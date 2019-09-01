15 лет трагедии в Беслане

15 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу N1 в Беслане, взяв в заложники более 1128 человек. Большинство из заложников были школьниками, их родителями или же сотрудниками учебного заведения. Также родственники школьников привели с собой много малышей – в Беслане в этот день не работали 4 из 9 местных детских садов.



По официальным данным теракт был осуществлен группировкой, сформированной под руководством Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и Абу Дзейта. В его состав вошли 34 человека, из них два сообщника, находившиеся за пределами школы, и две террористки смертницы. Возглавлял отряд уроженец ингушского села Галашки Руслан Хучбаров, носивший кличку «Полковник» и находившийся в федеральном розыске.





Руслан Хучбаров, «Полковник»



Убийства начались сразу



На начальной стадии захвата террористы убили 2 человек. В свою очередь, находившийся неподалеку сотрудник полиции смогу уничтожить одного из боевиков, тело которого впоследствии весь период противостояния находилось на улице. Также ранения получили еще несколько боевиков, в том числе и ваххабит Владимир Ходов, отметившийся большой жестокостью по отношению к заложникам.



Захваченные люди были перемещены в спортзал, в котором была смонтирована взрывная цепь: она должна была воспрепятствовать штурму. Над головами заложников были закреплены взрывные устройства.





Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек, если ранят любого из нас убьём 20 чел, Если убьют из нас 5 человек мы все взорвём. Если отключат свет, связь на минуту, мы расстреляем 10 человек.



- заявляли террористы (орфография оригинала сохранена).



Боевики были хорошо вооружены. Помимо автоматов Калашникова, часть из которых были с подствольными гранатометами, в распоряжении террористов находились два ручных пулемета РПК-74; один пулемет Калашникова танковый; два ПКМ, гранатометы РПГ-7 и «Муха».





Три дня ужаса



В первый же день по неизвестной причине подорвалась одна из террористок-смертниц. Находившийся рядом с ней боевик получил тяжелые ранения, погибла часть находившихся поблизости заложников. Кроме того, боевики расстреляли несколько человек. Число погибших мирных жителей составило 21 человек.



Попытки освобождения захваченных людей велись в течение всех трех дней. К ним были привлечены многочисленные официальные лица. На второй день в школу пустили бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева – именно он вывел 24 заложника, матерей с грудного и ясельного возраста детьми. Со второго дня заложникам отказали в походах в туалет и перестали приносить воду.





3 сентября



Кульминация наступила на третий день, в 13:05. Именно тогда в спортзале произошли два взрыва, и террористы начали добивать заложников и стрелять по пытавшимся убежать детям. Примерно тогда же было принято решение о штурме школы.



Бой продолжался в течение нескольких часов. Боевики использовали тактику «живых щитов» и подготовленные огневые точки. Только к шести вечера были эвакуированы все оставшиеся в живых, и спецназ ЦСН, включавший бойцов «Альфы» и «Вымпела», приступил к окончательной зачистке здания.



Всего в ходе теракта погибло 333 человека. 186 из них составили дети от года до 17 лет. Спецназ ФСБ понес самые большие за свою многолетнюю историю единовременные потери – 10 человек. Все находившиеся в школе террористы, кроме одного, Нурпаши Кулаева, отбывающего сейчас срок в колонии «Полярная сова», были уничтожены.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/46913-15-let-tragedii-v-beslane.html