Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 августа 2019
- 09:20 Путин назвал главную задачу в Сирии.
- 09:17 Пресс-конференция по итогам переговоров Путина и Эрдогана.
- 03:42 Оба мужчины идут по улице с мороженым, наслаждаясь летом. Отвратительно.
- 17:31 "Друг Реджеп" и Су-57.
Путин назвал главную задачу в Сирии
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Пресс-конференция по итогам переговоров Путина и Эрдогана
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Оба мужчины идут по улице с мороженым, наслаждаясь летом. Отвратительно
Аккаунт "Сирийские повстанцы" https://twitter.com/Syria_Rebel_Obs пишет:
Тысячи мирных жителей убиты самолетами Путина и президент Турции Эрдоган принял решение ехать к нему. Оба мужчины идут по улице с мороженым, наслаждаясь летом. Отвратительно. Особенно отвратительно, учитывая их действия. Даже сам Асад не публикует подобные фотографии
Когда поел мороженное в Москве, а подгорает в Идлибе, причем как в шуточном смысле (про мороженое "Коровка из Кореновки" узнали даже в Идлибе), так и в самом прямом.
Стянув силы в юго-восточный Идлиб боевики вчера поперли на позиции САА, что вылилось в весьма кровопролитные бои с потерями с обеих сторон (называются цифры до 50 убитых), включая бронетехнику. Боевики пытаются своей активностью ослабить давление на Кафр-Сажну и Таману, снизить угрозу Маарат-ан-Нуману и вынудить САА перебрасывать резервы на угрожающий участок, дабы сорвать наступление САА вглубь Идлиба. Пока же активность боевиков вылилась в активизацию авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии на наступающей группировке боевиков.
Если Эрдоган не смог полностью договорится по этой части Идлиба и боевые действия продолжаться несмотря на заявления Путина и Эрдогана о "стремлении к стабилизации", то весьма вероятно мы увидим локальное встречное сражение, где САА при поддержке ВКС РФ будет пытаться перемолоть основные силы боевиков, как это было в ходе сражения за Хамамийят и высоту Таль-Малах. Если же договоренности будет выполняться (есть версии, что Эрдоган банально слил часть боевиков в обмен на экономические бонусы https://www.syriana-analysis.com/watch-has-erdogan-abandoned-his-proxies-in-exchange-for-russian-gas/), то фронт здесь может снова затихнуть (относительно). Впрочем, если "Ан-Нусра" не подведет и продолжит вести боевые действия, то у САА будет железный повод продолжать наступление, указывая на отказ "Ан-Нусры" от перемирия.
Боевики "Ан-Нусры"
На фото видно, что подготовка к атаке ведется в подземных тоннелях.
Уничтоженный Т-55 боевиков.
Ввиду отсутствия башни использовался как БМП для перевозки пехоты.
Вот здесь он еще целый.
Захваченная боевиками БРМ.
Сирийская "Шилка"
Работа РСЗО боевиков.
Работа ВВС Сирии в юго-западном Идлибе.
Пехота "Ан-Нусры".
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"Друг Реджеп" и Су-57
"А это, "друг Реждеп", альтернатива F-35".
На Московском авиасалоне, Эрдогану показали Су-57.
Надо понимать, что если реально дойдет до подобной сделки, то американцы тогда вообще перестанут Турции оружие продавать.
Фото вот отсюда https://diana-mihailova.livejournal.com/3769566.html
«Это Су-57?.. А он уже летает?» — спросил Эрдоган у Путина.
Путин ответил утвердительно.
«А его можно купить?» — добавил президент Турции.
«Можете купить», — ответил Путин после небольшой паузы.
https://russian.rt.com/world/news/662524-erdogan-putin-su-57 – цинк
Кроме обсуждения Су-57 и его осмотра, Эрдогана покормили мороженным.
Разумеется, Эрдоган прилетел в Москву не только и не столько за тем, чтобы смотреть на Су-57, а в первую очередь для решения идлибского вопроса.
Получилось ли у него убедить Москву приостановить наступление сирийской армии, увидим в ближайшие дни. Ирония ситуации заключается в том, что пока Эрдоган кушал мороженное в Москве, ВКС РФ продолжали бомбить подопечных Эрдогана в Идлибе.
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