Ночной обмен

Генпрокуратура Украины объявила, что ночью состоялся обмен между Россией и Украиной.По заявлению Генпрокуратуры, ночью в Москву прилетел украинский самолет и забрал группу украинских граждан осужденных российскими судами или находившихся в российских СИЗО. Среди обменянных – Сенцов, ВМСУшники задержанные в Керченском проливе, Гриб, Карпюк, Балух.На кого их поменяли пока не говорится. Ранее заявлялось, что должен был пройти обмен 33 на 33.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5241493.html