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Богатейшие семьи РФ, Вышинский на свободе, вспышка Эболы // Галопом по Европам #82

20:12. 30 августа 2019 Просмотров - 138 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Счетная палата обеспокоена недостаточно эффективным сбором налогов;
- Форбс опубликовал список самых богатых семей России;
- Швейцарская прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова;
- Журналист Кирилл Вышинский вышел на свободу;
- Пекин отверг предложение главы Гонконга отменить закон о экстрадиции и ввел войска на остров;
- Основатель Алибаба Груп, миллиардер Джек Ма заявил о перспективе перехода на 12-часовую рабочую неделю;
- В Африке – новая вспышка Эболы, вторая по масштабности за всю историю;
- Трамп официально учредил космическое командование вооруженных сил США;
- Хирурги нижнетагильской горбольницы забрали заявления об увольнении после встречи с областным министром здравоохранения;
- Сотрудникам «Газпрома» с октября проиндексируют зарплату на 15 процентов – это почти в четыре раза больше уровня инфляции;
- Ведомости узнали о планах властей построить новую трассу из Краснодара до Крымского моста.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HdZzYGbWwPE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1605 1349
    макс 30 августа 2019 в 21:34

    Дн чего себе деньжищ неужели вся это чернуха с порнухой виде Малахова на улице разбитых фонарей где орут давай поженимся столько стоит отобранных у народа денег?!

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