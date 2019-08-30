Мысли о любви.

Самая простая затея может оказаться сутью, несущей в себе смысл существования всего Человечества-это быт и бытиё помноженное на равенство и уважение - формула проста!

Мы много размышляем над вопросом быта жизни, но так ли важен быт, если бытиё заброшено в дальний угол?

Много вопросов-без ответа, это потому, что никто не хочет знать, что он делает-не то что должен, каждый должен насытить душу любовью, но вместо этого-прозябает в погоне за лучшим бытом тела.

Много тех -кто уверен в правильности своих действий, забывая-главную свою задачу-любовь.

Любить можно многих-главное не переходить черту панибратства-за любовь просить цену-которая превышает главенство любви над телом. Много тех-кто желает получить себе во владение -вечное бытиё тела, не думая, что душа не создана для вечной жизни быта тела.

Зная, что быт-тленен мудрые не привязываются к телу-помня о душе.

Всякий-кто жаждет любви -получает её, но ему этого мало, он желает получить любви столько-сколько её нет в Природе быта, но если обратиться к бытию, там больше любви-чем можно необходимого каждому. У любви закон, что кто её получил-должен передать другому, пусть только часть полученного.

Любовь можно умножить -если отдавать частями и за каждую часть -будет награда, больше чем эта часть. Многие отдают любовь -впустую звёздам экрана, а они её тратят впустую-на прозябание в мире быта вещей. Если бы люди дарили любовь -тому кто умеет ей пользоваться, то много бы изменилось к лучшему -в жизни многих.

Наша цивилизация зашла в тупик-любовь расходуется на покупку ненужных предметов быта.

Много тех кто к любви в иллюзии пребывает, что она будет-если находится всегда в позитиве, но это лишь уловка-растратите любовь и больше не получите, придёт уныние и разочарование бытом и жизнью, что кроме вас никто не радуется, что мало тех -кто прозябает -наслаждаясь остатками любви-подобно вам.

Рано или поздно-Человечество пришло бы к пониманию-важности равенства быта у большинства, у многих нет -минимума нужного для жизни, а они могли бы умножить любовь-общества, получая в награду лишь минимум быта, но это не так.

Главная причина по которой Человечество должно стремиться к любви-это понимание -путей к бытию Бога, когда многое станет доступным-в том числе и вечная жизнь тела человека.

В божественном бытие много нового и непонятного-например -причины новых качеств-смирение, покой, уравновешенность и стабильное отношение к быту, как к чему то -пустяковому, и ненужному. Где новые качества-дают возможность принять быт-как переходный этап к бытию.

Самая ценная любовь-это когда никто не навязывается, не заискивает и не просит, а просто любит. Было бы проще если люди могли сами менять свою любовь, в том направлении-в котором она проще проявляется. Много тех -кто думает, что любовь сама придёт и ждут, а могли бы её приблизить-создав для этого условия.

В первую очередь надо самим быть тем к кому может прийти любовь-не скандалить, не обманывать, не быть упрямым.

Во вторых -надо расширить круг общения, перестать общаться с одними и теми же знакомыми.

Самое важное надо прийти к пониманию-важности иметь любовь.

Много общего у тех кто ищет любовь и не нашёл-это то, что они молчаливы и упрямы, безотлагательно следующие одной привычке-идти по привычному пути.

Много надо сделать тем-кто хочет не простую любовь, а любовь имеющую ценность для общества-это любовь-которая послужит примером для других.

Самая простая любовь-это одного обывателя с другим, где нет места материальным ценностям партнёра, быть может -эта любовь может появиться на ровном месте и для этого ничего не надо предпринимать.

У любви свои законы, которые надо признавать, много тех кто ошибается-полагаясь на неверные правила, что надо не лгать, быть искренним, много работать, добиваться любви. Вы эти правила расскажите любовнику который обольщает чью то жену..

Первый закон гласит, что необходимо объяснять свои поступки и действия.

Во вторых-надо избирательно относится к выбору партнёра, многим может не понравиться-ваше стремление быть равным партнёру. У него может главенствовать идея, что он важней и выше -вас.

В третьих-надо давать себе отчёт-о своих возможностях, для одного реально любить сильного партнёра, независимого, а кто то способен на действия только при взаимных поступках.

У любви есть ещё одно правило, достаточно тривиальное и наивное-мало только любить, надо ещё и говорить о своей любви, да так-чтобы не навредить.

Кто то в любви лжёт и добивается успеха, а кто то через чур наивен и теряет из-за этого любовь, лучше быть расчётливым и реальным, действовать в согласии с законом любви-ничего не бывает лишним-для настраивания отношений.