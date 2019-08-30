«Время принимать решение»: Следком опубликовал уникальные кадры беспорядков и их подготовки (ВИДЕО)

На сайте Следственного комитета РФ появился уникальный репортаж под названием «Время принимать решение».

В 4-минутном ролике представлены материалы уголовных дел, показания участников и анализ экспертов, которые помогают явственно понять, как готовятся так называемые «стихийные» митинги.

Большинство кадров, собранных в репортаже, ранее не публиковались — это материалы реальных уголовных дел, с которыми работали только следователи. На их основании выносились обвинительные приговоры тем, кто был задержан за участие в массовых беспорядках в Москве в разные годы.

Один из «героев» ролика — молодой человек, осужденный за участие в массовых беспорядках 26 марта 2017 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас он уже отбыл наказание и вряд ли захочет вспоминать, как в тот роковой день, оказавшись в толпе, поддался чувству некоего коллективного психоза и напал на сотрудников ОМОН.

История преступления и наказания этого молодого человека не единичная. Большинство из тех, кто оказался в толпе, впоследствии сильно раскаиваются в содеянном.

Специалисты — следователи, социологи, психологи — сходятся во мнении, что массовые незаконные акции всегда организованы по одному и тому же сценарию, итогом которого зачастую становится судимость и исковерканные судьбы обычных молодых людей. Зачастую они потом даже не могут толком объяснить, почему напали на полицейского, разбили витрину магазина, сломали памятник и т. д. Люди находятся в состоянии замутнённого сознания.

А вот организаторы таких массовых мероприятий всегда чётко знают, как им необходимо действовать. Выведя людей на улицу, они, как правило, держатся подальше от толпы. Их задача — организовать «мероприятие», а дальнейшая судьба участников их не интересует.

Авторы ролика отмечают, что вспомнить старые уголовные дела и поднять архивные материалы по массовым беспорядкам в Москве в 2012 и 2017 годах их заставили недавние протестные акции конца июля — начала августа 2019 года.

Отвечая на вопросы «кто становится участником подобных мероприятий?», «что заставляет людей вести себя в толпе именно так, а не иначе?», «что толкает участников массовых акций совершать противоправные действия?», специалисты сходятся во мнении, что «стихийных» беспорядков не бывает — всегда один и тот же сценарий, одна и та же схема, одни и те же последствия.

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