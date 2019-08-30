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Ночной обмен

04:19. 30 августа 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:


Генпрокуратура Украины объявила, что ночью состоялся обмен между Россией и Украиной.
По заявлению Генпрокуратуры, ночью в Москву прилетел украинский самолет и забрал группу украинских граждан осужденных российскими судами или находившихся в российских СИЗО. Среди обменянных – Сенцов, ВМСУшники задержанные в Керченском проливе, Гриб, Карпюк, Балух.На кого их поменяли пока не говорится. Ранее заявлялось, что должен был пройти обмен 33 на 33.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5241493.html

Метки: вмсу, война на украине, Россия, сенцов, Украина

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