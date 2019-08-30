Многие знания — многие скорби
17:02. 30 августа 2019 Просмотров - 78 3 коммент. Опубликовал: brahman
Давайте порассуждаем, почему многие знания приносят скорби и что с этим делать.
Текст читает Павел Емельянов.
Давайте порассуждаем, почему многие знания приносят скорби и что с этим делать.
Текст читает Павел Емельянов.
Необходимо приобретать не только знания, но важно при этом находиться в состоянии реализации, подумал-сделал.
Вот кто то учится на хирурга, попутно согласуя знания с практическим состоянием знаний, вот вы хирургу и скажите, что от его знаний -одни несчастья!
Конечно если несогласованно с душой-развивать чужие мысли, то вот тут будет и место унынию, а надо быть переборчивым, принимать только те знания-которые сопряжены и с состоянием реализации. К примеру всегда полезно читать инструкции к товару-перед действием! Той же покупки товара или применения!
“всегда полезно читать инструкции к товару”.
Вот именно этим сейчас и занимается наша система образования. Вместо творцов готовит потребителей, которые умеют читать инструкции к товару.
Русскому духу присущи такие понятия как душа, тоска, уныние-это нормально.
К многим Истинам можно прийти только через уныние, примеру если согласовать новый вектор духовного развития общества в целом, то прежде будет уныние, от того, что быт нашего общества-несовершенен.
Многие сталкивались с болезнями близких и изменились -и кто то от этого стал врачом.
Важно чтобы всё было своевременно.