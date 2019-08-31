Сводки от ополчения Новороссии 31 августа 2019

Недавно проскочила новость о том, что Главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан Указ о Комиссии по вопросам помилования.

Казалось бы, ну указ, ну и что тут такого? В конце концов, в каждой стране существует помилование и это нормально.

Нормально, но только не по мнению Украины. Спустя три дня после подписания указа на просторах украинского интернета обыкновенная новость мутировала в нечто странное. «Вбросоделы» связали подписание указа с какой-то мифической недостачей военных в рядах ДНР.

«По состоянию на сегодня, вооружённые подразделения ДНР укомплектованы на 20–25%. Рекрутинговая компания, которая проходит в городах, не дает результатов. Никто не хочет идти на верную смерть, еще и при этом ничего не иметь взамен!» — заявил некий М. Баринов.

Видимо, «эксперт» не знает, что с таким недобором в армии ДНР Украина давно была бы в Донецке. К тому же, одни только военные сборы ДНР показывали потенциал запаса в несколько десятков тысяч военных.

Вы с кем тогда воюете? Судя по вашей логике, если пять лет войны с 20–25% от необходимого не дают нужного эффекта, то с комплектом в 50% вы отгребёте по полной. А все 100%, так это для вас уже апокалипсис будет.

Далее вброс утверждает, что, по негласному распоряжению Пушилина, осуждённому будет предоставлен выбор: либо гнить в тюрьме до конца срока, либо отбывать срок, но уже пушечным мясом.

Также утверждается, что уже сейчас есть указание ужесточить обращение с осуждёнными лицами, чтобы они добровольно-принудительно просили ходатайство о помиловании.

Далее в материале идёт заключение в старом-добром украинском духе: «Подводя итог, можно сказать, что скоро в армии „ДНР” появится пушечное мясо, которое будет заниматься грязными работами: делать проходы в минных полях, копать траншеи и гонять за бухлом».

Вот так-то. Но у меня есть вопрос. Если заключённые или тем более отбывающие условный срок преступники будут знать о возможной участи побыть немного пушечным мясом, то какой идиот на это согласится? Лучше отбыть свой срок. Не так ли?

К тому же, внимательно прочитав документ Указа, который, разумеется, мало кто будет читать, выясняется, что помилование будет распространяться далеко не на всех. Всё зависит от решения Главы, комиссии и тяжести совершённого преступления.

Иногда смешно просто. Недавно проскакивал вброс о пригнанных из РФ интернах, чтобы те ставили опыты на военных ДНР, у которых психические расстройства и прочая гадость. Судя по всему, интерны так славно «потренировались на кошках», что требуют добавки и нового пушечного мяса.

По-моему, ещё чуть-чуть и придумывать будет нечего. Фантазия должна где-то заканчиваться. Но зная бурную фантазию украинских сказочников, я уверен: фантастики ещё начитаемся вдоволь. Так что, пропускайте любое недостоверное слово мимо ушей.

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Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»