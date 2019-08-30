Кто готовит свержение Путина?

Московские митинги оппозиции стали прологом вхождения во власть теневых людей, желающих продолжить нынешнюю экономическую политику Путина, но уже без Путина. Это полный аналог митинговой демократии 1989 года, которая привела к власти на своих плечах знаменитую "семибанкирщину", а революционеров забыла и похоронила. Кого приведет к власти Навальный и его группа? Зачем Медведев сокращает перед этим рабочую неделю и обещает своим министрам персональные автомобили "Аурус" по цене 18 млн рублей за штуку?

Источник: https://youtu.be/rg4EyPjTlf4