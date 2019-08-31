Александр Проханов: Остановить генератор тьмы!

В Магадане на пригородной сопке стоит гигантский монумент. Его создал скульптор Эрнст Неизвестный. Монумент называется «Маска скорби». Огромный, из чёрного бетона лик с глазами, полными каменных слёз, морщины, по которым текут реки непреходящего горя. Эти реки стекают по склонам сопки, орошают Магадан, погружают его в непроглядную мглу. «Маска скорби» является посмертной маской, надетой на город. Мученики, погибшие в пересылках, в карцерах и пропавшие на этапах, эти мученики, как тени, ходят по улицам Магадана, сидят за партами в школах, в университетах, участвуют в заседаниях правительств, пишут законы и свои печальные саги о нашем безысходном времени, о беде, которая никуда не исчезла, а живёт здесь, в этом городе.

Чтобы одолеть эту тьму, горожане решили поставить на центральной площади восхитительный белый храм с золотыми куполами. Храм посвящён новомученикам. Его золотые кресты, как антенны, направлены на соседнюю сопку и останавливают потоки каменных слёз, которые, как булыжники, катятся по склону в город. Новомученики, ставшие святыми, не жаждут возмездия, не требуют кары, не проклинают, а прощают и благословляют, превращают тьму в свет. Это вековечная доля России, которую именуют душой мира. Россия берёт на себя всю тьму, все муки земли и превращает их в свет.

Сегодня в России темно. Работает громадный генератор тьмы, он нагнетает тьму в нашу жизнь. Отовсюду неистовствуют пророки, яростные витии уверяют нас, что настали страшные времена, что Россия погибла, и пусть русские люди надевают на себя белые одежды и готовятся к скончанию мира. Эти каркающие вороны расселись по всем деревьям, по всем телеграфным столбам, по всем шпилям и крышам. Каркают нам беду, каркают скорую гибель. И от этой колдовской тьмы загораются и гибнут леса, выдавливаются из берегов озёра и реки, взрываются ракеты, и тонут подводные лодки. Безумец с автоматом врывается в школу и расстреливает детей. Кажется, что тьма неодолима, и надо смириться, наклонить свою выю и ждать, когда по ней ударит топор.

Но этого не случится. Посмертная маска, которую надели на живую Россию, будет сброшена. Из этих сомкнувшихся грозовых облаков, из непроглядных туч ударит не страшная, сжигающая нас молния, а хлынет свет. Тучи распахнутся, и случится великое озарение, о котором пророчат афонские монахи. Генератор тьмы заглохнет, вместо его надрывного погребального воя возникнет иная музыка — музыка русских сфер, музыка Русской Мечты. Мечта — это ослепительное русское чудо. В самые тёмные, кромешные времена она открывала в русском сознании сияющие дали. Об этих далях говорили русские духовидцы, русские художники, поэты и великие мыслители. Русская мечта раскроет свой восхитительный бутон, дивное соцветие со множеством лепестков. И каждый лепесток — это воплощение Русской Мечты: общество Русской Мечты, экономика Русской Мечты, армия Русской Мечты, культура Русской Мечты, наука Русской Мечты.

Наша наука притаилась в полузаброшенных лабораториях, в обнищавших учёных кабинетах, тлеет, и кажется, не способна рождать идеи, которыми когда-то Советский Союз был превращён в великую космическую державу. Но это иллюзия. Где-то в сумерках в этих маленьких, никому не известных лабораториях, в технопарках, далеко от Москвы, уже сделано великое научное открытие — исполнен завет русских волшебных сказок. Открыт закон, превращающий камень в хлеб, а воду — в душистое вино. Уже существует и работает русский Тесла, конструирующий русские летающие тарелки, черпающий нескончаемую энергию из бездонного океана Вселенной, добывающий эликсир долголетия, исцеляющий безнадёжно больных. Это открытие наполнит своим новым космическим содержанием проект «Арктика». Россия построит на полюсе двигатель, управляющий магнитными и гравитационными энергиями. Это открытие оплодотворит наш великий проект «Россия тихоокеанская», предложив тихоокеанским цивилизациям идею нового, богоподобного человечества.

Президент измотан нескончаемой борьбой с либералами, с их болезненными комариными укусами, погружён в мучительную геополитику, где каждый день творит всё новые угрозы, увеличивает и множит конфликты, и мир становится непонятным, необъяснимым, им управляет не высший разум и божественный промысел, а подлётное время. Пусть президент направит своих разведчиков на поиски затаённой лаборатории, найдёт чудесных изобретателей, которые утверждают, что есть скорости, превышающие скорость света. Есть выход в космос — где бесценные вселенские кладовые, к которым стремится мечта. Где нет разницы между цифрой и словом, нет разницы между прошлым и будущим. Где во всей красоте и величии сияет воплощённая Русская Мечта. Тогда президент будет победитель, а Путин Таврический станет Путин Космический.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108085