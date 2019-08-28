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Подноготная нобелевских премий

21:42. 28 августа 2019 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:
Сегодня уже многим ясно, что разного рода международные премии – это один из инструментов управления глобальными социальными процессами на нашей планете. И нобелевские премии – один из таких мощнейших инструментов.

Впрочем, понять, осознать этот факт можно было уже с момента учреждения премии. Действительно, если нобелевки, например, по физике дают только тем физикам, которые не поддерживают теорию эфира, то понятно, что подавляющее большинство молодых учёных будет заниматься лишь этим мейнстримовским, т.е. безэфирным направлением.

И не надо никому ничего приказывать, требовать: люди сами, благодаря такому  грамотному безструктурному управлению будут двигать науку в том направлении, которое им задано глобальными кукловодами.

А вот приводит это к развитию науки или загоняет её в тупик – это будет ясно не сразу. На такое понимание уйдут многие десятилетия.




P.S. Ну, а лично мне было приятно услышать в рассказе упоминание моего прапрадеда, В.Ив. Рагозина – инженера-технолога, изобретателя российских технологий производства синтетического машинного масла, а также осуществившего в содружестве с Дм.Ив. Менделеевым полную переработку сырой нефти. Приятно, что потомки оценили его вклад в развитие именно российской промышленности с целью избежать позорной зависимости от Запада.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4628344.html

Метки: глобализация, Запад, история, Менделеев, наука, рагозин, развитие, технологии, управление, физика, химия, эфир

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