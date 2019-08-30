Взгляд на знания.

Мы много узнаём из информационного поля общества, было бы хорошо, когда мы понимали степень ответственности за принятие решений. Много людей хотят узнать, что их ожидает, но это удаётся лишь единицам.

Многие знания окрашены переживаниями их творцов и авторов.

Когда знания приходят, то становится трудно - остаться прежним, мы многому делаем переоценку.

Знания пришедшие из вне-становятся доступными лишь тогда-когда понятен их язык написания, мы многое могли бы узнать-владея большим количеством языков.

У знаний, есть качество-многие знания доступны единицам, другие не считают важным изучать их. Но это важно понимать- о чём думали - тот кто жил до нас!

С знаниями приходит понимание, виденье решений задач жизни. В древности люди научились орошать поля с помощью знаний, проводить водопровод в поселения.

У знаний одна особенность-они доступны лишь тому, кто жаждет их принять и усвоить, ведь им надо уделить много времени, приложить много стараний.

У знаний нет меры, всякая мера даётся лишь тому-чем можно перенасытиться.

Знания важны лишь тогда-когда их применение согласовано с устоями общества, в России к примеру не нужны знания-правильного приготовления лягушек, но всё меняется..

С важностью знаний может сравниться-время, это инволю́ция преград.

Развитие знаний во времени-растянуто, не от того что их трудно изучить, от того что знания доступны не многим.

Познания Истины могло бы ускорить процесс развития общественных кругов.

Знания уходят, на смену им приходят знания включающие предыдущие знания.

Знания былых эпох-могли бы пролить свет на сегодняшние знания, дать правильное понимание, согласовать намерения учёных. В идеале-общество должно стремиться развиваться в научных сферах.

Придёт пора и люди осознают-всё величие и значимость знаний былых эпох.

Знания нужны-тем кто постигая новое, приводит намерения общественных кругов в созидательное русло.

У былых знаний было прежде- знание движения общественных кругов в верх к основам бытия.

Знание которое постигает учёный -приводит его природу к основам жизни бытия-становится лучше самочувствие и здоровье.

Со знаниями связана нить таинства познания бытия природы.

Многие стремятся познать-как всё устроено, что из чего вытекает, что с чем взаимодействует, какие связи соединяют быт с духовностью.

На многих оказывает влияние -знание наук, кто то стремится узнать больше-чем готов усвоить и понять.

Былые знания были проще и гениальней, на смену им пришли знания нацеленные на изучение деталей и мелочей быта.

Было бы хорошо если -люди пришли к пониманию-важности усвоения основ быта, многие постигают науки -отдалённо отвечающие на причины их появления!

Со связью знаний с бытом-много того, что отдалённо отвечает на причины возникновения-разума во Вселенной. Первой причиной возникновения разума-является причина связи нитей бытия с жизнью. Вторая причина-это связь быта с пространством, из-за этого всё перетекает из быта в бытиё.