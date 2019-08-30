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В Ачинске установили памятник Сталину

23:04. 30 августа 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:


В Ачинске на днях поставили памятник Сталину.
Инициатором выступил сын одного из владельцев частных домов, который взялся изучать историю сталинской эпохи.
История сталинской эпохи ему понравилась, поэтому возникла идея установить памятник Сталину. Все логично.
На свои деньги был закуплен бюст в Пензе и сделан постамент у ворот дома, в результате чего памятник формально находится на частной территории, но де-факто на улице и некоторые местные жители к нему начали носить цветы.




Репортаж Ачинского ТВ на тему + интервью с парнем – смотреть с 9-й минуты.

Когда смотришь такие сюжеты и видишь такую молодежь, немного забавно вспоминать мантры либералов 90х, заявлявших "вот вымрут все комуняки и про Сталина забудут". А вот хрен вам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5244338.html

Метки: ачинск, Видео, памятники, сталин

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