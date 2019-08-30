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Будь сильным!

17:04. 30 августа 2019 Просмотров - 61 Один комментарий Опубликовал:

Пока человек один-он ничего не может, но стоит появится соучастнику и уже многое возможно. Можно наладить диалог
-Спросить во что он верит? 
-Узнать где ошибался?
-Зачем ему такая судьба?
-Кто рядом с ним, или он одинок?
И за всеми этими вопросами, стоит один
-Какова цель его жизни?
Простак ответит, что живёт -чтобы жить, или родители за него решили-какую карьеру выбрать!
Но на самом то деле, смысл жизни-это побеждать и прежде всего само себя, пройти путь от одиночки-к лидеру общества. Общества где главный не тот кто богат и просто силён, а тот кто обладает мужеством-жить, забыв о мелочах. Найдите мне такого-кто обладает силой-быть собой,-это тот кто не променяет свои принципы..

 
Принципы-это какой ценой добиваться успеха, кто то может врать, юлить, заискивать и сомневаться-это и есть беспринципность, т.е. это неверие в свои силы и свою правоту.
Хотя правильней идти до конца, до края своих сил и возможностей, надо просто взять и сделать-то важное, ради чего ты живёшь, т.е. быть сильным, способным побороть свою слабость и лень, смешанную с неуверенностью. С малых лет женщины внушают мужчинам их неправоту, их слабость, их беспринципность. Было бы плохо если мы верили словам женщин, но мы знаем, что это не так-мы сильные, в нас заложена сила побеждать.
 
Быть слабым и признать это,- самое главное.
На свете много проблем которые решить могут-только те в ком хватит уверенности быть сильным.
Многие могли бы начать с того -что перестали просить о помощи и признали свою несостоятельность и начали быть тем -кем они должны быть-сами победителями.
Схватка бывает духовная, а бывает финансовая, но смысл в том, что всё едино-измени одно и всё изменится. 
Финансовые воротилы навязали обществу -духовное забвение, выход из которого-борьба и в первую очередь с самим собой, надо избавиться от пустых иллюзий и ожиданий и начать жизнь в гармонии со своими интересами.
 

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3959 2441
    Михан 30 августа 2019 в 17:36

    Я посмотрел фильм Дэ́вида Э́ндрю Ле́о Фи́нчера “Бойцовский клуб” и на мой ум пришли такие мысли!
    Многие хотят быть слабыми и поэтому -не согласятся с моими доводами, по поводу сути и смысла этого фильма!

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