Археолог потратил 36 лет, чтобы создать самую точную копию Древнего Рима

Музей римской цивилизации расположен в Квартале всемирной выставке, и в нём хранится совершенно уникальный макет Рима.Гипсовый макет под названием Plastico di Roma Imperiale («Модель Имперского Рима») изображает Рим в IV веке нашей эры, во времена Константина I.Подробнейшая модель была создана итальянским археологом Итало Джизмонди на основе Мраморного плана Рима. Модель сделана из гипса в масштабе 1:250. Джизмонди начал работу в 1935 году и завершил только 35 с лишним лет спустя.Для сравнения: на строительство Колизея ушло в три с половиной раза меньше времени! Сегодня эта модель считается одним из самых точных планов Древнего Рима.Модель была заказана самим Муссолини в честь годовщины Августа (63 г. до н. э.). Выбор именно IV века был неслучайным: именно в правление Константина (306–337 гг. н. э.) город разросся до максимальных размеров.Используя карты для сверки масштабов, Джизмонди умудрился воссоздать имперскую столицу с небывалой точностью.Огромная модель (более 200 м в длину!) позволяет в подробностях рассмотреть древний город. А ещё по ней можно проверять знание исторических памятников.Можете найти Колизей? Или Капитолийский храм? Поищите!А вы знали об этом невероятном макете?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9143048.html