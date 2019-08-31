Тьма в головах: строители ада

Например, кровожадному божку Фортуне в древнем Риме. Или идолу по имени «Удача» у древних славян, которого мазали кровью перед рискованными затеями. Это же не выдумки, это всё было, и даже археологически исследовано (если вы не верите письменным свидетельствам) – просто это ушло в пучину прошлого, притопленное веками просвещения.

Если образованность в буквальном смысле слова формирует человека (образовывает его), то утрата образованности, культуры мышления, способностей к логическому анализу и подмена живой памяти мёртвым мифом – расформировывают человека обратно: до уровня печенега, осадившего Киев-град, до уровня снимателя скальпов и приносителя кровавых жертв идолам успеха.

…В силу очень многих причин общемировой процесс деградации мышления, разматывающий цивилизацию в обратную сторону из её мотка ( когда «развитие» – понимаемо как «расщепление верёвки», раз-витие прежде свитого ) – с особенно ударными скоростями и темпами идёт именно на Украине . Украина (надоевшая читателю до чёртиков ) важна не сама по себе, а как полигон тёмного будущего всего человечества. То, что сегодня происходит там – завтра может быть у нас, в США, во Франции и т.п. Тенденции-то одни, просто скорость у Киева выше!



А что может случиться с образованием, которое прежде формировало (образовывало) ныне «расформированую» личность? Давайте вместе подумаем:

1). Образование может просто исчезнуть – то есть человек его не получает самым обыденным образом. Так получается неграмотный человек, а он (по крайней мере, умом[2]) тождественен первобытному косматому варвару.

2). Образование может быть подменено – то есть человека вместо полезных знаний муштруют и дрессируют в нелепых и ненужных запоминаниях околесицы и вздора (ЕГЭ).

Так получается функционально-неграмотный человек, умеющий читать, но не способный понять смысл прочитанного текста. Мышление такого человека – не просто слабо, неразвито, как у чистого варвара, оно уже не «чистый лист», а захламлённая помойка.

Если у варвара мышление просто примитивно, и сводится к зоологическому кругу понятий, то у функционально-неграмотного оно ещё хуже. Оно пышно, но практически-бесполезно, вместо мира оно видит набор галлюцинаций, оторванных от реальности картинок воображаемых сущностей.

3). Образование может быть деформировано, патологически извращено – когда утрачено различие между просвещением и растлением человека. Знание о жизни, может быть, не подменённое, истинное – преподносится в спутанном и искажённом виде, в патологической проекции, в чудовищном искажении масштабов и пропорций (как если бы вместо лица рассматривать только прыщ на лице).

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Когда человеческое мышление разрушено до уровня «политического украинца» – оно автоматически переносит своего носителя в пещерные времена, в дикое поле, в догосударственную эпоху ранней (а теперь, получается, и новейшей?!) истории.

Но сам человек этого не понимает – потому что потерянное из виду – его же не видно (перечитайте фразу ещё раз, чтобы убедиться в очевидности тезиса). Если мы что-то потеряли из виду – мы не тяготимся потерей, потому что не видим[3], не ощущаем потери!

Когда человек находится на уровне печенега IX века нашей истории, его уже не волнует не абстракция государства (теория государства и права), ни конкретика правящей иерархии.



Не волнуют – потому что печенег не понимает их, не «догоняет» – сложновато для умишки разместить такое. Что где-то там далеко, есть какой-то президент, которого ты ни разу лично и не видел, и якобы от него зависит твоя жизнь и всё вокруг… Печенег такие мысли преломляет в представления о мире духов и идолов.

А что, собственно, актуально для печенега, если ни вопросы государства, ни вопросы абстрактной законности, ни персоналии текущей политики для его уровня мышления дезактуализировались? Не надо гадать, всё видно невооружённым взглядом!

Для дикаря важны: топор в его руке и возможность содрать шкуру с тех, кого он догонит. И угроза обратного: когда его догонят и с него сдерут шкуру.



На этих трёх китах и строится мышление догосударственной эпохи, мышление либерального дикаря. Этот дикарь выходит на площади не им построенных городов (он бы такого построить не смог) – как его предки выходили в дикое поле. Это дикарь требует соответствующих его уровню мышления «реформ»: чтобы топор не отбирали, догонять и сдирать шкуры не запрещали, и (парадокс!) – запретили всем сдирать шкуру с него самого.

Готтентотская мораль слишком очевидна в рассуждениях либералов об экономике, о терроре, о реформах и т.п. «Если я угнал коров соседа – это добро, если сосед у меня – это зло».



Постоянно требуя себе права грабить окружающих – либерал парадоксально требует, чтобы его самого, лично и в единственном числе, никто не смел грабить. «Эхо Москвы», не понимая комизма своей готтентотчины, может на много страниц размазывать – как хорошо бить демонстрантов в Париже, ибо они антилиберальны, и как плохо бить демонстрантов в Москве, ибо они либеральны.

Но за всеми этими соплями – очевидный готтентотский тезис: нам бить можно, нас нельзя. Нам воровать – святое право, у нас экспроприировать – злодейство.

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Пока в Москве заводят себя речами в духе готтентотской морали – на Украине (она передовик деградации) давно уже перешли к практической реализации этих первобытно-пещерных тезисов.

Потрясающе-открыта двойная мораль в том, что Украина от России отделяться может (и это не обсуждается), а Донбасс от Украины – нет (и это тоже не обсуждается). Ну, чем не готтентоты с каменными топорами?! Соседи делимы, мы неделимы! Так ведь и в байке про коров то же самое: соседские коровы – мои, мои коровы – не соседские…

Далее всё мышление карателя и садиста «АТО» сводится к анекдоту «а нас то за шо?!» Этот первобытный дикарь невосприимчив ни к каким абстрактным идеям: выйдя в поле с топором поживиться, он охотно убивает русских (как его братья по разуму, печенеги в IХ веке), но совершенно не прочь обокрасть и непонятное ему УГ («Украинское Государство»), и Америку, и Европу, и соседа-печенега.



Мародёр украинизма настроен на воровство безотносительно источников воровства. И для первобытного мышления социального дегенерата наших дней это нормально: какая разница, у кого и как украл, главное, что и сколько украл!

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Формируется психически-первобытная орда, которой очень трудно управляться с современной техникой (от неаккуратного обращения с современным оружием в украинской армии гибнет больше павианов, чем от рук ополченцев). Этой ордой пытаются манипулировать западники, как Византия пыталась манипулировать печенегами (кстати, теми же самыми инструментами).

Однако у орды – своя внутренняя психическая мотивация, не совпадающая с планами манипуляторов извне. Орда движется, сжигая, убивая и уничтожая всё на своём пути.

Но что значит – «всё»? Под этим имеется в виду – всё, уязвимое для лап дикарей. Леса в Карпатах они срезать на продажу под ноль могут, а сами горы – вряд ли разберут на камушки… Когда мы говорим «всё», то в первую очередь имеем в виду антропогенный ландшафт, созданный руками цивилизованного человека. Вряд ли орде с мышлением питекантропов по силам Землю столкнуть с орбиты[4]…

А вот сжечь библиотеки и превратить школы в содомитские посиделки – это питекантропам по силам. Что мы и видим всюду, куда либералы с их ордами недоумков добираются…

Когда орда сносит на своём пути всё – имеется в виду, в первую очередь, цивилизация. «Ни горы, ни овраги, и не лес (если лес нестроевой, неинтересен покупателям), не океан без дна и берегов»…

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Не с целью оскорбить политических противников, не с целью политической пропаганды – а в качестве сухой констатации, я снова и снова повторяю: украинщина есть крайняя степень умственной и нравственной деградации человеческой личности. Крайняя степень показывает нам итог промежуточных, менее острых форм либеральной социопатии.

Украинствующий мародёр убивает всех без разбору, разрушает всё без различений, чтобы в итоге сбежать с награбленным в Лондон в единственном числе, предав и врагов, и союзников, и тех, с кем вместе воевал, и тех, против кого воевал. Эти люди не только не имеют государства, но даже и представлений о том, что такое государство. Идея государственности слишком сложна для мыслительного типа печенега в их головах!

За ним остаются только трупы и пустыня, лунные ландшафты[5].

В неявной форме эта мотивация всеубийства и бегства с тонущего (тобой же затопленного) корабля прослеживается и у всех либеральных мародоёров, может быть, не столь зверовидных, как бандеровские лесные боевики, но внутренне-то идентичных!

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- Мы викинги! – говорит персонаж актёра Сухорукова в популярном фильме – Мы рождены всех убить, всё отнять!

Когда мы видим викингов АТО, татуирующих себе руны на плечо, мы понимаем, что это вовсе не аллегория и не гипербола.

Они совершенно искренне полагают, что именно затем и родились: всех убить, всё отнять. Они врываются в мир из инфернальных щелей деградации Разума, чтобы разрушать его, подминая под себя и свои обезьяньи потребности.

С оружием ХХ века и мозгами X века они особенно опасны. Не понимать этого сегодня – преступление для цивилизованного человека, где бы он ни жил!

[2] Здоровье-то уже не то, понятно, физические возможности тела совсем не те, что у древних славян или германцев! [3] Распространённый современный невроз обывателя – смутное ощущение непонятной потери, когда он (это очень массовое явление). Это когда обыватель мучается, пытаясь вспомнить нечто важное, но напрочь забытое. Помню, что оно было очень важно для меня… А что это было – не помню… [4] Хотя как знать! Попади в руки питекантропа ядерная кнопка и водородная бомба… [5] Посмотрите как украинские патриоты и сторонники незалежности, давшей им оружие в руки для захвата промыслов, изводят леса или добывают янтарь! Посмотрите, что они делают с заводами, городами или землями, попавшими к ним в лапы! «Лунный ландшафт» – не преувеличение, а констатация.

А. Леонидов



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