносят страдания и боль.
Любознательный: Боже, а разве добрыми их нельзя было сделать?
Бог: У добрых это получается хуже.
” Бога нет, потому что никто не видел его фотографии, и селфи с ним.” ( От обладателя айфона)
Канешн, бог есть – он у меня в лопатнике шуршит…
Шуршит у вас лишь мера, принятая всеми. По случаю хватит денег купить билет на «Землю номер два?»
Бог есть знания. Ваше бабло – лишь часть этих знаний.
Jedem das seine
А нету никакого бога, и никаких богов нету. Есть разум. Есть более высокий разум. И ещё более высокий. И так далее до бесконечности. А ещё есть разум папуаса Васи и хитрожопый разум Рабиновича, который сказал Васе, что бог, которого зовут царь иудейский Иешуа Назаретов, есть – и продал ему стеклянные бусы (айфон) за Васину территорию и Васины природные ресурсы. С тех пор папуас Вася пялится на стеклянные бусы и больше нихрена не видит… и ваще стал полным дебилом…
И в этом тоже смысл есть. На Земле происходят изменения климата. Это естественный барьер. Либо цивилизация пойдёт по светлому пути, и научится делить ресурсы между всеми, либо по темному, и убьётся за них.
А как насчёт того, что все “естественные процессы” это реализация программы, написанной кем-то?))..
И для кого то. Однако, в физическом мире все подобно. Работают «программы» лишь из-за темноты сознания. Осознанным человеком сложно манипулировать. Славяне по преданиям – потомки Богов. На генетическом – более развитые тела, на энергетическом – возможность открыть все энергетические каналы тела. Следовательно потенциал для мозга, способного осознавать большее. Осознал – понял – создал. Сотворил нечто в реальности. Вот ты и творец.