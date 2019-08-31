Джон Болтон пробует на зуб Украину, Молдову и Беларусь

Первая обширная поездка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в бывшие советские, а ныне независимые республики Украину, Молдову и Беларусь, была разноплановой.

«Спасти» Украину от Китая

С Украиной ясно: ныне почти полностью подконтрольное Соединённым Штатам государство отчего-то не согласовало с Вашингтоном продажу предприятия «Мотор Сич» Китаю. Собственно, более 50% акций предприятия уже у китайского инвестора, осталось дождаться согласования сделки в Антимонопольном комитете Украины. Однако не тут-то было. Болтон пулей метнулся на Украину, дабы «не допустить покупку китайской инвестиционной компанией Skyrizon украинского двигателестроительного завода «Мотор Сич»…» – сообщает The Wall Street Journal. По мнению WSJ, «попытка помешать сделке является частью стратегии национальной безопасности США»; Болтон должен был на пальцах объяснить украинским властям, «на что способен Китай».

Компания «Мотор Сич» – крупнейший производитель авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок – в условиях жёсткой антироссийской политики, проводимой постмайданной Украиной, была обречена на скорую гибель без участия России. И интерес к этому предприятию Поднебесной виделся Киеву единственным спасением. Причём китайцы могли пойти обходным путём, получив контроль над предприятием через офшоры, но было принято другое решение – идти прямо, через разрешение Антимонопольного комитета.

А дальше завертелось: в рамках уголовного дела, открытого СБУ, были арестованы и акции «Мотор Сич», и реестр акционеров. Однако $100 млн инвестиций и 25% акций «Укроборонпрому» должны были разблокировать сделку – и тут же на Украину прибыл Джон Болтон.

Либертарианцы Зеленского на этом фоне выглядят карикатурно: они громко ратуют за распродажу всего, что продаётся, и вдруг их идеология вдребезги разбилась о «национальную безопасность США». Пекин уже официально объявил о своей непричастности к «коммерческой сделке» и выдвинул обвинения против США. «США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем… Украина не требует наставников извне. Я абсолютно уверен в совместном будущем Украины и Китая», – заявил посол КНР в Киеве Ду Вэй.

Болтон же, оказавшись на Украине, сказал: «Я ожидаю, что украинская власть учтёт возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах. Украина будет принимать своё решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор с лучшими последствиями для её граждан».

Слова о «лучших последствиях» выглядят издевательством. А что до ожиданий Болтона, их подкрепили из Вашингтона замораживанием военной помощи США Украине.

Что до остальной части украинского визита Болтона, то здесь не случилось ничего неожиданного. Гость восхитился новым президентом-реформатором, а Зеленский выразил желание видеть США в «нормандском формате». Джон Болтон с готовностью согласился – и за Великобританию тоже.

В целом советник Трампа остался доволен тем, что «украинские коллеги» вняли его аргументам. «Наши дискуссии чётко свидетельствуют о том, что мы привержены сохранению безопасности и суверенитета Украины и предотвращению ситуации, при которой она могла бы стать объектом экономической эксплуатации со стороны Китая» – так Болтон оценил встречу в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Указал американец и на то, кто должен стать генеральным прокурором Украины, выразив надежду на «блестящие отношения» этого человека – Руслана Рябошапки – с американским коллегой Биллом Барром. Разумеется, на кого указал, того и назначили.

«Своё» предложение по Приднестровью

Следующей страной, куда отправился Джон Болтон, стала Молдова. Там его тоже не разочаровали. Премьер-министр Майя Санду сходу заявила, что «США являются стратегическим партнёром Молдовы» и поддержка американцев крайне важна в таком вопросе, как новый индивидуальный план действий партнёрства с НАТО. Все сделали вид, что они не знают о том, что Молдова является нейтральным государством. Болтон пошёл ещё дальше: сказал, что так же у НАТО строятся отношения с Грузией и Украиной.

Разговор с Майей Санду понравился помощнику президента США. «Она делает невероятные вещи, чтобы помочь стране. Мы обсуждали возможности укрепления сотрудничества, связанные с вопросами безопасности, суверенитета и экономических реформ», – оценил он встречу с премьер-министром РМ. Беседу с президентом Молдовы Игорем Додоном Джон Болтон назвал «продуктивной», отметив, что разговор касался «сотрудничества… в призме суверенитета РМ». Что в Вашингтоне понимают под «суверенитетом» той или иной постсоветской страны, отлично видно на украинском примере.

Визит Болтона в Кишинёв снова показал неустойчивость молдавской правящей коалиции по отношению к внешним вызовам: вряд ли избиратели социалистов разделят пыл премьер-министра страны в вопросе планов сотрудничества с НАТО. Кроме того, критически затянулся период, когда ПСРМ ради сохранения работоспособности власти стойко терпела неуёмную тягу партнёров по коалиции в НАТО. Кстати, визит Майи Санду в США запланирован на 31 августа – 4 сентября, там она будет вести переговоры в Пентагоне и ЦРУ о новых программах в рамках проектов корпорации «Вызовы тысячелетия» (занимается тем же, что USAID – продвижением интересов США за пределами США). Ожидается встреча Санду и с Майком Помпео. Так что реверансы в сторону НАТО на встрече с Болтоном были не случайными.

И ещё Болтон выразил желание США вмешаться в организацию утилизации боеприпасов на складах в Приднестровье, о которой объявил Сергей Шойгу во время своего недавнего визита в Молдавию и ПМР. «Лучшая возможность реализовать этот проект – создать коалицию, сотрудничать. Чтобы у России было своё предложение, у США – свое. Я сказал президенту, что мы можем предоставить техническую помощь», – заявил американский гость, уверив, что это явится «тестом для сотрудничества».

Пишут также, что Джон Болтон будто бы успел встретиться с так называемой приднестровской оппозицией, чтобы обсудить перспективы «революции» в ПМР с целью смены власти. Правда, все переговоры Болтона в Кишинёве уложились в три часа; вряд ли в столь короткое время возможно втиснуть планы подготовки «приднестровского майдана». Другое дело, что кому-то понадобилось поднять эту тему.

Беларусь: «широкие темы» и тайные сигналы

На закуску Джон Болтон оставил Беларусь. США не могут оставаться равнодушными к углублению интеграции Беларуси и РФ в рамках Союзного государства. Американские визитёры зачастили в Беларусь с прошлой осени. И Минск, и Вашингтон заявляют о потеплении отношений, но США не торопятся полностью снимать санкции, принятые в 2004 году Конгрессом как «Акт о демократии в Беларуси». И хотя белорусская оппозиционная пресса называла визит Болтона «историческим» (!), а самого гостя – «защитником белорусской независимости», даже она была вынуждена признать, что «белорусский кейс – это приправа к основному блюду», то есть к украинскому.

Оценка Болтоном визита в Минск расплывчата: мол, поговорили с президентом РБ на «широкие темы», «проблемные вопросы не разрешены, но дискуссия важна для дальнейшей работы». Помощник президента США намекнул Лукашенко о том, что Вашингтон готов поддерживать независимость и суверенитет бывших республик СССР. Прессе он привёл в пример Украину, упомянул «широкое сотрудничество в сфере обороны» с соседкой Беларуси, но вряд украинская история последних лет способна вдохновить белорусов на то, чтобы устремиться в объятия США.

В Минске американский гость не отличался тактом: в комментариях прессе он упирал на то, что «белорусский народ должен решить, хочет ли он оставаться суверенным либо нет». МИД Беларуси призвал не строить конспирологических версий насчёт визита Джона Болтона в Минск по пути из Киева. Однако министр иностранных дел РБ Владимир Макей рассказал, что переговоры американского гостя с Александром Лукашенко включали тему урегулирования конфликта в Донбассе. Лукашенко передал Трампу кортик, а его жене – скатерть и салфетки из белорусского льна. Болтона тоже не оставили без подарков – ему вручили водку местного производства из родниковой воды («полезную», по словам президента РБ), белорусский шоколад без консервантов.

Белорусские оппозиционные СМИ дружно назвали приезд Джона Болтона в Беларусь «предупреждением Москве».

Арина Цуканова

Источник: http://voicesevas.ru/news/46884-dzhon-bolton-probuet-na-zub-ukrainu-moldovu-i-belarus.html