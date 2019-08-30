Многие знания — многие скорби

Если у тебя закипел на сердце гнев, надо знать, что это от диавола, ибо от Бога на душе всегда мир и тишина. Даже если гнев твой справедлив, не всегда следует обличать человека. Вспомни слова премудрого Соломона: «Обличай премудрого – он тебя возлюбит; не обличай безумного – он тебя возненавидит».

— Фёдор Филиппович Конюхов