Болтон поехал в Киев из-за страха проиграть Китаю на великой распродаже Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает американское посольство на Украине в Twitter.

«Мы рады снова приветствовать советника по национальной безопасности Болтона в Киеве!» – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Болтон находится в Киеве, чтобы «подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины».

Болтон анонсировал свой визит

Ранее Болтон написал на своей странице в Twitter, что намерен посетить Киев и в рамках этой поездки встретиться с некоторыми партнерами Соединенных Штатов. Также он планирует принять участие в конференции по вопросам безопасности. Американский представитель добавил, что его визит состоится в рамках «поддержки усилий президента Украины Владимира Зеленского по проведению реформ и его курса по укреплению и процветанию Украины».

Однако иностранные СМИ утверждают, что есть ещё одна причина, по которой Болтон едет на Украину. В частности, 23 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США писала, что миссия Болтона – не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей – «Мотор Сич».

В Киев едет ревизор

В беседе с корреспондентом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, публицист Николай Стариков согласился с американскими СМИ. Эксперт считает, что миссия Болтона – остановить глобальную распродажу, которую устроили США для себя, но не для Китая.

«Я думаю, что столь неожиданная поездка высокопоставленного американского чиновника на Украину вызвано двумя причинами. Первая причина это, безусловно, препятствование интересам Китая на территории Украины. Дело в том, что Украина благодаря так называемым реформам, которые начал (экс-президент –ред.) Петр Порошенко, а теперь будет продолжать (действующий глава государства. –ред. ) Владимир Зеленский, превратилась в зону глобальной распродажи, распродажи всего: политического суверенитета, человеческих ресурсов, леса, теперь ещё и земли. Ну, конечно, идет распродажа и оставшихся от Советского Союза технологий», – отметил политолог.

Стариков добавил, что Китай, являясь прагматичным государством, намерен воспользоваться слабостью Украины.

«Потому что там есть то, что можно приобрести по дешевке. Это вызывает обеспокоенность у Вашингтона, который вовсе не для всех устроил эту глобальную украинскую распродажу. Поэтому давайте внимательно следить за дальнейшей судьбой украинских предприятий, которыми заинтересовался Китай. Думаю, что мнение американцев будет учтено киевскими властями и там произойдут «волшебные» изменения в ходе распродажи, то бишь приватизации и перехода технологий, собственности из одних рук в другие», – отметил собеседник издания.

Второй причиной для столь внезапного визита является, по мнению политолога, проверка дел на Украине.

«Что называется инспекционная поездка. Посмотреть, как идут дела», – отметил эксперт.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, почему Болтон лжет, обвиняя Россию в краже военных технологий.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108075