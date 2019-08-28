Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 306: “Турецкий марш Путина”
16:55. 28 августа 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Если у тебя закипел на сердце гнев, надо знать, что это от диавола, ибо от Бога на душе всегда мир и тишина. Даже если гнев твой справедлив, не всегда следует обличать человека. Вспомни слова премудрого Соломона: «Обличай премудрого – он тебя возлюбит; не обличай безумного – он тебя возненавидит».