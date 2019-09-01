1812-1813. Карл Рехберг. Народы России. Описание нравов, обычаев, костюмов и др.
14:14. 1 сентября 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Титульный лист
Русская баня
Русская свадьба
Крещение
Миропомазание
Погребение
Игра в бабки
Игра в пристенки
Игра в свайку
Игра в городки
Игра скакать на доске
Русская пляска
Катающиеся на коньках по Неве
Ледяные горы на Иртыше при Тобольске
Русские крестьяне
Россиянки
Малороссияне
Жители города Черкасска
18. Пикет Уральских козаков
Черноморский козак
Гребенской казак
Офицер запорожских казаков
Арнауты
Чувашенки
Черемиска
Мордовская девка
Финляндцы
Лапланцы
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9154245.html