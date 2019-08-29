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Ощипав Дерипаску, США взялись за Фридмана

08:45. 29 августа 2019 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:

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Отказ от финансовых операций с российской оборонкой, поддержка команды Алексея Навального и даже гражданство Израиля не помогли хозяину "Альфа-групп" Михаилу Фридману. Отобрав контрольный пакет корпорации "Русал" у Олега Дерипаски, США взялись за его товарища по призыву ельцинских олигархов. Аффилированный с Фридманом инвестиционноый фонд Pamplona Capital Management вынужден избавиться в пользу заокеанских партнёров от пакета акций компании Cofense, специализирующейся в области информационной безопасности. Есть мнение, что это только начала ощипывания российских магнатов, которым придётся хорошо заплатить, чтобы прожить остаток дней безбедно и на свободе.

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Источник: http://www.apn-spb.ru/news/article30678.htm

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5923 965
    ХОХОЛ 29 августа 2019 в 9:22

    Отобрав контрольный пакет корпорации “Русал” у Олега Дерипаски, США взялись за его товарища
    —–
    Чё за бред.Контрольный пакет Русала у Дерипаски забрала РФ

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    1

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