Кто на самом деле строил Кронштадт

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Если того считаешь другом, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя – честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь её, дружба для тебя – выгода, которую можно извлечь из неё. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба – долг чести. Но я называю другом того, кто при моём приближении узнает меня и улыбается. В таком друге я не смогу разочароваться.
Загадки, загадки. Когда ж наступит время отгадок?