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О критике

16:59. 31 августа 2019 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

Как относиться к критике со стороны, кого стоит критиковать узнаем из цитат известных мудрецов.

Текст цитат:

“Раньше я собирал вокруг себя друзей, а сейчас хочу, чтобы было побольше врагов и хулителей возле меня.”
— Фёдор Филиппович Конюхов

“Если у тебя закипел на сердце гнев, надо знать, что это от диавола, ибо от Бога на душе всегда мир и тишина. Даже если гнев твой справедлив, не всегда следует обличать человека. Вспомни слова премудрого Соломона: «Обличай премудрого – он тебя возлюбит; не обличай безумного – он тебя возненавидит».”
— Фёдор Филиппович Конюхов

“Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их.”
— Евангелие от Луки

“[Бог:] каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем – От Меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление … всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть Меня. Всё послано Мною для совершенствования души твоей, – От Меня это было. “
— Серафим Вырицкий

“Болезненные внутренние слабости, восстающие при мягком прикосновении критической оценки, подобны больным частям тела, отдёргивающимся даже при осторожном прикосновении.”
— Шри Юктешвар Гири

“Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почестью и страшится ложных наветов?”
— Мишель Монтень

“Когда доводы другого человека убеждают меня в ложности моего мнения, я не столько узнаю от него нечто новое, узнаю, что проявил невежество именно в данной области (это было бы не такое уж ценное приобретение), сколько убеждаюсь в своей слабости вообще и в шаткости своего рассудка, вследствие чего и стараюсь исправить всё в целом.”
— Мишель Монтень

Текст читает Павел Емельянов.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M74l1cHKSbA

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