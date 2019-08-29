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Сводки от ополчения Новороссии 29 августа 2019

08:43. 29 августа 2019 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ обстреляли поселок Голубовское

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Каратели делают наркотики из препаратов от США, ВСУ устроили жителям ЛНР страшное пробуждение — сводка (ВИДЕО)

Каратели делают наркотики из препаратов от США, ВСУ устроили жителям ЛНР страшное пробуждение — сводка (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Обстановка на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.

За прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

По приказу военного преступника Гараза боевики 30 омбр ВСУ подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия район н. п. Лозовое.

С начала текущих суток противник дважды нарушил режим прекращения огня.

Боевики 14 отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника Войченко обстреляли из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия жилой массив населенного пункта Голубовское на славяносербском тактическом направлении.

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На дебальцевском тактическом направлении боевики 30 бригады преступника Гараза обстреляли из 120-мм миномёта район населённого пункта Нижнее Лозовое.

Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции.

Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры.

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Нашей разведкой выявлено размещение РСЗО «Град» (БМ-21) в 40 метрах от жилых домов и в 120 метрах от здания школы в н. п. Чабановка.

В районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка на передовых позициях замаскированы и рассредоточены около 10 боевых бронированных машин ВСУ. Также отмечено прибытие БТР-80 в н. п. Попасная, который был размещён на территории жилого домовладения.

В подразделениях 46 одшбр продолжается работа комиссии штаба ОТГ «Север» по фактам массового употребления наркотических веществ в бригаде.

По данным наших источников, в ходе работы комиссии было установлено, что боевики бригады использовали для изготовления наркотических веществ препараты из американских индивидуальных аптечек, поставленных в подразделения в рамках иностранной помощи.

С целью контроля проведения расследования по выявлению каналов доставки и фактов массового употребления наркотических веществ военнослужащими в зону ответственности соединения прибыл лично командующий «ООС» Кравченко.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия ДНР перехватила переговоры ВСУ (ВИДЕО)

Армия ДНР перехватила переговоры ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

Управление Народной милиции ДНР опубликовало радиоперехват переговоров военных ВСУ, которые в нарушение действующего перемирия обстреляли автомашину республиканских военных.

«За посадкой к сепарам „Урал“ приехал», — говорит «Пятый».

«Первый» дает команду открыть огонь по грузовику.

«Так прекращение же», — замечает «Пятый», на что «Первый» отвечает: «Ты что, дурак? Какое прекращение?! За него премию дают!»

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Заявление о согласии участия в обмене освобожденными лицами



В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5238064.html
Документ выложен Генпрокуратурой Украины.



Документ как бы намекает, что обмен уже скоро. Интригу представляет лишь точная дата обмена и финальный список лиц, которые войдут в списки с российской и украинской стороны.

Также вполне очевидно, что Луценко слил документ в сеть, чтобы слегка подгадить Зеленскому, перед тем как отвалисть с поста Генерального прокурора. И это тоже ему разумеется припомнят, когда с осени на Луценко начнут заводить уголовные дела.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция

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