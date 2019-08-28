Самоубийство Европы. Как у Сербии отбирали землю и волю

Как переживал сербский народ уход России с геополитической арены после развала СССР, и как отразилось на Сербии её возвращение. Какие изменения произошли в самосознании сербской молодежи после бомбардировок Белграда. Верят ли сербы в возможность возвращения Косово. Изменилось ли отношение сербского народа к русским за 20 лет. Для чего Западу понадобилось Косово. Как боролся за правду и свою честь в тюрьме Слободан Милошевич, как он ушёл в историю. Об этом и многом другом эксклюзивное интервью посла Сербии Славенко Терзича каналу ДеньТВ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JXH6s9ZVGQU