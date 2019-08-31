“Это прямое нарушение конституционного права”. Режиссёр В.Бортко объяснил почему снялся с выборов губернатора Санкт-Петербурга

Депутат Госдумы РФ и режиссер Владимир Бортко рассказал о мотивах снятия своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Дорогие друзья!

Я принял непростое решение снять свою кандидатуру с выборов Губернатора Санкт-Петербурга. Мы обсудили это на штабе, с товарищами по партии, с членами горкома КПРФ. Звучали различные мнения. Большинство товарищей выступало за продолжение предвыборной кампании. Но были и те, кто понял мою позицию. Окончательное решение я принимал сам и беру на себя полную ответственность за отказ от участия в выборах.

Моё решение не было ни спонтанным, ни эмоциональным, не имеет никакого отношения к стрессам и моему самочувствию. Оно основано на трезвом осмыслении происходящих политических процессов.

Раз за разом правящая партия, а, скорее, группировка, стоящая у власти (иногда использующая бренд «Единая Россия», а иногда отказывающаяся от него) разыгрывает одну и ту же комбинацию. С помощью так называемого «административного ресурса», то есть, посредством административного давления и прямых фальсификаций «избирается» во власть заранее согласованный чиновник, а кандидату от главной оппозиционной партии, КПРФ, отводится роль безобидного «спарринг-партнёра» с гарантированным вторым местом.

Я не вижу смысла участвовать в этом спектакле и служить средством легитимизации заведомо незаконной власти, использующей формальные процедуры имитационных «выборов» при отсутствии настоящего выбора и настоящей альтернативы. Я не хочу делать вид, что были какие-то «выборы» и что у избирателей было право на выбор. Мы не согласны быть актёрами в массовке правящей группировки. Пусть нелегитимность нынешних властей станет очевидна, пусть даже видимости формальных демократических процедур не будет там, где на самом деле была и есть узурпация, неконституционный захват и удержание власти.

В отсутствие кандидата от главной оппозиционной партии избирателю станет понятно, что выборы – это фарс, что выборов по сути нет и давно уже не было. Вся система прогнила и всю систему надо менять. И я верю, что мой шаг будет правильно понят избирателями как протест против лжи и фальши в избирательной системе и как призыв к кардинальным изменениям в политической жизни страны.

С самого начала в кампании 2019-го года мы, я и члены моего штаба, другие коммунисты, работающие на губернаторских и муниципальных выборах, увидели, что избирательный процесс организован нечестно, несправедливо, незаконно. Нельзя сказать, что нарушения и фальсификации были беспрецедентными, скорее, наоборот: такой вопиющий уровень беззакония стал нормой для всех избирательных кампаний, контролируемых нынешней администрацией. Назовём только некоторые моменты:

Прежде всего, представители «Единой России» во главе со своим председателем регионального политсовета Бегловым просто заявили, что к партии, проведшей в жизнь преступные пенсионную и налоговую реформы они… не имеют никакого отношения.

«Сбор подписей за самовыдвиженца Беглова» был всем понятным фарсом. Невозможно было за столь малый срок при столь малых официальных расходах собрать необходимое количество подписей. Но они были «собраны» и «приняты» избиркомом без возражений. Хотя независимые эксперты сразу указали на вероятность фальсификаций.

ВРИО Губернатора Беглов, конечно же, не ушёл в отпуск на время собственной избирательной кампании и вовсю злоупотреблял служебным положением. Все СМИ, правительственные и так называемые «независимые» взахлёб вели незаконную, неоплаченную из избирательного фонда агитацию за Беглова, якобы просто «освещая его деятельность на посту ВРИО Губернатора». При этом допускались ужасные ситуации, например, специально задерживалось открытие социальных, медицинских, транспортных и иных нужных городу объектов, просто для того, чтобы Беглов мог под камерами ТВ «перерезать ленточки» и показать, как много он якобы «делает для людей».

Более 4 миллионов рублей потрачено из городского бюджета только на один концерт в БКЗ, где Беглов опять же занимался агитацией за себя. Оплачено не из избирательного фонда, конечно. Из бюджета! И таких примеров десятки. Самая дорогая избирательная кампания, но почти все средства тратятся незаконно, тратятся из бюджета города либо из непонятных источников.

Не гнушался штаб Беглова и самыми грязными политическими технологиями. В интернете создавались фальшивые страницы для очернения кандидатов от оппозиции и для незаконной агитации за Беглова. Наши обращения по этому поводу во все инстанции были встречены с ожидаемым формализмом.

Вместе с тем, наши возможности для агитации всеми способами ограничивались. Мы чувствовали себя как боксёр на ринге, которому перед «честным поединком» связали руки и ноги.

Разумеется, мы не имели и сотой доли того доступа к эфирам ТВ, радио, к СМИ которые имел, большей частью, незаконно, Беглов. Мы пытались организовать пикеты для раздачи агитационных материалов, но нам «не согласовывали» места пикетов, отправляли нас стоять в пикетах на КАД или на пустыри, где нет людей. А раздатчики Беглова спокойно стояли у метро. Нам не предоставляли помещений для проведения встреч с избирателями, хотя это право есть у нас по закону. А Беглову везде давали «зелёный свет» и отрывали от работы, принудительно собирали людей, чтобы они послушали его невыполнимые обещания и набившую оскомину ложь о том, как хорошо мы зажили, о волшебным образом преобразившейся социальной инфраструктуре, которая, на самом деле, никогда со времён блокады не была в таком запущенном состоянии. «Публичные дебаты» были организованы в том формате, который был удобен Беглову и его штабу, а наши предложения по формату дебатов были отвергнуты без объяснений. И так далее. С неравенством в правах кандидатов мы встречались буквально на каждом шагу.

Особо следует сказать про муниципальные выборы. Для нас было очень важно, что губернаторские и муниципальные выборы проходят в Единый день голосования и мы объединили губернаторскую и муниципальную кампании. Но более 300 наших кандидатов в муниципальные депутаты были не зарегистрированы под надуманными предлогами. Из 750 кандидатов зарегистрировали едва 450 и то, не с первого раза и не без препятствий. Зачастую мы регистрируемся через суды. У нас идёт 50 судов по нарушениям наших прав! Таким образом, мы лишились значительной части поддержки и значительной части смысла и цели в нашей работе, в том числе и в губернаторской кампании.

Апофеозом несправедливости и беззакония стало создание «дачных избирательных участков» в, где избиратели вообще лишены возможности принять участие в муниципальных выборах, а результаты их волеизъявления в губернаторских выборах будут со значительной долей вероятности сфальсифицированы. Сначала заявили о 92 участках, потом назначили открытие 77 участков в Ленинградской и Псковской областях и 33 участка в Москве, и от своей пагубной идеи не отказались несмотря на протесты оппозиционных кандидатов и населения. Мы обращались в Центризбирком и Элла Памфилова ответила нам, что согласна с нашей позицией и тоже считает неправильным перенос голосования на экстерриториальные участки, но и Центризбирком не может повлиять на зарвавшийся в верноподданическом холуизме региональный избирком.

И вот в этом фарсе нам приходилось участвовать. Чтобы набрать заранее выделенные нам «17%» голосов и занять заранее определённое «второе место», чтобы подтвердить легитимность якобы «демократически избранного» Губернатора. Я принял решение не играть в карты с шулерами у которых краплённые карты и пять тузов в колоде. Это мой личный протест.

Моя партия, КПРФ, присоединяется к моему решению в части выражения протеста против заведомо несправедливой, незаконной и бесчестной организации выборов. Мы предлагаем прочим кандидатам от оппозиции тоже снять свои кандидатуры. Выборы необходимо отменить. А новые выборы проводить с чистого листа, без административного давления и произвола. Либо пусть власть снимает с себя фиговый листок «демократии» и предстаёт как она есть: как власть авторитарная, недемократическая, как узурпация власти кланом крупной буржуазии, которой нет дела ни до интересов, ни до мнения трудового народа.

Спасибо всем, кто поддержал меня. Борьба не закончилась. Борьба только начинается.

Ваш,

Владимир Бортко.