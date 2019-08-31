1988-1989. Карл де Кейзер в Москве

Источник: https://humus.livejournal.com/6809558.html
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Расточая Божие дары, не завоюешь земной славы, а если и приобретешь её, то блеск очень скоро угаснет.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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