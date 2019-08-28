Об этом нельзя было догадаться, это можно было только увидеть вследствие внезапного озарения при наличии глубоких знаний природы!

Продолжаю цикл статей, посвящённых становлению так называемой современной физики, скрывающей от нас многие истины об устройстве Природы. Начало здесь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Профессор геологии Университета Санкт-Петербурга Александр Иностранцев был очень дружен с Дмитрием Менделеевым, создателем Периодической таблицы химических элементов. В одном из своих многочисленных писем А.Иностранцев рассказал, как «химик однажды открыл душу геологу», поведав буквально следующее: «я увидел во сне таблицу, в которой элементы были расположены по мере необходимости. Я проснулся и сразу же записал данные на листе бумаги и снова заснул. И только в одном месте потребовалась затем правка».

Эту историю А.Иностранцев впоследствии часто пересказывал своим студентам, которым очень импонировала мысль о том, что для совершения великого открытия достаточно всего лишь поглубже заснуть. Сам Менделеев к этой мысли «достаточно всего лишь поглубже заснуть» относился как к студенческой глупости. О своей периодической таблице он говорил так: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а они думают: сидел и вдруг … готово».

Вчера со мной произошёл случай, похожий на тот, что произошёл с Д.И.Менделеевым. Поэтому про нашего великого химика я и вспомнил сразу. В последнюю неделю, как только я просыпаюсь, я стараюсь вспомнить, не вставая с постели, чем я занимался вчера. При этом у меня случаются этакие микросеансы «ясновидения». Я вдруг начинаю видеть готовые решения тех микрозадач, которые накануне мне не удалось решить. Вчера же я увидел и понял то, чего в своё время не смог понять знаменитый физик Д.К.Максвелл, автор «электромагнитной теории света», частично верной, частично неверной, но широко распиаренной в современных учебниках физики.

Об этом своём видении я и хочу сейчас рассказать читателю.

Так вот, шотландский учёный Джеймс Клерк Максвелл однажды взялся решить задачу чрезвычайной сложности, которая волновала умы очень многих учёных Европы и мира: установить природу света и заодно объяснить явление поляризации света.

К тому времени уже было ясно, что свет — это волны, хотя многое указывало также и на то, что свет можно рассматривать как движение мельчайших частиц. С помощью корпускулярной теории, например, очень хорошо объяснялось происхождение радуги. (Французский средневековый учёный Рене Декарт объяснил её так: «частицы тонкой материи с гораздо большей скоростью вращаются вокруг своей оси, чем двигаются по прямой линии. При этом цвет видимого света напрямую зависит от того, насколько быстро частицы света вращаются вокруг своей оси»). Однако, поставленный в 1801 году британским учёным Томасом Юнгом опыт показал, что при наложении друг на друга двух когерентных световых лучей происходит их интерференция, хорошо известная для волн, возникающих на поверхности воды. Этот опыт обладал наглядной очевидностью и доказывал даже скептику, что свет — точно волны.

К тому времени, в 1849 году, была также измерена с приличной точностью скорость света. Измерение провёл Ипполит Физо с помощью вращающегося зубчатого колеса и плоского зеркала, удалённого на 8633 метра, которое возвращало обратно луч света, посланный экспериментатором. Измерения показали результат 313274,3 км/сек. В 1850 году скорость света в воздухе и воде замерил с помощью вращающегося зеркала другой французский физик Леон Фуко. По данным Фуко скорость света в воздухе составила 298000 км/сек.

А ещё раньше, целой чередой учёных (Эразм Бартолин, Христиан Гюйгенс, Этьен Малюс, Доменик Араго, Огюст Френель) было установлено, что при определённых обстоятельствах видимый свет может приобретать особенные свойства. Этьен Малюс назвал такой особенный свет поляризованным. А в 1816 году Огюст Френель попытался объяснить явление поляризации света таким образом: «волна, связанная со светом, носит характер смещения, перпендикулярного направлению распространения света». В 1817 году Томас Юнг, который внимательно следил за успехами Френеля и Араго, в письме, адресованном Араго, прямо сказал о том, что «свет, исходящий из кристалла исландского шпата, следует рассматривать не как продольные, а как поперечные волны».

Вдобавок к этому в 1820 году датский учёный Ханс Эрстед открыл взаимодействие электричества и магнетизма, обнаружив у магнетизма, порождаемого электрическим током, вихревой характер.

В описанию к своему открытию он указал: «согласно изложенным фактам, электрический конфликт (так учёный назвал магнетизм, порождаемый электрическим током) по видимому не ограничен токопроводящей проволокой, но имеет довольно обширную сферу активности вокруг этой проволоки. Кроме того, из сделанных заключений можно заключить, что этот конфликт образует вихрь вокруг проволоки. <…> Именно вихрям свойственно действовать в противоположных направлениях на двух концах одного диаметра. Вращательное движение вокруг оси, сочетающееся с поступательным движением вдоль этой оси, обязательно даёт винтовое движение. <…> Я добавлю ещё только одно слово: «в работе, опубликованной семь лет тому назад (в 1813 году, речь идёт о статье Эрстеда «Исследования тождества электрических и химических сил), я доказал, что теплота и свет являются результатом электрического конфликта. Из наблюдений, которые я привёл, можно заключить, что этот конфликт создаёт, кроме того, вихревые движения; я убеждён, что в этих движениях будет найдено объяснение явлений, известных под названием поляризации света». (Г.М. Голин и С.Р. Филонович. «Классики физической науки», Москва, «Высшая школа», 1989, с. 311. Статья Г.Х. Эрстеда «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку», перевод с латинского выполнен Я. Г. Дорфманом).

И вот представьте теперь, что упомянутый мною Джеймс Максвелл однажды решает обобщить все эти разрозненные знания, добытые другими учёными, а также их смелые предположения о природе света, чтобы составить единую «теорию света». Особенно в сознание Максвелла запали слова Эрстеда про вихревые движения вокруг проводника с током, которые впоследствии Майкл Фарадей назвал «вихревым магнитным полем». Эрстед был убеждён, что «в этих вихревых движениях будет найдено объяснение явлений, известных под названием поляризации света».

Максвелл стал именно в этом направлении проводить свои исследования. Сначала он смог рассчитать математическим путём скорость, с которой электрический ток распространяется по проводу. И о чудо! Она совпала со скоростью распространения света!

Как Максвелл это сделал, он рассказал в своём фундаментальном труде «Электромагнитная теория света»: «Значение υ было определено путём измерения электродвижущей силы, используемой для зарядки конденсатора известной ёмкости, который затем разряжается через гальванометр, чтобы выразить количество электричества в нём в электромагнитных единицах… Совпадение результатов, по-видимому, показывает, что свет и магнетизм являются проявлениями свойств одной и той же субстанции и, что свет является электромагнитным возмущением, распространяющимся через поле в соответствии с законами электромагнетизма». (Г.М. Голин и С.Р. Филонович. «Классики физической науки», Москва, «Высшая школа», 1989, с. 488. Труд Д.К. Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля», часть VI, «Электромагнитная теория света», п. 96. Перевод с английского выполнен З.А. Цейтлиным).

Максвелл видел именно в природе магнетизма, как и Эрстед, объяснение всех явлений, известных под названием поляризации света. Но он смог вычислить лишь скорость движения электрического поля по проводу, а не скорость радиального расширения магнитного вихря в тот момент, когда электрический ток начинает бежать по проводу. Это была его первая серьёзная ошибка. Но именно она позволила Максвеллу предсказать существование радиоволн за 23 года до их практического открытия Генрихом Герцем!

Там же Максвелл написал: «Другие уравнения дадут то же самое значение скорости, так что волна будет распространяться в любом направлении со скоростью света. Эта волна состоит полностью из магнитных возмущений, причём направление намагничения находится в плоскости волны. Никакое магнитное возмущение, направление намагничения которого не находится в плоскости волны, вообще не может распространяться как плоская волна*. Отсюда магнитные возмущения … сходятся со светом в том отношении, что возмущения в любой точке поперечны к направлению распространения и такие волны могут обладать всеми свойствами поляризованного света». (Источник тот же, часть VI, «Электромагнитная теория света», параграф 95, с. 487-488).

* Максвелл, говоря о "плоских волнах", очевидно, имел ввиду волны с линейной поляризацией.

Комментарий к рисунку. Показана «плоская» магнитная волна, порождённая в пространстве одиночным импульсом переменного тока один-в-один с тем, как это объяснил в 1820 году Эрстед: «электрический ток порождает вокруг проводника с током вихревые движения».

Только в этой теории и в этом видении Максвелла была нестыковка с практическими знаниями, добытыми американским учёным Джожефом Генри: текущий по проводу электрический ток создаёт вокруг него вихревое магнитное поле, которое далеко не убегает от провода, поскольку оно имеет свойство возвращаться в него обратно и создавать ЭДС самоиндукции!

Что-то было явно не так в теории Максвелла, но что именно, он не видел и не мог понять. Он просто был уверен, на это указывали его математические расчёты, что именно таков механизм образования в природе плоских волн света, которые принято называть поляризованным светом.

Через 11 лет после создания Максвеллом «электромагнитной теории света» немецкий учёный Генрих Герц приступил к изучению совершенно нового направления в науке: индукции незамкнутых электрических токов, и сразу же добился в этом направлении больших успехов. 13 ноября 1886 года он сделал в своём дневнике следующую запись: «Посчастливилось установить индукционное действие друг на друга незамкнутых цепей с током. Длина цепей 3 м, расстояние между ними 1,5 м». 5 декабря 1886 года в письме Гельмгольцу Герц написал: «Мне удалось совершенно определённо установить индукционное действие одной незамкнутой прямолинейной цепи на другую незамкнутую прямолинейную цепь».

Опытная установка Герца, позволившая ему сделать эти наблюдения, состояла из двух частей. Первая часть содержала индуктивно-ёмкостной высокочастотный генератор электромагнитных колебаний (позже другие учёные назовут его вибратором Герца), состоящий из двух проводящих стержней с присоединёнными к ним металлическими шарами, далее она содержала гальваническую батарею и индукционную катушку с прерывателем тока. Благодаря прерывателю катушка могла индуцировать высокое электрическое напряжение, которое проводами подводилось к стержням генератора. Вторая часть установки Герца представляла собой почти замкнутый контур из толстой проволоки с двумя небольшими шариками на концах – резонатор. Единственным промежутком в этой цепи был искровой промежуток между шариками.

В ходе своего опыта Герц заметил: если между стержнями индуктивно-ёмкостного высокочастотного генератора («вибратора Герца») возникал высоковольтный разряд, то между шариками стоящего поодаль резонатора тоже возникала искра, только более слабая. При этом, расстояние между генератором и резонатором равнялось полутора метрам.

Как потом напишет популяризатор истории физики В. П. Карцев в своей книге «Приключения великих уравнений»: «Факт оставался фактом – с помощью какого-то механизма электрический импульс был без проводов передан из одной цепи в другую, да ещё на расстояние полтора метра. Оставалось разобраться, что же это был за механизм. Герц, так же как и Гельмгольц считал, что причина явления – «электрическая индукция»; по Максвеллу, такое воздействие могло передаться лишь с помощью электромагнитной волны, схожей по своей природе со светом.

В планах Герца было доказать совсем обратное. Через несколько лет он напишет в письме Гельмгольцу: «Мои работы возникли не столько непосредственно из изучения максвелловских трудов, как я слышу со всех сторон, сколько в гораздо большей мере из изучения работ Вашего превосходительства».

Однако эксперимент упрямо наводил Герца на мысль о правильности точки зрения Максвелла. Собственно, вся теория подтверждалась или рушилась в зависимости от того, как будут вести себя вновь открытые волны Герца. Если они будут вести себя как свет, то Максвелл прав, если нет… И Герц осуществляет строгую проверку. Почти сразу же ему удалось обнаружить «тень». Металлический лист не пропускал новых волн, зато двери комнаты были для него прозрачны, как для света – стекло… С некоторым ужасом наблюдал Герц, как его прибор реагирует на колебания, рождавшиеся за дверью. «Не без удивления, – писал Герц, – я наблюдал искры в закрытой комнате».

Если бы был прав Гельмгольц, ничего подобного не должно было быть. Таким образом, волны Герца в этом отношении вполне были подобны световым.

А чему равна скорость новых волн? По Максвеллу, она должна быть равна скорости света. Герц провёл большое число остроумных измерений, и в большинстве случаев получил для новых волн значение, очень близкое к скорости света. Новый вопрос: будут ли новые волны преломляться как световые, например в призме? Герц изготавливает гигантскую призму, весом чуть не в две тонны(!) из …асфальта. И новые лучи послушно отклонились в призме от своего первоначального направления. Отклонились почти точно на столько, на сколько должно было бы произойти по теории Максвелла.

Точно так же собрал Герц данные об отражении новых волн; выяснилось, что они прекрасно отражались, например, цинковыми экранами. Герцу удалось даже сделать параболические зеркала для новых волн.

Точно таким же образом для новых лучей оказались справедливыми и существующими все явления, присущие свету, например, даже такое тонкое, как поляризация.

После этого не оставалось практически никаких сомнений в том, что открытые «волны Герца» – не что иное, как предсказанные Максвеллом электромагнитные волны, причём совпадение было не только качественным, но и количественным – по теории Максвелла можно было заранее рассчитать практически все характеристики новых волн…

Если говорить о Гельмгольце, то с одной стороны роль промежуточной среды, подчеркивавшаяся Максвеллом, была ему очевидна, с другой – признать саму промежуточную среду, «ничто», в качестве физической реальности Гельмгольц не мог. Не мог прежде всего потому, что он был последователем знаменитого немецкого философа-идеалиста, агностика И. Канта, отрицавшего возможность познания мира…» (В. П. Карцев «Приключения великих уравнений», серия «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ», издательство «Знание», Москва, 1970, с. 182).

Видимо по той же самой причине, не желая навлечь на себя гнев известнейших немецких учёных, исповедовавших философию идеализма, Генрих Герц пишет научный трактат о своём экспериментальном открытии, где объясняет процесс распространения невидимых волн в пространстве с помощью фантастической картины силовых линий электрического поля. При этом Герц, словно делает вид, что он не читал трудов Максвелла по объяснению явления поляризации света, и о магнитном поле ему ничего не известно.

Картина вихревого электрического поля вокруг "диполя Герца".

Так физики изображают зарождение электрического поля в волне, порождаемой "вибратором Герца".

Между тем, (внимание!) проводимые советскими учёными в 1973-1975 годах эксперименты по созданию «плазменного оружия» под руководством академика Римилия Фёдоровича Авраменко показали, что индукционное электрическое поле в вакууме не существует!

Еинд = 0, в то время как по современным представлениям, казалось бы, в вакууме Е-индукции определяется известным дифференциальным уравнением Максвелла (в Гауссовой системе единиц):

Как оказалось, математические уравнения Максвелла не описывают наблюдаемую реальность!

Это была уже вторая серьёзная ошибка в его теории!

Как написал в одной из своих публикаций Р.Ф.Авраменко, «факт отсутствия индукционного электрического поля приводит к необходимости полного пересмотра основ современной теоретической физики, начиная от исходных понятий — движение материальных тел, сила, энергия и т.п. Требуется полная ревизия основ электродинамики, квантовых (волновых) теорий, ядерной физики и физики элементарных частиц». (Источник. Стр. 127).

И вот вчера утром, 20 августа 2019 года, как я уже написал вначале этой статьи, со мной произошёл случай, похожий на тот, что произошёл с Д.И.Менделеевым. Я вдруг увидел, но не во сне, а наяву, в своём озарении все эти нестыковки в физической теории в отношении природы света и радиоволн. И я сразу понял то, что в своё время не смог понять знаменитый Д.К.Максвелл, между прочим, правильно объяснявший поляризацию волн электромагнитной природы плоскими магнитными возмущениями.

Прежде всего, надо знать и понимать, что вихревое магнитное поле возникает вокруг провода при медленном упорядоченном движении электронов по телу провода.

Если рассматривать переменный ток, то при низкой частоте и коротком проводе мы будем иметь вблизи этого провода сначала выходящий из провода «магнитный вихрь», затем он будет уходить в него и создавать эффект самоиндукции. В следующую половину периода колебаний тока мы будем снова иметь выходящий из провода «магнитный вихрь» уже противоположного направления вращения, затем он также вернётся в провод, чтобы опять породить в нём явление самоиндукции. И так далее, пока имеет место переменный ток.

Никакой радиоволны при этом не может возникнуть!

Почему?

Встречный вопрос: а почему в установке Герца возникали волны электромагнитной природы, вспомните!

Герц изучал индукцию незамкнутых электрических токов, текущих по незамнутым проводам! А в незамкнутых проводах протекают совсем другие токи, нежели в замкнутых электрических системах!

Это электростатические токи, текущие исключительно по поверхности металлических тел, причём не обязательно проводов, и они отличаются от гальванического тока очень высокой скоростью упорядоченного движения электронов!

Разряжая заряженный конденсатор известной ёмкости через гальванометр, чтобы выразить количество электричества в нём в электромагнитных единицах, и делая свои математические расчёты, Д.К.Максвелл буквально на озарении увидел эту самую картинку волны электромагнитной природы, которую описал словами совершенно правильно:

«… эта волна будет распространяться в любом направлении со скоростью света. Эта волна состоит полностью из магнитных возмущений, причём направление намагничения находится в плоскости волны. Никакое магнитное возмущение, направление намагничения которого не находится в плоскости волны, вообще не может распространяться как плоская волна (линейно-поляризованная). Отсюда магнитные возмущения … сходятся со светом в том отношении, что возмущения в любой точке поперечны к направлению распространения и такие волны могут обладать всеми свойствами поляризованного света».

Ключевое слово здесь «полностью», которое надо понимать как «исключительно» или «только». «Эта волна состоит только из магнитных возмущений…»

Интуиция в тот момент не подвела Максвелла и подарила ему истинное знание! Однако, потом он перемудрил с «током смещения», увидел его в плоском конденсаторе, а надо было бы увидеть его на поверхности электростатической ёмкости. Тем самым великий теоретик запутал себя.

Итак, это ещё одно важное знание: ток смещения, порождающий радиоволны, возникает на поверхности тел, обладающих электростатической ёмкостью.

Два вида конденсаторов: плоский и электростатический. Комментарий к правой картинке: электрический заряд с расчёски, наэлектризованной о волосы, при поднесении её к электростатической ёмкости, вызывает на её поверхности короткий импульс «тока смещения», который и порождает радиоволну «состоящую полностью из магнитных возмущений», как её увидел во время озарения Д.К.Максвелл.

Теперь смотрите, как современная физика изображает электромагнитную волну, летящую в вакууме: «В электромагнитной волне, распространяющейся в свободном пространстве, векторы напряжённости электрического и магнитного поля колеблются в одинаковой фазе – они одновременно обращаются в нуль и одновременно достигают максимальных значений».

Спрашивается, как в «свободном пространстве», свободном от всякого вещества, то есть, в вакууме, могут колебаться в одинаковой фазе две силы, две напряжённости, если по математическим расчётам Д.К.Максвелла, они должны попеременно «перетекать» в друг друга! А тут колебания двух напряжённостей происходит одновременно! Это, мягко говоря, «недоразумение» никого из создателей «современной физики» не смутило.

И вот в 1973-1975 годах советские учёные досконально выяснили, что в реальной радиоволне, летящей в «свободном пространстве», электрического поля нет! То есть, «эта волна состоит полностью из магнитных возмущений», как и написал в своей «Электромагнитной теории света» Д.К.Максвелл, объясняя явление поляризации света.

Теперь следующее, что я увидел вчера утром в своём озарении.

Радиоволна, состоящая полностью из магнитных возмущений, пересекая провод приёмной антенны, наводит в ней переменное электрическое поле, напряжённость которого колеблется в одинаковой фазе с переменным магнитным полем радиоволны! Это точь-в-точь как на графике выше!

Как это можно представить?

Очень просто! Посмотрите на рисунки ниже. Можно взять провод и подвигать возле него обычный магнит, и от этого в проводе наведётся (индуцируется) электрическое поле. Эффект будет таким же, как от воздействия на провод радиоволны.

То есть, в проводе, если взять двухлучевой осциллограф и одновременно измерять на его поверхности напряжённость магнитного и электрического поля с помощью специальных датчиков поля, мы увидим синфазный процесс. Точь-в-точь как на этой картинке:

Только этот процесс возникает в проводе, а не в так называемом «свободном пространстве»!

И следующий нюанс, который я увидел вчера утром во время озарения.

Почему магнитное поле наводит в проводе электрическое поле, если возле него двигать магнит вот таким образом?

Рассмотрим поближе электромагнит в виде проволочной катушки с током и его «магнитное поле», образуемое силовыми линиями:

Ниже круговое магнитное поле прямого провода, по которому течёт электрический ток:

Вы видите, что густота магнитных линий где-то больше, где-то меньше. Откроем учебник «Физики» и прочтём там: «характеристикой магнитного поля также является «магнитный поток», определяемый числом магнитных силовых линий, пронизывающий какую-либо площадку».

Сам секрет возникновения электрического поля в разомкнутом проводнике или электрического тока в замкнутом проводнике объясняется тем, что «электродвижущая сила, действующая вдоль какого-то контура (или провода) в какой-нибудь момент, изменяется быстротой уменьшения (или увеличения) числа магнитных силовых линий, пронизывающих контур».

Таким образом, когда мы подносим постоянный магнит к проводу, как на этом рисунке, изменяется густота (число) силовых линий, пронизывающих провод, это и вызывает появление ЭДС в проводе.

Теперь самое интересное. В момент вчерашнего озарения я увидел и то, почему в учебниках современной физики, когда рассказывается об опытах Герца, всем упорно буквально навязывается совершенно фантастическая картина электрического поля, якобы возникающая вокруг «вибратора Герца», а магнитное поле не изображается, как будто его и нет!

Так вот, разгадка этой загадки в том, что, если нарисовать правильную картину «магнитного поля» в радиоволне, излучаемой «диполем Герца», то кое-что запретное станет буквально ОЧЕВИДНЫМ!

Что же скрывается он всех нас дезинформативным показом фигур электрического поля?

А давайте посмотрим! Вот так выглядят силовые линии магнитного поля в радиоволне, если смотреть на вертикально расположенный «диполь Герца» сверху:

Красным цветом здесь нарисована квази-поперечная (воображаемая) волна, которой в реальной картине магнитного поля радиоволны нет! Силовые линии магнитного поля ясно показывают, что от тела антенны во все стороны расходится продольная волна с круговым фронтом! Эту продольную волну образуют силовые линии магнитного поля, густота которых изменяется по закону синусоиды в направлении распространения этой волны в пространстве вот таким образом:

Господа учёные, представители современной школы физики! Я нарочно не утверждаю, чтобы не пугать и не шокировать вас, что радиоволны и свет распространяются в эфире! Нет, нет! Я такого здесь не утверждаю! Вы же эфира боитесь, как чёрт ладана!

Я всего лишь показываю и доказываю с помощью силовых линий магнитного поля (вы ведь силовые линии магнитного поля не отрицаете?!), что «вибратор Герца» излучает ПРОДОЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ! Причём моё доказательство обладает эффектом НАГЛЯДНОЙ ОЧЕВИДНОСТИ!

Остаётся, конечно, задаться ещё вопросами: а что собою представляют «силовые линии магнитного поля»? Какова их структура? Но я такой задачи перед собой не ставлю, просто я как и Майкл Фарадей, считаю, что «эти линии не следует рассматривать как условные абстракции, они представляют собой физическую реальность».

Кому хочется раскрыть секрет, структуру магнитных силовых линий, как говорится, вперёд! Дерзайте!

Главное для меня сегодня то, что я убедительно доказал, что все радиоизлучения и свет — это не поперечные волны, как считалось прежде, а продольные магнитные волны!

Их кажущаяся поперечность обусловлена тем, что силовые линии магнитного поля располагаются поперёк направления распространения волны, но сгущение и разрежение линий магнитного поля происходит в направлении распространения волны, и такие волны поэтому считаются ПРОДОЛЬНЫМИ!

В завершение этой темы я напомню всем, что написал Джеймс Максвелл в своём «Трактате об электричестве и магнетизме»:

«Фарадей своим мысленным взором видел пронизывающие всё пространство силовые линии там, где математики видели центры сил, притягивающие на расстоянии. Фарадей видел среду там, где они не видели ничего, кроме расстояния. Фарадей усматривал местонахождение явлений в тех реальных процессах, которые происходят в среде, а они довольствовались тем, что нашли его в силе действия на расстоянии, которая прикладывается к электрическим жидкостям».

В «современной физике» по густоте магнитных силовых линий в данной точке поля оценивают напряженность магнитного поля, то есть силу магнитного поля. Соответственно, в нашем случае мы наблюдаем не просто изменение густоты неких линий, нарисованных на бумаге или экране монитора, а изменение напряжённости магнитного поля в направлении распространения волны!

Вот этот рисунок я нарисовал ещё 2002 году, и всё это время он ждал своего часа!

То есть, в радиоволне в направлении её распространения изменяется напряжённость магнитного поля, что тождественно для звуковых волн в воздухе изменению плотности воздуха.

Причём и при "минусе", и при "плюсе" напряжённости магнитного поля имеет место уплотнение магнитных силовых линий, а не традиционное для звуковой волны в воздухе или в воде "разрежение" и "сжатие" среды. Очевидно, в силу именно этого обстоятельства свет, падая на тела, и оказывает на них давление.

21 августа 2019 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Сергей: то что надо! По крайней мере, не вызывает непонятности в понимании. В эфиродинамике (у Ацюковского) так же имеется вращение среды, воспринимаемое как магнитное поле. (Правда, очень сложно отходить от того, что излагалось в ВУЗе, в сторону более простого пояснения. Еще продолжает казаться, что где-то есть подвох и что-то упущено. Хотя все очевидно!).

Думаю, что об этом можно было догадаться "копнув глубже" в то, что уже известно, но не обращая внимания на имеющиеся в школах и ВУЗах замыленные толкования. А для "углубления" нужно лишь чётче представить себе картину поля, для чего нужно принять реальность магнитных линий и движения реальной среды. В результате всё свяжется.

Как только мы принимаем магнитное поле как движение среды (а это следует из экспериментов с проводом и магнитом (здесь нужно отметить гений Эрстеда!), то становится понятной "поперечность электромагнитной волны". Но согласен, что такое "догадывание путём копания вглубь", представляющее собой постоянное обдумывание задачи и постоянное её решение, воспринимается как озарение, когда всё встаёт на свои места и звенья соединяется между собой, образуя единое целое.

Удивительно то, почему такое толкование не возникло ещё во времена Максвелла и Фарадея, точнее, не было явным образом продемонстрировано? Видимо, для этого было бы нужно, чтобы ещё в 19-м веке были поставлены эксперименты 73-75 годов века 20-го?

Осталось мелочь - показать (как следствие, доказать), что движение среды имеет место на самом деле. Безусловно, можно представлять себе абстракцию в вакууме, присовокупляя виртуальные (или не очень) элементарные частицы. Но делать всё это так, как делали великие физики, проще и правильнее.

Спасибо, Антон Павлович! Я сам до такого пояснения поперечности не дотумкал, хотя продольность звуковой волны в эфире (из волновых процессов в средах) и магнитное поле как вращение (из эксперимента Эрстеда и из эфиродинамики) перед глазами.