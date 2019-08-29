Численность России без миграционного прироста
Интересное инфо с просторов рунета. Стиль изложения немного развязанный, но цифры заслуживают внимания.
Что-то не слышно Татьяну Голикову с ее оправдательными комментариями по поводу последних данных Росстата, показавших 200 тыс. убыли населения России за первые полгода. Наверное, уехала в заграничный отпуск отдыхать.
Другое дело Владимир Владимирович Путин, который предпочитает активный отдых внутри страны: то на батискафе погружается, то с байкерами катается в Крыму.
Но пока руководство РФ отдыхает и катается, Россия продолжает гореть, тонуть и пр. Новостные сводки приходят как с фронтов практически ежедневно. Особенно удручает лично меня плохая демография, т.к. пожары потушить можно или они сами потухнут рано или поздно, а вот с демографией, уходящей на дно, поделать ничего практически нельзя в сложившихся условиях.
Хотя Владимир Владимирович нашел выход, значительно упростив процедуру получения гражданства РФ всем желающим его получить и рядом других мер. Меры эти сразу показали свою действенность и миграционный прирост, в отличии от естественного сразу показал положительную динамику:
В связи с этим интересно посмотреть, а какова была-бы численность населения России после 1991 года, если-бы нас не спасал миграционный прирост? Для этого воспользуемся официальными данными Росстата численности населения и показателями естественного движения населения за этот период. Т.е. возьмем численность населения России на 1991 год и будем прибавлять к ней ежегодные показатели естественного прироста/убыли.
Получилась вот такая картина:
Из нее понятно, что если-бы не миграционный прирост + Крым, то численность населения России составляла-бы 134,4 миллиона человек, а не 146,8, как сейчас.
Для наглядности огромных людских потерь, которые страна понесла и-за распада СССР, я использовал график с прогнозом Госкомстата СССР от 1990 года, согласно которому численность россиян приближалась-бы к 170 миллионам человек. Т.е. людские, демографические потери составляют на 2018 год 21,2 миллиона человек. А если пренебречь спасительным миграционным приростом и Крымом, то все 33,6 миллионов человек.
Выводы из этих неудобных цифр и фактов делаем сами -- без Татьяны Голиковой и Владимира Путина.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/burckina_new/chislennost-rossii-bez-migracionnogo-prirosta-5d5398a3027a1500adcedbb8
Админ, спасибо за оперативное размещение.
Здесь число браков/разводов в РФ. Подтверждает динамику на юг.
https://pbs.twimg.com/media/D1IIf8xX4AAkDAT.jpg
-измы и распад СССР – мишура. власть в 1985 получили троцкисты – вот она причина.
так что с вычислением причин у тебя вигвам.
а сама тема крайне актуальна. решается проблема просто – дать народу денег. они есть. но вигвам. Геноцид русов – главный приоритет управителей планеты.
огромное к-во населения втихую утилизирут палачи в белых халатах. те самые.
Плюс продмаги, про которые Сноуден рассказал.