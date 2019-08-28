Главный приз мирового чемпионата WorldSkills 2019 в Казани получила участница из России
13:28. 28 августа 2019 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Анастасия Камнева из Ярославской области, представлявшая Россию в компетенции «Лабораторный и химический анализ» на мировом чемпионате по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани, получила главный приз соревнований – Albert Vidal Award. Церемония вручения награды состоялась 27 августа на «Казань Арене».
Главный приз мирового чемпионата WorldSkills – Albert Vidal Award (премия Альберта Видала), названная в честь основателя WorldSkills International. Награда вручается конкурсанту, набравшему самое большое количество баллов среди всех участников соревнований.
Анастасия Каменева победила в компетенции «Лабораторный и химический анализ» (Chemical Laboratory Technologies). Второе место заняла Пинья Хараккамяки (Pinja Harakkamäki) из Финляндии. Бронзовую награду получила представительница Бразилии Даниэла Карнейро (Daniela Carneiro).
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Участие в нем принимали более 1300 конкурсантов из 63 стран. Соревнования проходили по 56 компетенциям, в различных сферах производства: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения.
Все компетенции объединены в шесть блоков: информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, строительство и строительные технологии, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика.
Компетенция «Лабораторный и химический анализ» относится к блоку «Производство и инженерные технологии». Лаборант-химик изучает вещества и определяет их химический состав в научно-исследовательских целях или при разработке новых изделий. Химический анализ необходим для контроля соответствия свойств сырья, промежуточных продуктов технологического процесса и готовых изделий действующим нормативам.
СПРАВКА
Лаборанты-химики должны уметь выбирать оптимальные приборы и методы для анализа различных природных и искусственных материалов, с помощью современных химических и физико-химических методов исследования проводить качественные и количественные измерения свойств материалов. Они должны хорошо разбираться в химии, а также в необходимом объеме знать физику и биологию. Критическое мышление, умение планировать свое время, принимать решения и находить пути преодоления проблем — компетенции, также необходимые для успешной карьеры в этой сфере. Лаборанты-химики должны уметь действовать логически и систематически, соблюдая санитарно-гигиенические требования и нормы техники безопасности и охраны труда.
Текст: Наталья Макаркина| Редакция сайта АСИ
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9143977.html
Как-же ненавидят её Серые Хароны и прочие кретины ))