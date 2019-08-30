Главная » Новости Украины и Новороссии

Болтон поехал в Киев из-за страха проиграть Китаю на великой распродаже Украины

18:57. 30 августа 2019 Просмотров - 93 2 коммент. Опубликовал:
Источник: ПолитРоссия

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает американское посольство на Украине в Twitter.

 «Мы рады снова приветствовать советника по национальной безопасности Болтона в Киеве!» – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Болтон находится в Киеве, чтобы «подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины».

Болтон анонсировал свой визит

Ранее Болтон написал на своей странице в Twitter, что намерен посетить Киев и в рамках этой поездки встретиться с некоторыми партнерами Соединенных Штатов. Также он планирует принять участие в конференции по вопросам безопасности. Американский представитель добавил, что его визит состоится в рамках «поддержки усилий президента Украины Владимира Зеленского по проведению реформ и его курса по укреплению и процветанию Украины».

Однако иностранные СМИ утверждают, что есть ещё одна причина, по которой Болтон едет на Украину. В частности, 23 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США писала, что миссия Болтона – не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей – «Мотор Сич».

В Киев едет ревизор

В беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, публицист Николай Стариков согласился с американскими СМИ. Эксперт считает, что миссия Болтона – остановить глобальную распродажу, которую устроили США для себя, но не для Китая.

«Я думаю, что столь неожиданная поездка высокопоставленного американского чиновника на Украину вызвано двумя причинами. Первая причина это, безусловно, препятствование интересам Китая на территории Украины. Дело в том, что Украина благодаря так называемым реформам, которые начал (экс-президент –ред.) Петр Порошенко, а теперь будет продолжать (действующий глава государства. –ред. ) Владимир Зеленский, превратилась в зону глобальной распродажи, распродажи всего: политического суверенитета, человеческих ресурсов, леса, теперь ещё и земли. Ну, конечно, идет распродажа и оставшихся от Советского Союза технологий», – отметил политолог.

Стариков добавил, что Китай, являясь прагматичным государством, намерен воспользоваться слабостью Украины.

«Потому что там есть то, что можно приобрести по дешевке. Это вызывает обеспокоенность у Вашингтона, который вовсе не для всех устроил эту глобальную украинскую распродажу. Поэтому давайте внимательно следить за дальнейшей судьбой украинских предприятий, которыми заинтересовался Китай. Думаю, что мнение американцев будет учтено киевскими властями и там произойдут «волшебные» изменения в ходе распродажи, то бишь приватизации и перехода технологий, собственности из одних рук в другие», – отметил собеседник издания.

Второй причиной для столь внезапного визита является, по мнению политолога, проверка дел на Украине.

«Что называется инспекционная поездка.  Посмотреть, как идут дела»,  – отметил эксперт.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, почему Болтон лжет, обвиняя Россию в краже военных технологий.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108075

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 января 2019
....livejournal.com Миссия Болтона Миссия Болтона на Ближнем Востоке сначала...с американской делегацией, спихнув Болтона на своего советника Калына... с еще одним майором поехал в Хаму. Надо было...какие-то документы передать. Поехали на моем автомобиле. Через...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 декабря 2018
...то в этом роде». Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности...Трампа, так как поддерживал линию Болтона связанную с тем, что ...я с еще одним майором поехал в Хаму. Надо было по...службе какие-то документы передать. Поехали на моем автомобиле. Через ...
Москва боится достойно ответить США за все унижения
...-за этого американец не может поехать в Россию. Похоже, просьбу Макфола... ЦРУ Марка Помпео, либо Джона Болтона, сторонника совсем радикального подхода в...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2018
... их главный офис и решили поехать на предоставленных правительством и охраняемых... по национальной безопасности США Джон Болтон недавно звонил исполняющему обязанности главы...
"Страх"
... Босси уломал Бэннона и тот поехал.* * *Теперь настала очередь Бэннона. Он....Следующим на очереди был Джон Болтон, бывший представитель США в ООН...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1269 801
    чужой 30 августа 2019 в 19:14

    Отвели Украину в Европу,
    отимели в… на распродаже.

    Ответить
       
  • 3214 2854
    mary 30 августа 2019 в 19:31

    прямо- таки Китаю,врет Стариков ,проследил ,чтобы все в руки Кушнеров.Зато им свезло в РБ…””По информации источника телеграм-канала «Незыгарь», Лукашенко пожаловался Болтону на Владимира Путина. «Лукашенко во время встречи с Болтоном отметил ключевую роль США в сдерживании «политики России в регионе». «Беларуси нужна помощь в защите от давления Кремля». Беларусь готова покупать нефть и газ в США. Лукашенко запросил у правительства США $15 млрд. Взамен обещал заморозить членство в интеграционных проектах. Обсуждали отмену санкции против членов семьи Лукашенко. Лукашенко жаловался на президента. Лукашенко дал понять, что недоволен сотрудничеством с Китаем и не против выгнать их из Беларуси, но только в случае компенсации. Договорились о возвращении послов к маю 2020 года. Лукашенко будет рад совершить официальный визит в Вашингтон. В Минске откроется офис USAID и фонда Маршалла. Лукашенко пообещал провести выборы так же честно, как и в США. Лукашенко передал через Болтона приглашение для Трампа и Кушнера приехать в Беларусь», – говорится в публикации.”..http://realtribune.ru/news/news/2610?utm_source=politobzor.net

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)