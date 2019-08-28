Иван наблюдает за тобой
13:08. 28 августа 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Стимуляция пролетариата к труду от американской олигархии образца 1951 года.
«ИВАН НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ
Иван – отъявленный коммунист. Есть 6 миллионов членов партии, как он, во всей России, и эти коммунистические фуражки следят, чтобы более 200 миллионов русских соблюдали железную диктатуру Кремля. Он с головой продался красным идеям. А это означает, что он хочет навредить тебе. Он считает, что или ты, или он… что мир слишком мал для двоих. Иван упорно трудится, чтобы побить тебя. Он намного впереди. Сейчас он застал тебя в плохой ситуации. Иван боится только одного. Он боится твоей способности делать лучшие, чем у него, пушки, танки, самолеты. Откровенно говоря, он не думает, что ты ценишь свои свободы достаточно для того, чтобы сделать это… став добровольной жертвой, вытесненной русскими. Но он ошибается! Потому что ты и все мы создаем оружия больше и лучше – делая его быстрее все время. Мы должны использовать каждую частицу секретов производства и изобретательского мастерства, мы должны улучшить наши машины и методы – выпускать все больше и больше за каждый час нашей работы. Только таким образом мы можем стать сильнее в военном отношении. Но мы также должны поддерживать основные гражданские потребности. Мы не можем допустить ненужного дефицита, взвинчивания цен и снижения стоимость нашего доллара. Конечно, это означает жертвы для всех. Но хорошо делать эту удвоенную работу – единственно верный способ, чтобы остановить Ивана, и для сохранения свобод, которые являются нашими и которых он никогда не знал».
Все мы с вами коммунистические фуражки… И на этом воспитаны целые поколения американцев.
Сегодня уже подобное в развитых странах не работает, поэтому капиталисты выработали новые средства, среди которых ведущая роль в стимуляции труда принадлежит потребительскому кредитованию (в т.ч. ипотечному). Как любят говорить физики, куда более изящно дурачат.
https://vk.com/wall-156278021_9430 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5238418.html