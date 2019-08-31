Правда, о которой молчали настоящие мужчины

Вы лучше покажите, как они за женщин прячутся”.

Бойцы ОМОНа впервые на камеру честно рассказали о происходящем вне объективов на несанкционированных акциях.

“Им это всё нравится! Конечно, им нравится разгонять людей. Это их хобби”, – именно так в эфире “Эха Москвы” описала бойцов ОМОНа девочка Оля, “прославившаяся” чтением Конституции РФ на митингах в Москве.

Нас неделями разными способами убеждали: бойцам нравится бить людей, служба ОМОНа – преступление. И пока из каждого оппозиционного “чайника” неслась эта “правда”, бойцы молчали. Молчали, поскольку служба у них такая: времени давать направо и налево интервью нет, да и именно у них негласным девизом является фраза о том, что судят по делам, а не по словам. ОМОН своими глазами видел ускользнувшее от камер. И после долгих согласований бойцы дали своё короткое, но столь ценное интервью, проливающее свет на правду настоящих мужчин, защитников Родины.

“Вы лучше покажите, как они за женщин прячутся”

“Иногда мы даже подойти не успеваем, а они уже падают и начинают кричать: “Зачем вы меня бьёте?” Ну, что это, если не провокация? - говорит Виктор, до Росгвардии он служил в МВД, а в августе успел принять участие в охране правопорядка большинства московских массовых мероприятий, в том числе и несанкционированных акций. - А потом выходят эти видео…”

Действительно, в Сети до сих пор не утихает настоящая травля не только самих росгвардейцев, но и членов их семей. Вот “бедную девушку тащат в автозак”, а здесь “мужчина корчится на земле, ну есть у вас хоть капля сочувствия?”

Но… почти всегда за кадром оставалась картинка “за секунду до инцидента”, меняющая в корне всё, или реальная поддержка росгвардейцев – например, где эпизоды оказания помощи упавшим? А такие были – на одной из акций силовики оперативно остановили кровотечение одному из участников и наложили повязку.

Так заведено в ОМОНе, что своих спецы не бросают. И когда идёт такая травля, то даже очень сдержанные мужчины начинают говорить:

“Вы лучше покажите, как они за женщин прячутся. Или как нас закидывают мусорками и бутылками. Они вообще эти акции за спинами несовершеннолетних устраивают. И это печально. Некоторые, правда, приносят с собой грудных детей, чтобы их не задержали. А сами могут затащить к митингующим и попытаться ударить. В любом случае наша задача – обеспечивать правопорядок, пресекать правонарушения и, если это необходимо, провести максимально корректное задержание”, – отрезает Виктор.

“Они не имеют права нарушать личную неприкосновенность”, – девушка на митинге сформулировала главную претензию. Детям весело, но зачем туда ходить, они не понимают.

Спрашиваем: а когда необходимо? Ведь в Сети активно рассказывают, как “выхватывают просто так и заталкивают в машины”.

“Миф, - отмахивается боец и после объясняет. - Больше, конечно, людей пассивных, которые позволяют себя вести. И к ним, как раз, не возникает никаких вопросов. Да, они пришли на несанкционированный митинг, но если провокация в отношении сотрудников или мирных граждан не последовала, никто не станет их задерживать. Немало таких, кто приходит просто ради хайпа в социальных сетях. А есть категория лиц, которая провоцирует и пытается любым способом проявить себя. И с ними уже работают ребята, задействованные в охране порядка”.

“Такого понятия, как “выхватить просто так”, вообще не существует, - добавляет Алексей, в Росгвардию он пришёл после службы в ВС России, в том числе на Северном Кавказе. - Если идёт задержание, то мы подходим к конкретному человеку за конкретное правонарушение”.

“Здесь нет такого, что ставится задача, например, количественного набора: необходимо задержать 100 человек. Не существует такого. Если человек нарушил, он обязательно будет задержан. А просто мирных граждан никто не хватает, не тащит, нет такого”.

“Наши структуры создавались не для того, чтобы мы унижали своих людей”

Оба бойца стоят перед нами в масках. Алексей – высокий и широкоплечий богатырь, любящий ввернуть шутку и поговорить по душам. Виктор – стойкий и несгибаемый “солдатик”, который отвечает чётко и по уставу, держа при себе своё мнение. Но ни один из них ничего не рассказывает о себе. Не ради себя – ради близких.

Ведь после митингов умельцы создали “Сканер”, способный найти личные страницы в соцсетях. Затем последовали угрозы женщинам и детям и даже призывы расправляться с родными росгвардейцев. Сейчас авторы таких вбросов каются и настаивают, что просто “участвовали в дискуссиях” или оступились.

Боец ОМОНа Алексей очень хочет, чтобы его услышали участники митинга. Но вместо простого разговора они пытаются ударить или орут дурниной. Фото:Царьград

“Я лицо своё скрываю не для себя. Я скрываю лицо ради своей семьи, своих близких, не более того”, – объясняет Алексей, отвечая на выпад оппозиционных ребят про “испугались” и “стыдно”.

“Мне не совсем понятна задача митингующих. Вот тенденция: с ними спокойно, мирно общаешься, а у них уже как на должном уровне, как модный квест какой-то – нагрубить сотруднику полиции, повести себя как-то неадекватно. Подходишь к ним, пытаешься говорить, спрашиваешь просто на расстоянии вытянутой руки, а в ответ крик: бьются в конвульсиях, начинают драться. Я не знаю, чего от них ждать”

“У них сейчас появилась какая-то новая акция, они стремятся, чтобы их задержали”.

“Специально для этого идут. Может, чтобы потом где-то по зарубежным каналам показали?”

Из разговора становится понятно, что омоновцы не понимают, зачем ребята устраивают травлю в соцсетях, почему отказываются открыто и спокойно поговорить, почему хотят сами строить баррикады, когда бойцы, со своей стороны, пытаются всеми силами смягчить ситуацию, не довести её до противостояния.

Ведь каждый омоновец способен очень технично разобраться с тем, кто на него поднимет руку. Что называется, уложить “одной левой”. Но нет. Даже на наш вопрос о более жестоких мерах на примере событий во Франции с “жёлтыми жилетами” спецы отвечают категорическое “нет”.

Боец ОМОНа Виктор считает, что прикрываться детьми – это стыдно. Он привык соблюдать закон и защищать граждан, особенно совсем ещё маленьких.

“Наши структуры создавались не для того, чтобы мы унижали своих людей или заставляли их подчиниться чему-то. Мы охраняем общественный порядок, безопасность и закон. Закон суров, но это закон, и его обязаны все соблюдать, - подчёркивает Алексей. - Хотелось бы заявить всем приходящим на митинги, вообще всем нарушителям, которые встречаются на нашем пути, что любое мнение слышится, любые ваши слова слышатся, но не надо перегибать палку. Не надо пытаться вынудить нас к применению каких-то мер”.

Мы большие, мы сильные, но мы с очень человеческим лицом. И мы прекрасно понимаем, что напротив нас стоят такие же граждане, как и мы сами”.

“Не требуйте, а начните с самого себя. Меняйтесь сами”

“Да, каждый из нас когда-то хочет перемен”, – соглашаются оба бойца. И простить неразумных митингующих они готовы.

“До 16-18 лет человек до конца ещё не сформировал своё мировоззрение. А таковых среди пришедших большинство. Они даже не знают, что такое либерализм, демократия, охлократия. Они толком не разбираются в политической среде, но уже против выборов. Большинство задержанных приехали в столицу из других точек России”, – почти возмущается Алексей, у которого тоже есть семья и дети.

Он не скрывает, что жалость или злость – всё это слишком сильные чувства, чтобы испытывать их к нынешним нарушителям закона и провокаторам.

“Скорее к ним некоторое снисхождение. Потому что я не понимаю, зачем это всё? В действительности это похоже на обычную пиар-акцию, не более того. Почему они позволяют собой манипулировать?”

Понять выходящих на незаконные митинги росгвардейцы не могут, но вот простить готовы каждого. Ведь нужно быть милосердными!

Поэтому простить тех, кто поднял на них руку или оскорбил, бойцы готовы, ведь надо быть милосердными.

“Я вспоминаю своё детство. Мы всегда всех знали во дворе, - вспоминает омоновец. - Я жил в девятиэтажке и знал всех соседей, с 1-го до 9-го этажа. Мы знали, кто как учится, были общие интересы. Вместе, не знаю, в казаки-разбойники играли, плоты строили по весне. А эти ребята друг друга знать не ведают, они сидят в интернете, переписываются. Собрали всеобщее мнение: давайте, там, сегодня пойдём на площадь, хайпанём за счёт какого-нибудь неизвестного нам человека, наберём много лайков, и о нас все узнают. Это неправильно, другой способ надо искать для реализации себя…

И ответ для жаждущих перемен и революций у защитников Родины и порядка тоже есть.

“Сделайте что-то полезное для нашей же страны. В конце концов, и митинги могут проводиться, но санкционированные – “у каждого гражданина есть право на вероисповедание, на собрания, на митинги, на шествия, на волеизъявление”.

Просто не позволяйте собой манипулировать. Несмотря на бешеный ритм жизни, найдите в себе возможность простой человеческой улыбки, найдите в себе возможность простого человеческого вопроса: а что я могу, а что я сделал полезного и хорошего? Не требуйте, а начните с самого себя. Меняйтесь сами. Самое простое: заправьте кровать, вынесите мусор, не бросайте окурки. Ну, и не вредите другим людям, лучше проведите выходные с семьей”.

Ольга Сергеева

Фото: Царьград

Источник: http://voicesevas.ru/news/46892-pravda-o-kotoroy-molchali-nastoyaschie-muzhchiny.html