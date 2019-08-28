Шах и мат Путину

Наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почесть себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем.

— Чаадаев Пётр Яковлевич