Зачем нужна «зелёная» энергетика

Но параллельно с этим всё больше информации об экономической неэффективности «зелёной» энергетики. В мире капитализма, где прибыль решает всё, эти факты иначе, как парадокс, не назовёшь. Какие реальные процессы стоят за всем этим и какие цели преследуются, попробуем разобраться в этой статье.

Энергетическая отрасль во всём мире переживает революционные изменения . Ведущие страны мира увеличивают долю энергии, полученной из возобновляемых источников. Россия задержалась на старте, однако уже сегодня реализуется нацпроект создания нового энергетического сектора. Действующая программа поддержки строительства до 6 ГВт солнечной, ветровой генерации и установок по переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) создаёт спрос на инвестиции до 1 трлн руб [ 4 ]. Если верить ведущим СМИ, где уже несколько лет не утихает ажиотаж об открытии по всему миру всё новых и новых «чистых» электростанций, которые бесплатную энергию солнца и ветра превращают в такие нужные людям киловатты.



Что имеем на текущий момент. Многие страны развивают альтернативную энергетику, реализуя различные государственные программы. Вот, например, диаграмма, показывающая долю энергии из возобновляемых источников в странах мира и в России:

Проводятся тендеры, находятся инвесторы и исполнители проектов и сооружения электростанций. Выделяются земли, мощности включаются в энергосистемы стран. А что же с окупаемостью? Вот такие данные удалось найти на просторах интернета. [ 1 ]

Это распределение долей в мировой энергетике по видам источника энергии. Вторая сверху (оранжевая) полоска показывает долю электроэнергии, полученной на ветряных станциях и станциях на солнечных батареях. Как видно, доля ничтожно мала.



А вот такой график показывает финансовые вложения в разные виды электростанций.

Опять оранжевая полоска показывает нам, что в альтернативную энергетику идёт порядка 20% капиталовложений. Как же так? Явное противоречие капиталистической экономики? Неужели все так озабочены экологией? Если взять полный цикл жизни той же солнечной панели (от производства до утилизации), то никаким сохранением природы здесь и не пахнет.

Кроме экономических проблем есть и чисто технологические. Как известно, ветряки и солнечные панели сильно зависят от погоды, и чтобы снабжение электричеством было стабильным, нужно иметь в запасе резервные мощности «традиционной» энергетики, которые будут простаивать, когда альтернативные станции будут выдавать максимум. Более подробно этот вопрос разобран в этом видео:

Что происходит? Государства субсидируют явно экономически и технологически невыгодные проекты, расходуя на это свои бюджеты. Причём, это делает множество государств. Прямо как по команде. Отсюда напрашивается предположение, что программа продавливается с надгосударственного уровня.



Заправилы глобальной политики, которая не связана средствами, продвигает проекты, которые, на её взгляд, нужно развивать в рамках своего целеполагания. И государства в лице правительств совместно с бизнесом, невзирая на расходы, исполняют как будто «порученное» им дело.



С уровня простого обывателя, который не задумывается о процессах управления, происходящих вокруг, возможно рассуждать, что цель любого управления — это всегда — деньги. Но есть и те, для которых деньги — лишь средство достижения целей и инструмент, а сами цели находятся на порядки выше.



Давайте попробуем разобраться, какие цели преследует «мировая закулиса» (те, кто занимаются глобальной политикой, то есть политикой, преследующей цели направленные на всё человечество, при этом мы не считаем это каким-то «мировым правительством», поскольку это могут быть совершенно незнакомые друг с другом люди или даже алгоритмы, довлеющие над коллективным бессознательным), развивая «зелёную» энергетику. Мы попробовали учесть все возможные версии и мотивы.



Итак, поехали.

Версия 1. Происходит эволюционное замещение ископаемых ресурсов возобновляемыми. Как нам говорят через СМИ, запасы нефти и угля не бесконечны.

Есть данные, что процессы образования углеводородных ресурсов продолжаются. Не будем в этом материале развивать эту тему, согласимся с тем, что нужно развивать альтернативные технологии получения энергии.

И человечеству рано или поздно придётся найти замену технологиям сжигания топлива. Но, если версия верна, тогда остаются несколько моментов, которые в неё не укладываются.



Например, атомная энергетика уже сейчас может стабильно, безопасно и в достаточном количестве обеспечивать человечество энергией. Запасы топлива огромны. Да, даже если и решили перейти на солнечные панели, не лучше ли сначала методом научных поисков доработать технологию, чтобы можно было получать энергию и ночью, а затем уже вкладываться в строительство станций?

Версия 2. Подготовка к глобальной катастрофе. Как известно, мы не первая цивилизация на планете Земля. Это подтверждают некоторые археологические артефакты, которые не могли быть изготовлены в древности при описываемом в учебниках истории уровне технологий. А значит, возможна и новая катастрофа. Каким образом она может произойти?



Взорвётся супервулкан, упадёт метеорит, или люди развяжут ядерную войну? Думая о будущем, некоторая часть «элиты» и заправилы глобальной политики заботятся о постапокалиптическом периоде. И рассматриваемые электростанции смогут обеспечить в тех регионах, где они расположены, снабжение энергией жизненно важных объектов в условиях разрушения системы добычи и транспортировки сырья, хотя бы на период восстановления «традиционной» энергетики.



Ну что же, версия оправдывает строительство экономически неэффективных объектов, но, чтобы не впадать в конспирологию, скажем, что для подготовки к катастрофе нужен целый комплекс мер. Это и закрытие атомных станций, хотя бы в потенциально опасных местах, и строительство «ковчегов», и много ещё чего [ 3 ]. Оставим пока эту версию как возможную и продолжим рассмотрение главного вопроса.

Версия 3. Стимулирование развития технологий получения энергии. Наподобие того, как рост интереса к биткоину стимулировал процесс майнинга, для которого используют высокопроизводительные видеокарты. Кстати, о развитии технологии «блокчейн» читайте одну из наших работ: «Блокчейн-технологии как мостик перехода в светлое будущее? Есть ли место в нём для Биткоина?»



Спрос на видеокарты стимулировал их ускоренное совершенствование. Так и здесь. Бурное развитие сети электростанций стимулирует совершенствование технологий. Это приведёт к разработке новых видов устройств для получения энергии. Хорошая версия.



Однако, в неё не укладывается один факт.

15 июля 2015 года на сайте https://rg.ru/2015/07/15/batareya.html [ 2 ] было сообщение, что талантливого молодого учёного Дмитрия Лопатина задержали за то, что он для своих разработок выписал из Китая некий растворитель, который находится в списке запрещённых веществ.

По версии сайта, Дмитрий разработал солнечную панель, которая может работать и в туман, и на закате. Вот бы за эту технологию ухватиться, но кто-то тормозит развитие технологии или направляет в нужное русло..

Это событие навело вот на какую мысль. А нужно ли вообще «мировой закулисе» (ака заправилам глобальной политики), чтобы каждый человек стал энергонезависимым? Представьте себе, через какое-то время появляется устройство, которое позволяет получать бесплатную энергию.



Что произойдёт? Отпадёт необходимость не только в системе электроснабжения и отопления, но и необходимость работать по 8 часов 5 дней в неделю. И если для отдельно взятого человека такое положение вещей желательно, то для заправил глобальной политики это означает окончательную потерю управления над человечеством. Отсюда напрашивается следующая версия.

Версия 4. Управляемый прогресс. Обратите внимание, что, когда речь заходит об альтернативной энергетике, сразу всплывает только две её разновидности. Это ветроэнергетика и солнечные электростанции (мы знаем, что есть ещё и приливные электростанции, и геотермальные, и на биотопливе, но из информационного поля видно, что магистральные направления именно эти). Как будто принципиально других направлений и не существует.



Таким образом, развивая два этих направления, и как бы идёт процесс «развития» «альтернативной» энергетики (все кавычки не случайны), и, в то же время, вряд ли вам дадут средства на исследования в другой области. Кроме того, развивая эти два направления, можно контролировать этот процесс, не давая возможности для качественных прорывов.



Тому подтверждением служит вышеописанный пример с молодым учёным. А сколько ещё подобных примеров прошло мимо внимания общественности?

Не можешь остановить нежелательный процесс — возглавь его. «Развивая» «альтернативную» энергетику, «мировая закулиса» во многом пытается взять под свой контроль процесс эволюции технологий получения энергии. В сложившейся финансово-экономической и юридической системе это несложно делать через выделение (или невыделение) средств и через систему патентов.

Заключение

Развитие человечества всегда зависело от развития технологий получения энергии. И особое значения они приобрели с развитием техносферы. Тот, кто может контролировать развитие технологий в энергетике, будет во многом контролировать и весь процесс развития человечества. Но мы не одиноки в Мироздании.



Существует Бог Вседержитель (для атеистов — наивысшее объемлющее управление). И существует объективный процесс развития технологий. В том числе и технологий получения энергии. Видна попытка субъективного управления этим объективным процессом. Видны следы увода человечества от технологий, которые разрабатывал тот же Никола Тесла.



Есть информация, что существует негласный запрет на исследования «вакуума». Хотя бы та же информация о наличии в первоначальной версии «таблицы Менделеева» такого элемента, как «эфир».

В этом исследовании мы увидели, как выстроен некий туннельный сценарий, в котором только две полосы — ветер и солнце. Но даже здесь просматривается «рука» Вседержительности. Даже в исследовании этих, «разрешённых» технологий молодым учёным через различение открываются знания, которые могут привести к прорывам, качественным скачкам.



И эти прорывы приходится закрывать «хозяевам системы», чтобы процесс не вышел из-под их контроля.

Как уже было сказано выше, новые знания открываются людям через различение, которое даётся Свыше.



Процесс развития технологий тесно связан с процессом нравственного роста общества. Если первый опередит, то появится опасность самоликвидации человечества, поэтому, если мы хотим новых открытий, которые приведут к новому качеству жизни, то должны заботиться о нравственном развитии себя и общества в целом.



Только тогда будет дано различение и упадут стены «тоннеля», позволяя увидеть широкие возможности, которые заложены в Мироздании.



Только тогда энергетика станет по-настоящему «зелёной», позволит нам жить в гармонии с природой и не тратить столько усилий и времени на получении этой самой энергии, а использовать своё время на развитие общества, ведущего к новым открытиям, к новым горизонтам.

Материалы:

[ 1 ] https://aftershock.news/?q=node/730087&full

[ 2 ] https://rg.ru/2015/07/15/batareya.html

[ 3 ] https://cont.ws/@sahalara

[ 4 ] https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/1 2/26/746515-chubais-o-zelenoi-energetiki

Изображения:

https://aftershock.news/sites/default/files/u18326/2019_01/20190215_5.png

https://aftershock.news/sites/default/files/u18326/2019_01/20190215_6.png

https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/5f3afc07/1_1e159c52.jpg

https://cf.ppt-online.org/files/slide/z/Zi3Myv4J2DKnec7L1fNazPwo5Cu6kGXmlRBTgY/slide-5.jpg

https://peretok.ru/images/infographic/eeb2a3f4042e789c40cebb0c426b48f8_detail.png

https://rtvi.com/upload/resize_cache/iblock/ac7/762_430_2/ac7b93dec6c25c8f77d36f9c12c8b7f3.JPG



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