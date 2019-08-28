Эрдоган купит Су-57 назло американцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым иностранным лидером, заглянувшим в кабину Су-57. На открытии международного авиасалона МАКС-2019 во вторник, 27 августа, президент России Владимир Путин показал турецкому лидеру новейший российский самолёт – один из главных объектов выставки, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Затем президенты двух стран наблюдали за полётами и после приступили к переговорам.

По сообщению РИА Новости, Эрдоган поинтересовался, проводятся ли уже полеты Су-57 и можно ли купить истребитель, на что российский президент ответил утвердительно.

Писатель Николай Стариков отмечает, что все шаги политиков мирового уровня обусловлены не чувством благодарности, а исключительно выгодой, которую они хотят получить для своего государства:

«Эрдоган реально остался живым благодаря тому, что президент России вовремя передал ему информацию о готовящемся при участии американцев государственном перевороте. Но дальнейшие действия Эрдогана были вызваны вовсе не благодарностью за сохранённую жизнь. На каком-то конкретном – возможно длинном, возможно коротком – промежутке исторического пути интересы России и Турции совпали. Они совпали в Сирии, хотя и там есть трения, и они совпали в одновременном противостоянии Турции и России американскому давлению».

Стариков поясняет, почему Анкара активно закупает российские зенитные системы:

«Они куплены, во-первых, потому что они лучше, во-вторых, потому что дешевле, но главная причина – для того, чтобы продемонстрировать американцам, что Турция может вести относительно независимую политику, особенно если американцы будут поддерживать тех, кто пытается свергнуть нынешнего президента Турции».

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», однако, предлагает не ждать многого от турецкой стороны в плане долгосрочных партнёрских отношений:

«Я бы всё-таки не питал иллюзий по поводу того, что Турция сможет стать нашим союзником или партнёром на длительное время. К сожалению, исторический опыт показывает, что наши хорошие отношения с Турцией не бывают очень долгосрочными. И мне кажется, что всё-таки Эрдоган делает эти шаги для того, чтобы в перспективе подтолкнуть американцев к некоторому размену: мы не покупаем у русских истребители, а вы не делаете или, наоборот, делаете то, что мы хотим».

Источник: https://nstarikov.ru/club/108020