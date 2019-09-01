Главная » История, Творчество

1812-1813. Карл Рехберг. Народы России. Описание нравов, обычаев, костюмов и др.

14:14. 1 сентября 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

Титульный лист


Русская баня



Русская свадьба


Крещение


Миропомазание


Погребение


Игра в бабки


Игра в пристенки


Игра в свайку


Игра в городки


Игра скакать на доске


Русская пляска


Катающиеся на коньках по Неве


Ледяные горы на Иртыше при Тобольске


Русские крестьяне


Россиянки


Малороссияне


Жители города Черкасска


18. Пикет Уральских козаков


Черноморский козак


Гребенской казак


Офицер запорожских казаков


Арнауты


Чувашенки


Черемиска


Мордовская девка


Финляндцы


Лапланцы


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9154245.html

Метки: искусство, история, Россия, фото, этног

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)