Мы входим в самый тяжёлый кризис за всю историю
Алексей Захаров о том, что мир входит в самый тяжёлый кризис за всю историю человеческой цивилизации. Какой план продвигают мировые элиты, что они не учли в своих расчётах. Как человек меняется под воздействие социальных технологий 21-го века, какие риски несёт искусственный интеллект.
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бла-бла-бла
Маркёр одобрил, рекомендует к просмотру.
Респект Захарову и Делягину!
Украина подписалась на газ США. Это ПОБЕДА.
Теперь слово только за украинским народом. Больше уже ни кто не поможет.
Не Украина , а оккупанты.