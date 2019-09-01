Бесконечный Петербург

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Отфотошоплено, но в меру. Красотища!
Только это новое дилдо выглядит хищно и ужасно. Как будто кол, заточенный под чью-то задницу.
Люблю тебя , ” Петра творенье ” ! Кроме последнего гуана на фото , инородно – безвкусного.
Казанская матерь. Питер, Вчера. Снимать запрещено, но от меня мама отдыхает.
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