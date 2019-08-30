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Кто готовит свержение Путина?

22:06. 30 августа 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:

Московские митинги оппозиции стали прологом вхождения во власть теневых людей, желающих продолжить нынешнюю экономическую политику Путина, но уже без Путина. Это полный аналог митинговой демократии 1989 года, которая привела к власти на своих плечах знаменитую "семибанкирщину", а революционеров забыла и похоронила. Кого приведет к власти Навальный и его группа? Зачем Медведев сокращает перед этим рабочую неделю и обещает своим министрам персональные автомобили "Аурус" по цене 18 млн рублей за штуку?

Источник: https://youtu.be/rg4EyPjTlf4

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