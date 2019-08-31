Сводки от ополчения Новороссии 31 августа 2019
- 07:00 «Опыты на ополченцах, развал армии и массовая амнистия зеков»: ужасы ДНР глазами украинских «мутантов».
- 05:30 Донбасс в огне: Каратели бьют из всех видов вооружений (ВИДЕО).
- 00:30 В ДНР прокомментировали планы Киева завершить конфликт на Донбассе за полгода.
- Вчера 22:59 Бойцы ДНР провели масштабные учения по форсированию водной преграды – Басурин.
«Опыты на ополченцах, развал армии и массовая амнистия зеков»: ужасы ДНР глазами украинских «мутантов»
Недавно проскочила новость о том, что Главой ДНР Денисом Пушилиным был подписан Указ о Комиссии по вопросам помилования.
Казалось бы, ну указ, ну и что тут такого? В конце концов, в каждой стране существует помилование и это нормально.
Нормально, но только не по мнению Украины. Спустя три дня после подписания указа на просторах украинского интернета обыкновенная новость мутировала в нечто странное. «Вбросоделы» связали подписание указа с какой-то мифической недостачей военных в рядах ДНР.
«По состоянию на сегодня, вооружённые подразделения ДНР укомплектованы на 20–25%. Рекрутинговая компания, которая проходит в городах, не дает результатов. Никто не хочет идти на верную смерть, еще и при этом ничего не иметь взамен!» — заявил некий М. Баринов.
Видимо, «эксперт» не знает, что с таким недобором в армии ДНР Украина давно была бы в Донецке. К тому же, одни только военные сборы ДНР показывали потенциал запаса в несколько десятков тысяч военных.
Вы с кем тогда воюете? Судя по вашей логике, если пять лет войны с 20–25% от необходимого не дают нужного эффекта, то с комплектом в 50% вы отгребёте по полной. А все 100%, так это для вас уже апокалипсис будет.
Далее вброс утверждает, что, по негласному распоряжению Пушилина, осуждённому будет предоставлен выбор: либо гнить в тюрьме до конца срока, либо отбывать срок, но уже пушечным мясом.
Также утверждается, что уже сейчас есть указание ужесточить обращение с осуждёнными лицами, чтобы они добровольно-принудительно просили ходатайство о помиловании.
Далее в материале идёт заключение в старом-добром украинском духе: «Подводя итог, можно сказать, что скоро в армии „ДНР” появится пушечное мясо, которое будет заниматься грязными работами: делать проходы в минных полях, копать траншеи и гонять за бухлом».
Вот так-то. Но у меня есть вопрос. Если заключённые или тем более отбывающие условный срок преступники будут знать о возможной участи побыть немного пушечным мясом, то какой идиот на это согласится? Лучше отбыть свой срок. Не так ли?
К тому же, внимательно прочитав документ Указа, который, разумеется, мало кто будет читать, выясняется, что помилование будет распространяться далеко не на всех. Всё зависит от решения Главы, комиссии и тяжести совершённого преступления.
Иногда смешно просто. Недавно проскакивал вброс о пригнанных из РФ интернах, чтобы те ставили опыты на военных ДНР, у которых психические расстройства и прочая гадость. Судя по всему, интерны так славно «потренировались на кошках», что требуют добавки и нового пушечного мяса.
По-моему, ещё чуть-чуть и придумывать будет нечего. Фантазия должна где-то заканчиваться. Но зная бурную фантазию украинских сказочников, я уверен: фантастики ещё начитаемся вдоволь. Так что, пропускайте любое недостоверное слово мимо ушей.
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Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»
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Донбасс в огне: Каратели бьют из всех видов вооружений (ВИДЕО)
«Хлебное перемирие» в полном разгаре. 28 августа украинские каратели уничтожили три дома в поселке Зайцево. Хозяйка одного из разрушенных домов Евгения Ивановна по счастливой случайности оказалась цела и невредима.
В момент обстрела она выехала в город по своим делам. А когда вернулась, то увидела пожарных, которых вызвали соседи, и свой двор, охваченный пламенем. Спасти вещи и ценные предметы она не успела.
Каждый день мирные жители Горловки и ее пригородов страдают от обстрелов украинских боевиков. Последствия обстрела трех домов зафиксировали представители Народной милиции ДНР. По словам военкора пресс-службы оборонного ведомства Рината Айгистова, поступил сигнал о попаданиях на ул. Брусилова. Но потом выяснилось, что боевики обстреляли также улицу Рыбалко.
В администрации поселка отметили, что в последнее время боевики часто обстреливают населенный пункт из разных видов вооружений от мелких до крупных калибров.
29 августа в Калининском районе Горловки тоже было неспокойно. С самого утра город обстреливался из всех видов вооружений. По словам Рината Айгистова, недалеко от того места, где были прилеты, расположен рынок. А в нескольких метрах от него — исправительное учреждение № 27.
«Между двумя этими объектами сегодня в шесть утра украинские вооруженные формирования выпустили снаряды калибром 122 миллиметра количеством около 12 штук. Вот вы видите за моей спиной дерево, оно посечено осколками от этих снарядов», — рассказал военкор НМ ДНР.
Местные сказали, что слышали, как их обстреливали ночью. По словам Юлии, что-то «где-то гулко падало». К утру обстрелы усилились.
«В шесть часов это стабильно. Очень сильные разрывы были, очень сильные! И обстреливают, и обстреливают, и обстреливают», — возмутилась горловчанка.
Она показала осколок, который упал на прилавок. В этот раз было десять прилетов, если не больше. Говорит, не было никакого перемирия: «Какое перемирие? Его нет!».
Как сообщала «Русская весна», с 28 по 29 августа украинские каратели открыли огонь по территории Горловки и ее пригородов, есть повреждения.
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В ДНР прокомментировали планы Киева завершить конфликт на Донбассе за полгода
Заявление украинской стороны о намерениях завершить процесс урегулирования в Донбассе в течение полугода вызывает сомнение.
Об этом сегодня заявила полпред ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.
«Завершение процесса мирного урегулирования в Донбассе за полгода — крайне оптимистичный прогноз с украинской стороны, поскольку именно Киев за пять лет ещё полноценно не выполнил ни одного своего обязательства по Комплексу мер, — отметила Никонорова.
— Опираясь на практику, мы относимся довольно скептически к таким смелым заявлениям — новые украинские власти уже отметились своим „творческим взглядом” на Минские соглашения, а каждая новая их инициатива лишь отдаляет перспективу политического урегулирования».
Полпред ДНР отметила также фактическое признание Киевом непонимания своих обязательств в рамках Минских договоренностей, комментируя «мирные инициативы» нового главы МИД Украины Вадима Пристайко.
«Для него не имеет значения, будет ли конфликт урегулирован путем выполнения Минских соглашений, или с помощью иностранной миротворческой миссии Надеемся, что новое руководство Украины осознает тот факт, что Комплекс мер остается безальтернативным механизмом политического урегулирования, поддержанным резолюцией Совета Безопасности ООН, а значит имеющим обязательный характер», — добавила Никонорова.
Руководитель дипведомства напомнила представителям Украины о необходимости в рамках мирного процесса имплементировать формулу Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса, закрепить особый статус в Конституции, провести амнистию и прочих договоренностях. Сделать это украинское руководство должно по согласованию с представителями Республик.
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Бойцы ДНР провели масштабные учения по форсированию водной преграды – Басурин
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