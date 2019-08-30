Е.Ю.Спицын. Интервью. “Почему Жириновский хочет запретить коммунистов?”

Прошедшие выборы президента Украины обладают одним серьезным недостатком. Точнее двумя: сомнительной легитимностью и кандидатурой президента, которую фактически в открытую назначили США, а не выбрали граждане Украины. Главный вопрос, который сегодня ...
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“Почему Жириновский хочет запретить коммунистов?” – что бы их адепты перекинулись в ЛДПР