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Несанкционированное «шествие» оппозиционеров в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

15:49. 31 августа 2019 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:
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Несанкционированное «шествие» оппозиционеров в Москве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Русская весна

В Москве на 31 августа намечена новая акция несистемной оппозиции — «Шествие против политических репрессий». Штаб Навального призывал своих сторонников выйти к памятнику Грибоедову возле метро «Чистые пруды» и пройти до Пушкинской площади. Акция не согласована с городскими властями.

Сообщалось, что с обеда полицейские выборочно досматривают молодых людей на станции метро «Чистые пруды».

У входа на станцию отметили дежурный автозак.

В прокуратуре Москвы предупреждают, что участники этой акции будут нести ответственность по закону.

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СМИ сообщают, что протестующих в этот раз вовсе мало. Сначала озвучивалась цифра около трёх сотен. Чуть позже, по информации корреспондентов, число участников выросло до тысячи. «Шествие» началось под привычные лозунги «Мы здесь власть» и «Это наш город».

Также сообщается, что у «Чистых прудов» был замечен Григорий Явлинский, на несанкционированной акции появилась и Любовь Соболь.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1567249660

Метки: Новости

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