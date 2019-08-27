В Совфеде рассказали о пользе идентификации пользователей в Интернете

Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Идентификация пользователей в интернете позволит создать условия для пресечения противоправных деяний в сети и снизить их количество», — сказал сенатор.

По прогнозу специалистов, количество неправомерных действий в интернете будет только расти, отметил он.

«Именно поэтому для снижения уровня преступности в интернете необходимо прежде всего решить вопрос деанонимизации пользователей. Анонимность позволяет сегодня действовать безнаказанно. Только идентификация интернет-пользователей позволит решить данную проблему и повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием сети», — подчеркнул Клишас.

По его мнению, необходимость решения данного вопроса «представляется более актуальной, чем внесение дополнений (в законодательство — ред.) об идентификации сотрудников правоохранительных органов, личность которых может быть и так установлена».

Ранее сенатор, экс-омбудсмен Владимир Лукин внес в Госдуму проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах.

Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.

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