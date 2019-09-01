15 лет трагедии в Беслане
15 лет назад, 1 сентября 2004 года, группа террористов захватила школу N1 в Беслане, взяв в заложники более 1128 человек. Большинство из заложников были школьниками, их родителями или же сотрудниками учебного заведения. Также родственники школьников привели с собой много малышей – в Беслане в этот день не работали 4 из 9 местных детских садов.
По официальным данным теракт был осуществлен группировкой, сформированной под руководством Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и Абу Дзейта. В его состав вошли 34 человека, из них два сообщника, находившиеся за пределами школы, и две террористки смертницы. Возглавлял отряд уроженец ингушского села Галашки Руслан Хучбаров, носивший кличку «Полковник» и находившийся в федеральном розыске.
Убийства начались сразу
На начальной стадии захвата террористы убили 2 человек. В свою очередь, находившийся неподалеку сотрудник полиции смогу уничтожить одного из боевиков, тело которого впоследствии весь период противостояния находилось на улице. Также ранения получили еще несколько боевиков, в том числе и ваххабит Владимир Ходов, отметившийся большой жестокостью по отношению к заложникам.
Захваченные люди были перемещены в спортзал, в котором была смонтирована взрывная цепь: она должна была воспрепятствовать штурму. Над головами заложников были закреплены взрывные устройства.
- заявляли террористы (орфография оригинала сохранена).
Боевики были хорошо вооружены. Помимо автоматов Калашникова, часть из которых были с подствольными гранатометами, в распоряжении террористов находились два ручных пулемета РПК-74; один пулемет Калашникова танковый; два ПКМ, гранатометы РПГ-7 и «Муха».
Три дня ужаса
В первый же день по неизвестной причине подорвалась одна из террористок-смертниц. Находившийся рядом с ней боевик получил тяжелые ранения, погибла часть находившихся поблизости заложников. Кроме того, боевики расстреляли несколько человек. Число погибших мирных жителей составило 21 человек.
Попытки освобождения захваченных людей велись в течение всех трех дней. К ним были привлечены многочисленные официальные лица. На второй день в школу пустили бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева – именно он вывел 24 заложника, матерей с грудного и ясельного возраста детьми. Со второго дня заложникам отказали в походах в туалет и перестали приносить воду.
3 сентября
Кульминация наступила на третий день, в 13:05. Именно тогда в спортзале произошли два взрыва, и террористы начали добивать заложников и стрелять по пытавшимся убежать детям. Примерно тогда же было принято решение о штурме школы.
Бой продолжался в течение нескольких часов. Боевики использовали тактику «живых щитов» и подготовленные огневые точки. Только к шести вечера были эвакуированы все оставшиеся в живых, и спецназ ЦСН, включавший бойцов «Альфы» и «Вымпела», приступил к окончательной зачистке здания.
Всего в ходе теракта погибло 333 человека. 186 из них составили дети от года до 17 лет. Спецназ ФСБ понес самые большие за свою многолетнюю историю единовременные потери – 10 человек. Все находившиеся в школе террористы, кроме одного, Нурпаши Кулаева, отбывающего сейчас срок в колонии «Полярная сова», были уничтожены.
Источник: http://voicesevas.ru/news/46913-15-let-tragedii-v-beslane.html