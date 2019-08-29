Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2019
- 08:39 ВСУ обстреляли поселок Голубовское.
- 02:43 Каратели делают наркотики из препаратов от США, ВСУ устроили жителям ЛНР страшное пробуждение — сводка (ВИДЕО).
- Вчера 21:43 Армия ДНР перехватила переговоры ВСУ (ВИДЕО).
- Вчера 21:01 Заявление о согласии участия в обмене освобожденными лицами.
ВСУ обстреляли поселок Голубовское
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Каратели делают наркотики из препаратов от США, ВСУ устроили жителям ЛНР страшное пробуждение — сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обстановка на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
За прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
По приказу военного преступника Гараза боевики 30 омбр ВСУ подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия район н. п. Лозовое.
С начала текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня.
Боевики 14 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Войченко обстреляли из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия жилой массив населенного пункта Голубовское на славяносербском тактическом направлении.
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На дебальцевском тактическом направлении боевики 30 бригады преступника Гараза обстреляли из 120-мм миномёта район населённого пункта Нижнее Лозовое.
Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции.
Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры.
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Нашей разведкой выявлено размещение РСЗО «Град» (БМ-21) в 40 метрах от жилых домов и в 120 метрах от здания школы в н. п. Чабановка.
В районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка на передовых позициях замаскированы и рассредоточены около 10 боевых бронированных машин ВСУ. Также отмечено прибытие БТР-80 в н. п. Попасная, который был размещён на территории жилого домовладения.
В подразделениях 46 одшбр продолжается работа комиссии штаба ОТГ «Север» по фактам массового употребления наркотических веществ в бригаде.
По данным наших источников, в ходе работы комиссии было установлено, что боевики бригады использовали для изготовления наркотических веществ препараты из американских индивидуальных аптечек, поставленных в подразделения в рамках иностранной помощи.
С целью контроля проведения расследования по выявлению каналов доставки и фактов массового употребления наркотических веществ военнослужащими в зону ответственности соединения прибыл лично командующий «ООС» Кравченко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия ДНР перехватила переговоры ВСУ (ВИДЕО)
Управление Народной милиции ДНР опубликовало радиоперехват переговоров военных ВСУ, которые в нарушение действующего перемирия обстреляли автомашину республиканских военных.
«За посадкой к сепарам „Урал“ приехал», — говорит «Пятый».
«Первый» дает команду открыть огонь по грузовику.
«Так прекращение же», — замечает «Пятый», на что «Первый» отвечает: «Ты что, дурак? Какое прекращение?! За него премию дают!»
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Заявление о согласии участия в обмене освобожденными лицами
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5238064.html
Документ выложен Генпрокуратурой Украины.
Документ как бы намекает, что обмен уже скоро. Интригу представляет лишь точная дата обмена и финальный список лиц, которые войдут в списки с российской и украинской стороны.
Также вполне очевидно, что Луценко слил документ в сеть, чтобы слегка подгадить Зеленскому, перед тем как отвалисть с поста Генерального прокурора. И это тоже ему разумеется припомнят, когда с осени на Луценко начнут заводить уголовные дела.
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