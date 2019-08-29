О манипуляторах и манипулируемых

Конечно, хорошо, если можешь делать с вверенным тебе народом все, что хочешь, да еще и чтобы народ был тебе за это благодарен. Но не всегда это получается. Бывает и так, что народ, в массе своей, вполне согласен, что все самые жирные куски — лишь правителю и его окружению, а хотя бы крохи с барского стола — ему. Но тут алчность берет верх — начинают прямо из-под носа совершенно лояльных и искренне благодарных отбирать даже последние крохи. Что тогда? Лояльность и благодарность, вкупе с искусно нагнетенным страхом перед любыми иными, которые «будут только хуже», могут начать давать трещины.

Ну, трещина — еще не поломка: замажем, зашпаклюем, скотчем залепим. И вот этот самый скрепоносный скотч — уже из всех щелей: оказывается, и американским авианосцам мы противопоставим путинский «суперзвук», и ветеранам после выборов дадут еще какую-то надбавку, и даже суставы (дробь — позвоночник, грибок, насморк) можно вылечить «простым дешевым трехпроцентным…».

Скотч полез густой, ядреный, но трещины все проявляются, так запросто не залатывается. Что делать дальше? Известно: с одной стороны, всем, кому удается — дубинкой по голове, затем самых буйных — на нары, со стороны другой, главное — чтобы мелкие трещинки не были сонаправленны и не сошлись затем в трещину-расщелину единую, уже никак не преодолимую. Как это сделать?

Известно: именно так, как, по преданию, господь поступил со строителями вавилонской башни. Пусть будет недовольство, пусть оно будет даже уже через край, но, главное, чтобы направления недовольства и предложения по выходу из ситуации были разные, местами, где удастся, запутанные, совершенно в массе своей несовпадающие, а лидеры и идеологи протеста — чтобы категорически никак не могли между собой договориться. А если настоящие лидеры и идеологи, все-таки, договариваются, то что этому противопоставить? Известно: лидеров и идеологов фальшивых, подставных, кричащих правду-матку еще громче всех, радикальнее некуда, но с конечным призывом на этом основании куда? Туда же — на бойню, в пропасть, куда всегда ведут так называемые «козлы-провокаторы».

Сказано — сделано. И вот уже налицо в нашей новейшей истории несколько наиболее явных и показательных примеров.

Так, раскрутили на нашем государственном телевидении видного философа, замечательного защитника наших цивилизационных ценностей — против гнилого и продажного Запада. В пару ему поставили, в качестве визави — самого отвратительного из этаких подзападных либералов-антисоветчиков. И вместе с многомиллионной аудиторией телеканала стали регулярно пристально вглядываться в самую что ни есть суть нашего времени. Подзападному либералу от нашей самой исконной сути — по мордам, по мордам. И так регулярно. И это по государственному телевидению самого вульгарно-либерального олигархического режима, что только можно придумать — к чему бы это? Понятно: когда в 2012-м пришла пора определяться, к чему призвала вся наша исконная «суть времени»? Понятное дело (огромные деньги — равно эфирное время гостелеканала — на ветер изначально ведь никто выкидывать не собирался): на Поклонной горе вся наша «суть» призвала голосовать за нынешнего (испокон века прошлого и, похоже, будущего) президента, как за единственно возможного спасителя и защитника от подзападных либералов.

На «Первом», формально, вроде как, негосударственном, тогда действовали чуть тоньше. Просто раскрутили очередного телеведущего на вечерних политических шоу, вроде того, что как почти «объективного». И что к финалу (на том этапе) проекта? Разумеется, там же, на Поклонной: мол, без Путина — никуда.

Самый иезуитский проект — сначала на ТВ, затем был переброшен в Интернет: видный член правящей партии, бессменный депутат Госдумы от нее же, рассказывает такую правду-матку, что аж дух захватывает. Оказывается, все вокруг, включая и его самого — давно все предали и продали, и теперь — в полной зависимости от США. Как оттуда продиктуют — так все по заранее розданным бумажкам (чуть ли ни с грифом Госдепа) и голосуют. А Центральный банк — тот вообще прямо из-за океана и управляется. Мол — прямой филиал Федеральной резервной системы США. Но кто, если не те же самые, кто все предали и продали, и даже голосуют исключительно по бумажке, организует «национально-освободительное движение»? Больше некому.

И какая же цель такого «национально-освободительного»? Да самая очевидная: главарю, даже скажем громче — национальному лидеру этих, все предавших и продавших, сдавшихся американцам совершенно без боя (не мое оценочное суждение, но его неоднократные заявления), дать… еще больше полномочий. Мол, в душе он — совершенно наш, в том смысле, что тоже переживает, что все предано и продано. Но полномочий у него, по навязанной оккупантами конституции — никаких. Так, вроде «президент-нотариус». Тоже, надо понимать, указы подписывает по бумажкам, заверенным в Госдепе (не мое оценочное суждение, а естественное предположение — гипотетическая интерпретация понятия «президент-нотариус»). Соответственно, как спасти страну и, главное, национального лидера от такого позора? Самым естественным путем: добавить «нотариусу» еще больше полномочий. И тогда он, совершенно точно, расправит плечи и поведет страну в светлую даль. То есть, в налоговое, пенсионное, медицинское и прочее циничное ограбления. Последнее — не оценочное суждение, а моя версия…

Но проект оказался сколь иезуитский, столь же и грубо сляпанный — фигура была быстро отыграна…

Наконец, наступил 2017/2018-й — опять момент выбора. Тут некоторые из прежних клоунов умудрились даже успеть перебежать якобы в помощь альтернативному кандидату в президенты — единому от левых и национально-патриотических сил. Со вполне изначально очевидной целью: расколоть единство левых и национал-патриотов, жестко противопоставить их друг другу. Но сейчас не о них, важнее другое. Как ни пытались старые и новые телегерои, в том числе, даже овеянные славой боев за интересы страны на ближних подступах, противопоставить себя единому кандидату от левых и национал-патриотов, ничего не вышло. Не устаю напоминать то, что так тщательно стараются не упоминать и вычеркнуть из нашей памяти: единый кандидат от левых и национал-патриотов на выборах 2018-го года, даже после всей оголтелой кампании клеветы по государственным СМИ (про якобы счета в зарубежных банках, но которые так и не нашлись), даже после всех махинаций с подсчетом голосов, на выборах президента получил голосов больше, чем все остальные, вроде как, «альтернативные» вместе взятые (специально не упоминаю ни одной фамилии: здесь важны не персоны, но процессы, явления). Это ли не главный и не безусловно самый убедительный результат всех неисчислимых до того попыток сплочения оппозиции?

Казалось бы, после этого, когда путь в будущее, очевидно, проложен, должен был наступить этап еще более масштабного сплочения всех левых и национал-патриотов? Чтобы совместными усилиями, отшелушивая всех, вертящихся под ногами провокаторов, добиться перелома и снести, наконец этих, по признанию их же «козлов-провокаторов», все давно предавших и продавших?

Но нет, так не получается. Как будто какая-то мощная сила извне левых и национал-патриотов искусно ими манипулирует, препятствует единению, не позволяет сплотиться.

Как будто или на самом деле? И что же тогда это за сила? И, главное, допустимо ли ей подчиняться?

Ярчайший пример — текущая избирательная кампания, в том числе, по выборам муниципалов, губернаторов ряда регионов и Мосгордумы. Уж насколько объективная ситуация — полное падение доверия к власти — способствовала бы победе единых кандидатов от левых и национал-патриотов? Но нет такого единого блока — абсурдно, совершенно вопреки совсем недавним совместным достижениям.

Можно ли поддержать одним других односторонне — чтобы усилить, так или иначе, но все же противников нынешнего режима? Уверен, что, вопреки манипуляторам извне и тем, кто этим манипуляциям подвержен, можно и нужно. Именно так, буквально — вопреки. Где-то это удается, например, в Петербурге, на Ставрополье…

А в Москве, например, индивидуально, по конкретным кандидатурам — это возможно. А вот в целом по списку — не удается. И понятно: что делать, если кандидатов от одних потенциальных союзников снимали с выборов по заявлениям … других — их же потенциальных союзников? Не хочу лить воду на мельницу нынешней власти — специально не уточняю, кто (представители какой силы) кого так с выборов сняли. Но, согласитесь, сама ситуация-то — совершенно позорная. Кремлевские, точнее (чтобы не чернить символ нашей государственности) олигархические политтехнологи только ручки потирают от удовольствия.

Не обращаюсь к лидерам левых и национал-патриотов, но обращаюсь к рядовым гражданам — сторонникам тех или иных идей, в конечном счете, сонаправленных в борьбе против столь затянувшегося разграбления нашей страны. Осознайте, наконец, что лидеры приходят и уходят, а единству левых и национал-патриотов в нашей стране альтернативы нет. Кроме, собственно, в ближайшей же перспективе — отсутствия самой страны. Не хотят лидеры где-то наверху объединяться, манипулируют ими откуда-то извне — значит, должны объединяться вы сами, без лидеров. И продемонстрировать свою позицию и на предстоящих в сентябре выборах, и во внутренних процессах в ваших организациях — по отношению к своим лидерам, прежде всего, в зависимости от их подлинного, на деле проявляющегося отношения к единству в России левых и национал-патриотов.

Источник: https://svpressa.ru/politic/article/241876