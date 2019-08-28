Шах и мат Путину
13:27. 28 августа 2019 Просмотров - 136 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почесть себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем.
Пока одно не понятно.
Как они умрут чтоб по тихому.
! ? )) Отличная идея, админ. Вы выводите сосание хлеба на новый уровень.
Можно я тоже 3 вопроса озвучу, примерно в русле этого репоста.
1. Почему за 20 лет никто в РФ не озаботился вопросами переработки мусора?
2. Почему нарушаются статьи Конституции РФ, включая 31 ст.? Кто виноват?
3. Почему в РФ существует работающая бедность и никто не несет ответственности за это?
шах? выходите мои путанные друзья, ваш выход.
Идея вопросов на самом деле гениальная. Я бы такие задал.
1. Кто виноват в убыли населения РФ?
2. Кто виноват в росте числа и состояний миллиардеров в РФ, включая имеющих паспорта других государств?
3. Кто виноват в принятии законов типа пенсионной “реформы”, закрытии медучреждений и школ?
Тема безгранична, это будут сотни томов.
4. Куда делись около 10 трлн. долл. доходов от экспорта природных ресурсов РФ?