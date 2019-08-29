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Уровень развития человека. Алексей Орлов и Александр Соколов

18:40. 29 августа 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Державное строительство. Выпуск 10. Часть 1

Алексей Орлов и Александр Соколов

В передаче поговорим по следующим темам:

1. Биологические особенности человека, и уровень его готовности участия в державном строительстве.
2. Предназначение человека, ступени его развития и прохождения их в жизни.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=96WpdBBjjoA

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