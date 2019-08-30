Будь сильным!

Пока человек один-он ничего не может, но стоит появится соучастнику и уже многое возможно. Можно наладить диалог

-Спросить во что он верит?

-Узнать где ошибался?

-Зачем ему такая судьба?

-Кто рядом с ним, или он одинок?

И за всеми этими вопросами, стоит один

-Какова цель его жизни?

Простак ответит, что живёт -чтобы жить, или родители за него решили-какую карьеру выбрать!

Но на самом то деле, смысл жизни-это побеждать и прежде всего само себя, пройти путь от одиночки-к лидеру общества. Общества где главный не тот кто богат и просто силён, а тот кто обладает мужеством-жить, забыв о мелочах. Найдите мне такого-кто обладает силой-быть собой,-это тот кто не променяет свои принципы..

Принципы-это какой ценой добиваться успеха, кто то может врать, юлить, заискивать и сомневаться-это и есть беспринципность, т.е. это неверие в свои силы и свою правоту.

Хотя правильней идти до конца, до края своих сил и возможностей, надо просто взять и сделать-то важное, ради чего ты живёшь, т.е. быть сильным, способным побороть свою слабость и лень, смешанную с неуверенностью. С малых лет женщины внушают мужчинам их неправоту, их слабость, их беспринципность. Было бы плохо если мы верили словам женщин, но мы знаем, что это не так-мы сильные, в нас заложена сила побеждать.

Быть слабым и признать это,- самое главное.

На свете много проблем которые решить могут-только те в ком хватит уверенности быть сильным.

Многие могли бы начать с того -что перестали просить о помощи и признали свою несостоятельность и начали быть тем -кем они должны быть-сами победителями.