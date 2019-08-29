Битва при Ставучанах: история самой бескровной виктории России

В почти двухвековой истории русско-турецких войн борьба за появление наших крепостей и городов на побережье Черного и Азовского морей всегда была одной из главных задач. Но после победы над крымским ханом, одержанной войсками Ивана Грозного при Молодях, и вплоть до петровских времен турецкая армия, увы, оказывалась не по зубам русской. Переломить ситуацию удалось человеку, прославившемуся, скорее, военно-инженерными и военно-теоретическими, а не полководческими талантами. Тем не менее в историю России граф Бурхард Кристоф фон Мюнних (он же генерал-фельдмаршал Христофор Антонович Миних) вошел как творец одной из самых важных и бескровных побед — виктории под Ставучанами, одержанной 28 (17 по старому стилю) августа 1739 года.

По стопам Петра Великого

Несмотря на успехи Петра и его преемников в борьбе с Турцией за влияние в Причерноморье, игравшая существенную роль в мировой политике XVIII века Османская империя постоянно предпринимала шаги по вытеснению России из зоны своих интересов. Справедливости ради нужно отметить, что выпады Стамбула оказались на руку Петербургу. Императрица Анна Иоанновна, сменившая на престоле Петра II, всерьез задумывалась о том, чтобы воплотить в жизнь мечты дядюшки Петра Великого о выходе к Черному морю и завоевании Крыма. Так что политические демарши османов вкупе с непрекращающимися нападениями поддерживаемых ими крымских татар на южнорусские земли послужили отличным поводом для войны, целью которой были Крым и черноморский берег.

Первые четыре года кампании ознаменовались как крупными успехами, так и существенными потерями. В 1735 году русской армии, которая действовала по плану, составленному графом Минихом, но под командованием генерал-поручика Михаила Леонтьева, так и не удалось дойти до Крыма. Годом позже, в 1736-м, войска, которыми командовал уже сам Миних, с боями взяли Перекоп, вошли в Крым и впервые в истории захватили Бахчисарай, столицу Крымского ханства. Боевые действия в 1737-м были менее успешными, хотя и не принесли крупных поражений: Очаков, который турки пытались взять уже не первый раз, удалось отстоять, но переломить ситуацию в свою пользу не получилось. Итогом стали переговоры с османами, но Порта выдвинула совершенно неприемлемые требования, на которые ни Россия, ни ее союзница — Священная Римская империя (Австрия) — согласиться не могли. В 1738-м положение ухудшилось: армия Миниха, не получив подкрепления, вынуждена была отступить из Бессарабии, а вскоре русские войска оставили Крым.

В этих условиях на военную кампанию 1739 года возлагались особые надежды. Решившись отвести войска из Очакова и Кинбурна, чтобы сократить потери от болезней, вызванных возбудителями и непривычным климатом, Петербург полностью положился на Миниха, позволив ему действовать по собственному усмотрению. И ход оказался верным: пересмотрев план кампании, Миних решил перенести основные действия на территорию западнее русского Причерноморья — за Днепр и Днестр, на земли нынешней Молдавии, а тогда — Речи Посполитой. Разумно рассудив, что зависимая от России страна явно не будет сопротивляться походу русских войск, Миних добился главного: сам выбрал время и место генерального сражения, решившего исход затянувшейся войны.

Инженер-полководец Бурхард Кристоф фон Мюнних

Кем же был человек, сотворивший ставучанскую победу? Появлением в России граф Бурхард Кристоф фон Мюнних, родившийся в 1683 году в немецком княжестве Ольденбург, обязан бурной эпохе петровских реформ. Сын потомственного инженера, он продолжил отцовское дело, но — в погонах. К 1721 году Мюнних успел послужить в четырех армиях, а оценив, какие перспективы открываются перед ним в бурно развивающейся Россия, принял приглашение русского посла в Варшаве и отправился в Петербург.

Такому энергичному правителю, как Петр I, новый генерал-инженер, имеющий достаточно глубокие знания в гидротехнике, пришелся по душе. На фон Мюнниха, которого уже начали именовать Христофором Минихом, возложили особую задачу: руководить и надзирать практически за всеми гидротехническими работами в окрестностях новой российской столицы. «Я нашел человека, который мне окончит Ладожский канал. Еще в службе у меня не было такого иностранца, который бы так умел приводить в исполнение великие планы, как Миних! Вы должны все делать по его желанию!» — так, по воспоминаниям современников, представил Петр своего протеже в Сенате.

И при полной поддержке Петра, и уже без нее, после смерти императора, Миних не прекращал дотошно и последовательно выполнять любую работу, за которую брался. Ладожский канал был закончен в срок, несмотря на проблемы с рабочей силой и финансированием. А когда двор молодого императора Петра II окончательно перебрался из неприветливого Петербурга в старорежимную Москву, именно Миних стал тем человеком, на которого правителю оказалось удобнее всего свалить все обязанности по надзору за покинутой столицей. В 1727 году император назначает Миниха правителем Петербурга, а годом позже — генерал-губернатором Ингерманландии, Карелии и Финляндии.

Но настоящий расцвет ждал Миниха после восшествия на престол Анны Иоанновны. Она поручила его заботам пришедшую в расстройство за время правления Петра II армию — и не прогадала. Именно Миних сумел вернуть русским чудо-богатырям прежнюю славу. При нем были введены новые уставы для гвардии, полевых и гарнизонных полков, создано два новых гвардейских полка, появился корпус тяжелой конницы и саперные полки. Кроме того, генерал-фельдмаршалу удалось поднять престиж офицерской службы: он добился уравнивания жалования, которое получали русские по происхождению офицеры, с жалованием приглашенных иностранцев. И именно стараниями Миниха в России появился первый кадетский корпус — Шляхетский, причем граф с 1732-го по 1741-й был его начальником. Наконец, не оставлял без внимания он и особенно дорогую ему инженерную стезю: в стране появилось первое специализированное учебное заведение — Инженерная школа, и его же стараниями были модернизированы или построены полсотни русских крепостей.

При этом современники, увы, отмечали, что граф-реформатор не отличался выдающимися полководческими способностями, предпочитая добиваться побед не столько искусными маневрами, сколько при помощи банального перевеса в живой силе. Но тем почетнее было для генерал-фельдмаршала одержать победу в сражении, в котором потери русских войск были почти в сотню раз ниже, чем потери противника.

Не числом, но хитростью

Начиная по своему усмотрению военную кампанию 1739 года, Миних сделал ставку на то, чтобы дать османам единственное генеральное сражение, которое могло бы переломить ход войны. Тщательно проанализировав причины неудач предыдущих четырех лет, он пришел к выводу, что войска логичнее вести по более сухим и населенным местам западнее Причерноморья, чтобы они не переутомлялись и не несли бессмысленных потерь. Именно поэтому маршрут продвижения армии Миних проложил через Подолию, нацелившись на турецкую крепость Хотин в верхнем течении Днестра.

Как только русская армия двинулась в этом направлении, полководцы размещенных в регионе турецких войск — хотинский сераскир Гуссейн-паша и его начальник бендерский сераскир Вели-паша — оценили, какую угрозу это может представлять. Чтобы отразить натиск, османы собрали существенные силы: в распоряжении Гуссейн-паши было около 30 тысяч человек, у Вели-паши — ещё примерно 60 тысяч, и значительную часть из них составляла конница крымских татар. Таким образом, против 68-тысячной русской армии, где немалую часть составляли нестроевые подразделения, занимавшиеся обслуживанием громадного обоза (Миних учел негативный опыт предыдущих лет, когда нехватка снаряжения и запасов вынудила русских прекратить боевые действия и отступить), выступали свыше 90 тысяч турок и их союзников.

Всю армию Вели-паша к 17 августа сосредоточил на выбранной им позиции в районе Ставучан. Почти всю свою артиллерию — 60 орудий из 70 — паша сконцентрировал на правом фланге, полагая, что именно здесь русским будет проще всего идти в атаку и именно здесь их лучше всего будет перемолоть. Левый фланг турецкого войска оказался гораздо слабее, и Миних не преминул воспользоваться ошибкой противника.

Поскольку к моменту сосредоточения напротив османских войск русская армия фактически оказалась в окружении (у нее в тылу находилась крымская конница, брошенная в обход по приказу Вели-паши), Миних принял решение атаковать прямо с марша. Чтобы не позволить туркам усилить левый фланг, он отрядил отряд генерала Густава Бирона изображать авангард, готовящийся атаковать на правом фланге. И турецкий командующий полностью поверил в этот маневр! Так что, когда основные силы русских по команде Миниха начали наступление на правый фланг, это стало для турок полной неожиданностью. Вынужденные спешно организовывать оборону на новом направлении, они бросили в убийственную контратаку конницу, которую русские встретили заранее заготовленными рогатками и артиллерийским огнем. Не помогло контратакующим даже то, что бой велся на крутом откосе, по которому русские поднимались от форсированной ими реки Шуланец.

Видя перед собой плотное каре, о которое разбивались все попытки нанести что фронтальные, что фланговые удары, турки начали отступление. Они даже не смогли сразу оценить, что армия Миниха не торопится их преследовать: ей мешал обоз, спрятанный в середине каре. Поэтому генерал-фельдмаршал позволил туркам в беспорядке отступить, после чего неспешно занял брошенный ими лагерь, захватив в качестве трофеев 19 медных пушек, 4 мортиры, знамена, множество снарядов, шанцевый инструмент, тысячу палаток, повозки с продовольствием и запасы фуража.

Как отзываются победы

Когда русское командование подсчитало потери своих и вражеских войск, оно, надо думать, пришло в состояние необычайного возбуждения. Русские потеряли убитыми всего 13 (!) человек, ещё 54 были ранены. Впрочем, удивляться особо нечему: достоверно известно, что за все время ведения активного огня по отряду Бирона турецкой артиллерии удалось лишь ранить одного коня! Потери же турок были куда существеннее: они оставили на поле боя тела тысячи своих воинов.

Столь катастрофическое соотношение и скорость, с которой русской армии (всего 48 тысяч активных штыков) удалось обратить в бегство вдвое превосходящие силы противника, всерьез напугали османских военачальников. Настолько всерьез, что всего через два дня крепость Хотин сдалась русским без боя.

Итоги сражения под Ставучанами имели колоссальное психологическое значение для хода и этой русско-турецкой войны, и всех последующих. Молниеносная победа разрушила легенду о непобедимости турок и вернула русским войскам уверенность в своих силах. Как вспоминал об этом сам граф Миних, «со времен этой войны турки и татары стали уважать и почитать российские войска и хорошо обращаться с пленными, которых, впрочем, было мало. Татары говорили, что русские теперь не то, что прежде: если раньше десять татар обращали в бегство сто русских, то теперь сто татар отступают при виде десяти русских».

Но был у сражения и еще один, куда менее заметный на первый взгляд итог, оказавший влияние на историю России. Узнав о решении коменданта Хотина сдать крепость русским, султан заочно приговорил военачальника — Колчак-пашу — к смерти. Вынужденный отказаться от возвращения на родину, Колчак-паша осел в Польше, его сын принял православие, а его внук поступил на службу ко двору Екатерины II. А прапраправнук хотинского коменданта адмирал Александр Колчак в годы Первой мировой прославился своими действиями на Черном море и стал одним из лидеров Белого движения в ходе Гражданской войны…