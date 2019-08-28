Эрдоган купит Су-57 назло американцам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым иностранным лидером, заглянувшим в кабину Су-57. На открытии международного авиасалона МАКС-2019 во вторник, 27 августа, президент России Владимир Путин показал турецкому лидеру новейший российский самолёт – один из главных объектов выставки, многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Затем президенты двух стран наблюдали за полётами и после приступили к переговорам.
По сообщению РИА Новости, Эрдоган поинтересовался, проводятся ли уже полеты Су-57 и можно ли купить истребитель, на что российский президент ответил утвердительно.
Писатель Николай Стариков отмечает, что все шаги политиков мирового уровня обусловлены не чувством благодарности, а исключительно выгодой, которую они хотят получить для своего государства:
«Эрдоган реально остался живым благодаря тому, что президент России вовремя передал ему информацию о готовящемся при участии американцев государственном перевороте. Но дальнейшие действия Эрдогана были вызваны вовсе не благодарностью за сохранённую жизнь. На каком-то конкретном – возможно длинном, возможно коротком – промежутке исторического пути интересы России и Турции совпали. Они совпали в Сирии, хотя и там есть трения, и они совпали в одновременном противостоянии Турции и России американскому давлению».
Стариков поясняет, почему Анкара активно закупает российские зенитные системы:
«Они куплены, во-первых, потому что они лучше, во-вторых, потому что дешевле, но главная причина – для того, чтобы продемонстрировать американцам, что Турция может вести относительно независимую политику, особенно если американцы будут поддерживать тех, кто пытается свергнуть нынешнего президента Турции».
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», однако, предлагает не ждать многого от турецкой стороны в плане долгосрочных партнёрских отношений:
«Я бы всё-таки не питал иллюзий по поводу того, что Турция сможет стать нашим союзником или партнёром на длительное время. К сожалению, исторический опыт показывает, что наши хорошие отношения с Турцией не бывают очень долгосрочными. И мне кажется, что всё-таки Эрдоган делает эти шаги для того, чтобы в перспективе подтолкнуть американцев к некоторому размену: мы не покупаем у русских истребители, а вы не делаете или, наоборот, делаете то, что мы хотим».
Источник: https://nstarikov.ru/club/108020
НАТО купит СУ-57.
НАТО купит новейший истребитель.
Не надо угонять как это делал Беленко.
Нато уже купила С-400
Лет через пять от НАТО останется лишь часть. Первой крупной страной, вошедшей в коалицию с Россией будет Германия после Меркель. Пруссы и Руссы.
Это вам НАТО само сообщило, мечтатель вы наш?
Логика. Время все расставит на свои места.
У автоответчика бывает логика? )))
Вот здесь я с вами абсолютно согласна. Мы сами – назло себе – поставляем в НАТО свои новейшие образцы вооружения. Это весьма патриотично, как вы думаете? (Чтобы вас не огорчать, сразу оговорюсь: Путин тут, конечно же, ни при чём).
И снова Вы неправы. На экспорт поставляются особые экспортные модификации. Отличий там немало. В первую очередь экспортные делают как раз для того, чтобы на запад не ушли самые критичные наработки.
Экспортные уже делвют с целью ШПИОНИТЬ за владельцем ))
Вот айфон шпионит за лохом а самоль за лётчиком и Ирадромом ))
Это не критинопатриотично но ПРАВИЛЬНО.
Кстати не Вы поставлчяете.
Вы ничего не поставляете а просто переводите еду на овно.
Больше пользы нет
Кстати, Вы тоже- посредник . Или не ?
Не назло а в прок. Ожидаю рассказов о том, что Турция купила летающий макет.
Мечта “от моря до моря” не состоялась. Остальное не важно.
…Писатель Николай Стариков отмечает, что все шаги политиков мирового уровня обусловлены не чувством благодарности, а исключительно выгодой, которую они хотят получить для своего государства…
Ох уж эти перевертыши Старикова, где у России при Путине нет друзей.
Низенько и подленько.
Заголовок надо подправить, я считаю: “Эрдоган купит Су-57 и подарит американцам”.
В чем суть вашей желчной радости ?
Ну и подарит и что?
Пусть купит сто и подарит а лучше двести.)))
И ещё автоматов накупит и всё подарит Америке.
И ещё мой старенький мерседес тоже пусть купит за три цены и Америке подарит.
Кстати и Вас может купить и подарить
ХОХОЛ я не трогаю вашу Петрову. Вы что ревнуете ?
Хохол ,и вам не стыдно вдвоем на одну женщину,члена парткома,профкома и просто комсомолки.
Кто возьмёт самолётов пачку,тот получит….
водокачку )))
А комсомолка пусть кастрюли моёт.
ХОХОЛ любит вдвоем, аш все опускается. Потом я виноват. Комсомолка умеет писать буквачки.
А Белоруссия пошла сателлитом в Турцию. Видимо прорыв надрыва лопнул.