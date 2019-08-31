Оптическая иллюзия: Эта фотография цветная или черно-белая?

Необычная и очень эффектная оптическая иллюзия снова покорила Интернет пользователей.

На фотографии видна группа девушек в футболках разного цвета, которые позируют и улыбаются на камеру вместе с черепахой.

Посмотрите внимательно на эту фотографию. На первый взгляд может показаться, что вы видите цветное изображение, даже если вы прищуритесь или будете смотреть на фото с расстояния.

Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что изображение девушек покрыто линиями красного, синего, желтого, оранжевого и зеленого цвета. На самом деле, фотография черно-белая.

В действительности, только линии цветные, а то, что вы видите, это представление вашего мозга о реальности, учитывая ту неполную информацию, которую он получает. Получившаяся иллюзия заставляет ваш мозг думать, что он смотрит на цветную фотографию.

Автором этой вирусной фотографии является художник и разработчик Ойвинд Колас (Øyvind Kolås). Он решил провести визуальный эксперимент, наложив сетку из цветных линий на черно-белое изображение, из-за чего мы видим его цветным.

Некоторые пользователи отмечали, что наибольшим эффектом обладают зеленые и синие линии, которые практически сливаются с фоном, в то время как красная сетка выделяется более отчетливо.

Возможно, это связано с тем, что между красным и темными цветами больший контраст, чем в других цветовых сочетаниях.

Другие предлагали прищуриться, чтобы полностью увидеть цветное изображение.

Тем не менее нашлись и те, кто не увидели иллюзии и утверждают, что видят только черно-белое изображение с цветной сеткой.

Вот еще несколько примеров применения этой техники с помощью точек и линий на других изображениях.

Почему мы видим оптическую иллюзию?

Так что же происходит, и почему наш мозг считает, что мы смотрим на цветную фотографию?

Это связано в первую очередь с тем, что, мозг и глаза работают в тандеме, чтобы восприятие цвета осталось относительно постоянным независимо от освещения, окружающего объект.

Без этого предмет выглядел бы совершенно по-разному в разных условиях, и вы бы просто запутались. Например, ягода казалась бы красной при свете, синей при вечернем сумраке и серой в тени во время дождя. Наша визуальная система это учитывает, позволяя нам четко узнавать объект, даже если условия изменились.

Когда мы на что-то смотрим, мозг сжимает визуальную информацию, создавая впечатление о том, что должно быть (если только мы не будем близко рассматривать объект).

Самое интересное, что для того, чтобы увидеть этот эффект, необязательно смотреть только на статичное изображение.

Ойвинд Колас продемонстрировал это, создав короткое видео с использованием цветной сетки на двигающемся изображении.

Обман зрения и оптические иллюзии

Если вы любите оптические иллюзии, то, возможно, вас удивит следующая подборка.

1. На первый взгляд вам покажется, что вы просто смотрите на ряд черно-белых линий. Однако если вы взглянете на изображение, мотая головой из стороны в сторону, то перед вами неожиданно появится скрытое животное.

Вы видите его? Если не получилось, попробуйте прищуриться или отодвинуть изображение назад и вперед (если вы смотрите на телефоне).

Итак, вы смогли увидеть кошку?

2. Посмотрите на это видео, и вы увидите квадрат, перемещающийся слева направо, меняя цвет. На самом деле, этот квадрат остается одного цвета, а ваши глаза вас обманывают.

3. В это сложно поверить, но на данном изображении нет голубого цвета, а только розовый, оранжевый и зеленый.

4. Эта фотография совсем недавно также озадачила пользователей сети. Что вы видите на этом фото: пляж, небо, камни и звезды? На самом деле, это сломанная дверь автомобиля. Чтобы ее увидеть, вам лучше повернуть изображение.

5. Этот снимок также разделил Интернет на два лагеря: тех, кто видел пляж, и тех, кто рассмотрел дверь машины. На этот раз, это был пляж.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/opticheskaja_illjuzija_ehta_fotografija_cvetnaja_ili_cherno_belaja/2019-08-30-74917