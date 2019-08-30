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Многие знания — многие скорби

17:02. 30 августа 2019 Просмотров - 78 3 коммент. Опубликовал:

Давайте порассуждаем, почему многие знания приносят скорби и что с этим делать.
Текст читает Павел Емельянов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=374qi-hwJnE

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 3959 2441
    Михан 30 августа 2019 в 17:15

    Необходимо приобретать не только знания, но важно при этом находиться в состоянии реализации, подумал-сделал.

    Вот кто то учится на хирурга, попутно согласуя знания с практическим состоянием знаний, вот вы хирургу и скажите, что от его знаний -одни несчастья!

    Конечно если несогласованно с душой-развивать чужие мысли, то вот тут будет и место унынию, а надо быть переборчивым, принимать только те знания-которые сопряжены и с состоянием реализации. К примеру всегда полезно читать инструкции к товару-перед действием! Той же покупки товара или применения!

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    • 2179 1952
      VorchunVVМихан 30 августа 2019 в 17:57

      “всегда полезно читать инструкции к товару”.

      Вот именно этим сейчас и занимается наша система образования. Вместо творцов готовит потребителей, которые умеют читать инструкции к товару.

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  • 3959 2441
    Михан 30 августа 2019 в 17:53

    Русскому духу присущи такие понятия как душа, тоска, уныние-это нормально.
    К многим Истинам можно прийти только через уныние, примеру если согласовать новый вектор духовного развития общества в целом, то прежде будет уныние, от того, что быт нашего общества-несовершенен.

    Многие сталкивались с болезнями близких и изменились -и кто то от этого стал врачом.
    Важно чтобы всё было своевременно.

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