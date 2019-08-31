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Мы входим в самый тяжёлый кризис за всю историю

20:12. 31 августа 2019 Просмотров - 302 5 коммент. Опубликовал:

Алексей Захаров о том, что мир входит в самый тяжёлый кризис за всю историю человеческой цивилизации. Какой план продвигают мировые элиты, что они не учли в своих расчётах. Как человек меняется под воздействие социальных технологий 21-го века, какие риски несёт искусственный интеллект.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lwztwirhUAo

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