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Русский Мир — как обещание мира

19:30. 28 августа 2019 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал:
Автор: Александр Казаков

Нашим ближним и дальним соседям. Информация для размышления.

Многолетняя истерика со стороны Киева (а до этого прибалтийских государств) по поводу Русского Мира и того, что именно этот концепт является основанием для якобы агрессивной политики России в ближнем зарубежье, привела к тому, что сегодняшняя внешняя политика России стала восприниматься искажённо как нашими ближними, так и дальними соседями. Многие из них – под давлением украинской и западной пропаганды – стали видеть в концепте Русского Мира скрытую агрессию со стороны Москвы. Это – ошибка и следствие исторической неграмотности.

На самом деле наши соседи путают концепцию Русского Мира с ирредентизмом: от итальянского irredentismo, от irredento — неосвобожденный, находящийся под чужим владычеством. Напомню, что итальянское ирредентистское движение возникло в 70-е годы 19-го века и было основано сыном того самого знаменитого Джузеппе Гарибальди – Менотти. Целью ирредентистов было объединение итальянского народа в единое итальянское государство. И одним из их лозунгов был: где итальянский язык – там Италия.

Теперь понимаете разницу? Представьте себе российский ирредентизм с лозунгом: где русский язык – там Россия. И это при констатации непреложного факта, что русский народ является самым многочисленным разделённым народом в мире (см. В.В.Путина). Вот такого движения надо бояться нашим ближним и дальним соседям.

В отличие от российского ирредентизма, концепция Русского Мира является воплощением «мягкой силы». Россия просто хочет: 1. Поддерживать устойчивые связи со своими соотечественниками, чтобы они могли, при желании, сохранить свою идентичность и родной язык, то есть остаться в лоне русской культуры, независимо от страны пребывания/проживания; 2. Защитить своих соотечественников в том случае, если власти страны их пребывания/проживания их притесняют, будь то по части языка, культуры, исторической памяти или веры.

Что касается пункта первого, то этим занимаются все страны, которые обладают сильной культурой (когда есть, что сохранять) и большими диаспорами. Ну а что касается пункта второго, то Россия просто говорит своим соседям: не надо устраивать (или угрожать устроить) геноцид русского населения, и тогда российская политика вернётся к пункту первому.

Вывод: все страны бывшего СССР, а также другие ближние и дальние соседи должны всеми силами поддерживать концепцию (и соответствующие практики) Русского Мира. Хотя бы из чувства самосохранения. Чтобы Россия не перешла от концепции Русского Мира к ирредентизму.

Источник: https://nstarikov.ru/club/108017

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1052 492
    BlackCat 28 августа 2019 в 19:43

    …Вывод: все страны бывшего СССР, а также другие ближние и дальние соседи должны всеми силами поддерживать концепцию (и соответствующие практики) Русского Мира. Хотя бы из чувства самосохранения. Чтобы Россия не перешла от концепции Русского Мира к ирредентизму…
    Бред какой то.

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