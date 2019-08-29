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Численность России без миграционного прироста

13:52. 29 августа 2019 Просмотров - 89 4 коммент. Опубликовал:

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Интересное инфо с просторов рунета. Стиль изложения немного развязанный, но цифры заслуживают внимания. 

 

Что-то не слышно Татьяну Голикову с ее оправдательными комментариями по поводу последних данных Росстата, показавших 200 тыс. убыли населения России за первые полгода. Наверное, уехала в заграничный отпуск отдыхать.

Другое дело Владимир Владимирович Путин, который предпочитает активный отдых внутри страны: то на батискафе погружается, то с байкерами катается в Крыму.

Но пока руководство РФ отдыхает и катается, Россия продолжает гореть, тонуть и пр. Новостные сводки приходят как с фронтов практически ежедневно. Особенно удручает лично меня плохая демография, т.к. пожары потушить можно или они сами потухнут рано или поздно, а вот с демографией, уходящей на дно, поделать ничего практически нельзя в сложившихся условиях.

Хотя Владимир Владимирович нашел выход, значительно упростив процедуру получения гражданства РФ всем желающим его получить и рядом других мер. Меры эти сразу показали свою действенность и миграционный прирост, в отличии от естественного сразу показал положительную динамику:

 

В связи с этим интересно посмотреть, а какова была-бы численность населения России после 1991 года, если-бы нас не спасал миграционный прирост? Для этого воспользуемся официальными данными Росстата численности населения и показателями естественного движения населения за этот период. Т.е. возьмем численность населения России на 1991 год и будем прибавлять к ней ежегодные показатели естественного прироста/убыли.

Получилась вот такая картина:

 

Из нее понятно, что если-бы не миграционный прирост + Крым, то численность населения России составляла-бы 134,4 миллиона человек, а не 146,8, как сейчас.

Для наглядности огромных людских потерь, которые страна понесла и-за распада СССР, я использовал график с прогнозом Госкомстата СССР от 1990 года, согласно которому численность россиян приближалась-бы к 170 миллионам человек. Т.е. людские, демографические потери составляют на 2018 год 21,2 миллиона человек. А если пренебречь спасительным миграционным приростом и Крымом, то все 33,6 миллионов человек.

Выводы из этих неудобных цифр и фактов делаем сами -- без Татьяны Голиковой и Владимира Путина. 
 

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/burckina_new/chislennost-rossii-bez-migracionnogo-prirosta-5d5398a3027a1500adcedbb8

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