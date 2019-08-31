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Сладкая жизнь: пряничные шедевры Натальи Гладышевой, которые слишком красивы, чтобы просто их съесть.

17:15. 31 августа 2019 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:


Наталья Гладышева — невероятно талантливая художница и кондитер. Сложно поверить, что ее творческий путь начался в июне 2017 года, то есть всего два года назад! Сама Наталья говорит, что даже не знает, сколько тысяч пряников было приготовлено за это время, но число поставленных точек в росписи точно уже исчисляется миллионами.

Благодаря терпению и усердному труду Наталья выработала собственный стиль. Чтобы воплотить свои идеи в жизнь, мастерице сначала приходилось вырезать пряники вручную, а сейчас кулинар изготавливает сувениры при помощи формочек, созданных по ее же авторским эскизам.

Мастерство Натальи оценили не только покупатели и участники мастер-классов, но и международные специалисты: в ноябре 2018 года Наталья стала призером конкурса Cookie Award 2018, который проходил в Бирмингеме при поддержке Cake Masters Magazine.

Предлагаю вам полюбоваться кулинарными шедеврами от Натальи. Приятного просмотра!

Начну с любимой темы художницы — перышек:











Не менее впечатляющи — кружевные веера и опахала:






Для своей зимней коллекции Наталья создала мини-серию сверкающих костюмов фигуристок:






А осень порадовала мастерицу дубовыми и кленовыми листьями:






Воздушные лебедушки стали жемчужиной свадебных наборов:






Ценителей восточного очарования ждут индийские слоны и роскошь традиционного узора пейсли:






Тему животных продолжат совы, черепахи и львы:








Для бала-маскарада у художницы уже готовы карнавальные маски:






А для русских красавиц — великолепный кокошник:




Символы русской монархии в действительно ювелирном исполнении — шапка Мономаха и яйцо Фаберже:






Отдельного внимания заслуживает серия пряничных «украшений» — колье, кулонов и подвесок:










Есть у Натальи и более масштабные работы в виде настоящих пряничных картин:






И сладкое признание в любви к Густаву Климту:




Напоследок — пряничный цветик-семицветик. Желания сладкоежек он точно исполнит :)




Смогли бы вы съесть такую красоту? Поделитесь впечатлениями в комментариях!

Источник: http://nashaplaneta.su/news/sladkaja_zhizn_prjanichnye_shedevry_natali_gladyshevoj_kotorye_slishkom_krasivy_chtoby_prosto_ikh_sest/2019-08-31-74954

Метки: искусство, Литература, поэзия

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