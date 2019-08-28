Археолог потратил 36 лет, чтобы создать самую точную копию Древнего Рима
13:29. 28 августа 2019 Просмотров - 80 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Хотя город Рим кардинально изменился за свою долгую историю, многие останки великих исторических сооружений по-прежнему напоминают нам о славе Древнего Рима. Впрочем, у вас есть возможность увидеть, как выглядел могущественнейший город мира в прошлом.
Музей римской цивилизации расположен в Квартале всемирной выставке, и в нём хранится совершенно уникальный макет Рима.
Гипсовый макет под названием Plastico di Roma Imperiale («Модель Имперского Рима») изображает Рим в IV веке нашей эры, во времена Константина I.
Подробнейшая модель была создана итальянским археологом Итало Джизмонди на основе Мраморного плана Рима. Модель сделана из гипса в масштабе 1:250. Джизмонди начал работу в 1935 году и завершил только 35 с лишним лет спустя.
Для сравнения: на строительство Колизея ушло в три с половиной раза меньше времени! Сегодня эта модель считается одним из самых точных планов Древнего Рима.
Модель была заказана самим Муссолини в честь годовщины Августа (63 г. до н. э.). Выбор именно IV века был неслучайным: именно в правление Константина (306–337 гг. н. э.) город разросся до максимальных размеров.
Используя карты для сверки масштабов, Джизмонди умудрился воссоздать имперскую столицу с небывалой точностью.
Огромная модель (более 200 м в длину!) позволяет в подробностях рассмотреть древний город. А ещё по ней можно проверять знание исторических памятников.
Можете найти Колизей? Или Капитолийский храм? Поищите!
А вы знали об этом невероятном макете?
Музей римской цивилизации расположен в Квартале всемирной выставке, и в нём хранится совершенно уникальный макет Рима.
Гипсовый макет под названием Plastico di Roma Imperiale («Модель Имперского Рима») изображает Рим в IV веке нашей эры, во времена Константина I.
Подробнейшая модель была создана итальянским археологом Итало Джизмонди на основе Мраморного плана Рима. Модель сделана из гипса в масштабе 1:250. Джизмонди начал работу в 1935 году и завершил только 35 с лишним лет спустя.
Для сравнения: на строительство Колизея ушло в три с половиной раза меньше времени! Сегодня эта модель считается одним из самых точных планов Древнего Рима.
Модель была заказана самим Муссолини в честь годовщины Августа (63 г. до н. э.). Выбор именно IV века был неслучайным: именно в правление Константина (306–337 гг. н. э.) город разросся до максимальных размеров.
Используя карты для сверки масштабов, Джизмонди умудрился воссоздать имперскую столицу с небывалой точностью.
Огромная модель (более 200 м в длину!) позволяет в подробностях рассмотреть древний город. А ещё по ней можно проверять знание исторических памятников.
Можете найти Колизей? Или Капитолийский храм? Поищите!
А вы знали об этом невероятном макете?
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9143048.html
Чем бы дитя не тешилось ))