Журналисты и террористы

Осужденного в России за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной, – сообщил источник ТАСС.

“Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО”, – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей. Из других источников стало известно, что Сенцов действительно доставлен в Москву и помещен в СИЗО “Лефортово”.

В то же время еще одно знаковое событие произошло на территории Киева. Главный редактор агентства “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский, который был задержан в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, вышел в среду на свободу. После 15 месяцев заключения суд пошел навстречу его адвокатам и удовлетворил ходатайство о смягчении ему меры пресечения.

“Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на освобождение под личное обязательство”, – таков был вердикт судьи, принявшего решение освободить журналиста при условии, что тот будет являться на заседания суда по его делу по первому требованию.

Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы “Правого сектора” (деятельность организации на территории РФ запрещена), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Весной 2014 года участники группы, в которую входил Олег Сенцов, совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации “Русская община Крыма” и регионального отделения “Единой России”.

Главный редактор агентства “РИА Новости Украина” был задержан в мае 2018 года в Киеве по обвинению в государственной измене. 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела операцию в отношении сотрудников “РИА Новости Украина”, в ходе которой в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом операции стало задержание Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Одновременно в СБУ заявили “о раскрытии сети медиаструктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны” против Киева. У Вышинского якобы был найден паспорт гражданина России, российские государственные награды, георгиевские ленточки, а также пачки денег в евро, долларах и фунтах стерлингов, что и послужило доказательством его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Каким образом связаны судьбы террориста, боровшегося с «захватившими Крым российскими оккупантами», и журналиста, просто выполнявшего свои профессиональные обязанности и ставшего разменной монетой в грязных политических играх официального Киева? Оказывается, связаны самым что ни на есть прямым образом.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле “35 на 35″. Но Вышинский – это фигура, человек, которого не станут менять на кого-либо. Киеву было довольно непросто убедить мировое сообщество в том, что причиной ареста Вышинского стала отнюдь не его профессиональная деятельность, а реальная работа на спецслужбы иностранного государства. И теперь отдавать его просто так, «до кучи», никто явно не собирается. И в данном контексте всплывает фамилия Сенцова, который «томится в российских застенках» и уже позиционируется как политический заключенный, пострадавший не за поджоги и подготовку взрывов, а за свои убеждения.

Скорее всего, Сенцова все же обменяют на Вышинского буквально на днях, если уже не завтра. И сам факт доставки террориста в СИЗО «Лефортово» является прямым тому подтверждением. Нет, нам не скажут об этом прямо. Скорее всего, обмен пройдет по той же схеме, по которой проходила «отправка домой» Надежды Савченко. Я помню, как Дмитрий Песков яростно опровергал сам факт освобождения Савченко, приговоренной к длительному заключению за убийство двух граждан РФ в тот момент, когда ведущие СМИ уже публиковали фотографии, на которых был запечатлён факт ее посадки в самолет. Так бывает. Власть тоже играет в свои игры, которые нам не всегда понятны.

Тема возможного обмена Сенцова на Вышинского, к слову, также гражданина Украины, возникла не вчера и даже не неделю назад. Многие выступили против, включая и самого Вышинского, заявив о нецелесообразности обмена журналиста на террориста. Уверен, что и сегодня, когда возможность обмена Сенцова на Вышинского стала вполне реальной, найдутся те, кто выступит против, приведя сотни и сотни аргументов в пользу того, что преступник должен сидеть в тюрьме, а невиновный журналист должен сам добиваться своего освобождения, ибо на его стороне правда.

Лично я двумя руками за подобный обмен. Да, преступник должен сидеть в тюрьме. Но и журналист не должен подвергаться репрессиям за свою сугубо профессиональную деятельность. Зачем нам кормить и содержать это дерьмо, я имею в виду Сенцова, целых двадцать лет, если с его помощью можно спасти жизнь и судьбу нормального человека, ставшего разменной монетой в грязных политических играх циничных политиков? Да и что ждет Сенцова на родной Украине? Вспомните хотя бы Надежду Савченко, которая по возвращению на родину тут же лопнула как мыльный пузырь и вновь оказалась в тюрьме, только уже в украинской. Нечто подобное ждет и Сенцова, так как ему уготована роль жертвы «кровавого кремлевского режима», которая ко многому обязывает и, как правило, приводит к печальному финалу. Так что пусть едет домой, а мы с нетерпением будем ждать финала этой истории, которая, я очень на это надеюсь, приведет к освобождению Кирилла Вышинского, гражданина Украины, спасенного Россией от незаконного преследования украинскими властями.

Источник: http://voicesevas.ru/news/46847-zhurnalisty-i-terroristy.html