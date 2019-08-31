Product placement и пропаганда. В чём разница?

Product placement – так называется технология скрытой рекламы различных товаров и брендов путём встраивания их в сюжет фильма. Джеймс Бонд пьёт пиво «Хейнекен» и ездит на машине «Астон Мартин», Нео из «Матрицы» пользуется телефоном «Нокиа», рэпер Тимати в своём клипе кушает бургер «Black Star», а Егор Крид между строчек песни рекламирует средства контрацепции «In Time».

Таких примеров можно привести бесчисленное множество, и все они свидетельствуют об одном –скрытая реклама не только работает, но ещё и обладает высокой эффективностью. Достаточно всего одного кадра, в котором главный герой блокбастера или популярный молодёжный исполнитель покажется с заветным предметом в руках, как уровень продаж этого товара резко вырастает. Именно поэтому корпорации готовы платить творцам солидные суммы за появление своего логотипа в их произведениях.

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К тому же такие гонорары и финансовые потоки нигде официально не регистрируются и относятся к сфере «серых доходов». Например, режиссёр может получить деньги на съёмки фильма от государства или какого-то телеканала, и за эти средства ему надо будет отчитаться. А бюджет, проплаченный ему за вставку в произведение скрытой рекламы, нигде не фиксируется, и он может потратить его на своё усмотрение. Таким образом и меркантильный творец, и заказчик – оба оказываются заинтересованы в том, чтобы «помочь друг другу». Кто останется «крайним» во всей этой истории? Конечно, зритель!

Именно ему уготована роль жертвы манипуляции! Когда посетитель кинотеатра завороженно наблюдает за развитием увлекательной истории, или подросток с интересом смотрит клип своего кумира на YouTube, им некогда оценивать каждый мелькающий кадр. Да они и не знают, что это обязательно надо делать, чтобы защитить психику от внешнего воздействия. В результате после просмотра большинство зрителей даже не вспомнит о том, что где-то там на 5-й минуте главный герой с наслаждением пил прохладную Кока-колу. Но как покажет анализ статистики продаж напитка, огромная часть всех этих «незаметивших» и уверенных, что технологии 25-го кадра или скрытой рекламы не работают, обязательно пополнят ряды покупателей бренда. Уж поверьте, кто-кто, а крупные корпорации очень тщательно отслеживают расходы, и на неэффективную рекламу тратиться не будут, тем более что бюджеты в сфере продакт-плейсмента весьма солидные.

Как же так получается, что факторы, на которые мы при просмотре фильма или прослушивании клипа могли даже не обратить внимания, в дальнейшем оказывают влияние на наше поведение? На самом деле всё очень просто. У человека есть не только сознание, но и бессознательные уровни психики. И вся информация, которая попадает в поле нашего зрения, навсегда сохраняется в памяти, занимая конкретное место в мировоззрении. Вы даже не задумались над тем, как актёр любимого фильма «сладко» затянулся папиросой, но в вашей психике отпечатался этот образ «удовольствия» и «расслабления». И в дальнейшем он и будет всплывать у вас в подсознании, когда вы захотите отдохнуть или отвлечься. И чем больше таких образов – тем выше вероятность, что со временем вы закурите – возможно, как раз те самые Мальборо, пачка которых мелькала в руках брутального ковбоя, а может быть выберете и любой другой бренд, который просто окажется более доступным по цене.

И здесь мы подходим к одному очень любопытному выводу. Когда, например, компания Мальборо заказывает продакт-плейсмент своего товара в новом вестерне – занимается ли она только продвижением своего бренда? Или одновременно с этим она занимается пропагандой курения?

Если оценивать по результату, а не по заверениям финансово заинтересованных творцов или производителей табака, то ответ очевиден – такая компания занимается как рекламой бренда, так и в целом пропагандой курения. И рост продаж сигарет конкретно этой марки (да и сигарет в целом) – тому гарантия. Также и Тимати, продвигающий бургеры или букмекерскую контору «Фонбет», он одновременно с этим пропагандирует вредное питание и азартные игры. Также и Егор Крид, который в своих клипах часто спит сразу с несколькими девушками, крутя в руках упаковку презервативов, параллельно продвигает свободные отношения. А реклама средства для повышения потенции по телевидению одновременно является и транслируемой с экрана командой «думайте о сексе!», ведь именно к реакциям сексуального типа она отсылает зрителя, даже если он ещё несовершеннолетний.

Таким образом, и реклама, в том числе скрытая, и пропаганда – по своей сути являются одним и тем же процессом распространения информации с целью повлиять на аудиторию. И в содержательном плане между ними нет никакой разницы. Отличие лишь в целях, методах и последствиях этого влияния.

Конечно, не всякий продакт-плейсмент одновременно несёт в себе элементы деструктивного воздействия. Например, реклама тех же часов или машин, на первый взгляд вполне безобидна. Или что плохого в том, что героини сериала «Секс в большом городе» пользуются только ноутбуками марки Apple? Хотя с другой стороны, а что хорошего в том, что компания Apple столько лет спонсировала съёмки фильма про женщин очень свободных взглядов, чьё распущенное поведение стало образцом подражания для многих зрительниц? Об этом тоже стоит задуматься.

Источник: сайт КиноЦензор

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/MGt_2v2gV2I/