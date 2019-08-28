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Шах и мат Путину

13:27. 28 августа 2019 Просмотров - 136 5 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9144138.html

Метки: молодеж, протест

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5838 952
    ХОХОЛ 28 августа 2019 в 13:45

    Пока одно не понятно.
    Как они умрут чтоб по тихому.

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  • 23303 11917
    Ursus 28 августа 2019 в 13:54

    ! ? )) Отличная идея, админ. Вы выводите сосание хлеба на новый уровень.

    Можно я тоже 3 вопроса озвучу, примерно в русле этого репоста.

    1. Почему за 20 лет никто в РФ не озаботился вопросами переработки мусора?
    2. Почему нарушаются статьи Конституции РФ, включая 31 ст.? Кто виноват?
    3. Почему в РФ существует работающая бедность и никто не несет ответственности за это?

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    4
  • 23303 11917
    Ursus 28 августа 2019 в 14:11

    Идея вопросов на самом деле гениальная. Я бы такие задал.

    1. Кто виноват в убыли населения РФ?
    2. Кто виноват в росте числа и состояний миллиардеров в РФ, включая имеющих паспорта других государств?
    3. Кто виноват в принятии законов типа пенсионной “реформы”, закрытии медучреждений и школ?

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  • 23303 11917
    Ursus 28 августа 2019 в 14:28

    Тема безгранична, это будут сотни томов.

    4. Куда делись около 10 трлн. долл. доходов от экспорта природных ресурсов РФ?

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