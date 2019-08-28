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Запредельный пилотаж: «плоский штопор» в исполнении Су-57 (ВИДЕО)

07:57. 28 августа 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:
Запредельный пилотаж: «плоский штопор» в исполнении Су-57 (ВИДЕО) | Русская весна

Появились кадры исполнения фигуры высшего пилотажа «плоский штопор» пилотом истребителя Су-57 ВКС России.

Можно увидеть, как истребитель взлетает, крутится в воздухе, как бы падая боком, и садится.

Штопор в авиации — это особый, критический режим полёта самолёта, при котором он снижается по крутой нисходящей спирали малого радиуса с одновременным вращением относительно всех трёх его осей. Плоский штопор — это полёт под углом наклона продольной оси самолёта к горизонту в 30 градусов, одна из самых опасных фигур высшего пилотажа.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. На проходящем сейчас авиасалоне МАКС-2019 Су-57 отрабатывают фигуры группового и одиночного пилотажа.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1566968220

Метки: Новости

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